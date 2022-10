Τραγωδία σε παιδικό σταθμό στην Ταϊλάνδη: Σκότωσε 34 ανθρώπους ανάμεσα τους και την οικογένειά του και αυτοκτόνησε – ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον 34 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στην Ταϊλάνδη σε περιστατικό με πυρά σε παιδικό σταθμό, με δράστη έναν πρώην αστυνομικό, ο οποίος σκότωσε τη γυναίκα και το παιδί του πριν αυτοκτονήσει, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο φερόμενος ως δράστης είχε αποπεμφθεί από την υπηρεσία του για λόγους που σχετίζονται με ναρκωτικά.

Όπως μεταδίδει το BBC, o δράστης πυροβόλησε και μαχαίρωσε ανήλικους μαθητές αλλά και ενηλίκους που βρίσκονταν στον χώρο.

Ο δράστης στο μακελειό της Ταϊλάνδης. Τα τοπικά ΜΜΕ δημοσίευσαν φωτό με τη σύζυγο και το παιδί τους.

Σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματικό της τοπικής αστυνομίας που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο, μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνονται τουλάχιστον 23 παιδιά, ηλικίας 2 έως 3 ετών.

#Thailand : At least 31 people have been killed in an attack at a childcare facility in Thailand.

Over 20 children are among the dead. The #gunman is reported to be a former police officer, who was dismissed from the police force last year. He took his own life after the attack. pic.twitter.com/fOAoScHngI

— 凤凰欧洲 PhoenixCNE News (@PhoenixCNE_News) October 6, 2022