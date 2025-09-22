Τραγωδία στα Χανιά: Βρέφος 2,5 μηνών βρέθηκε νεκρό στο κρεβατάκι του

Σοκ στην τοπική κοινωνία του Αποκόρωνα Χανίων, όπου ένα βρέφος μόλις 2,5 μηνών βρέθηκε νεκρό στο κρεβατάκι του από τους γονείς του.

22 Σεπ. 2025 12:49
Pelop News

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στον Αποκόρωνα Χανίων, όπου ένα μωρό ηλικίας 2,5 μηνών εντοπίστηκε νεκρό από τους ίδιους του τους γονείς. Το βρέφος βρισκόταν στο κρεβατάκι του, όταν οι γονείς του αντιλήφθηκαν ότι δεν είχε τις αισθήσεις του και, σοκαρισμένοι, ειδοποίησαν το Κέντρο Υγείας Βάμου.

Άμεσα το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί επιβεβαίωσαν τον θάνατό του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του flashnews.gr, αύριο, Τρίτη, θα διενεργηθεί νεκροψία–νεκροτομή προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Η είδηση έχει βυθίσει στη θλίψη την τοπική κοινωνία, με τις αρχές να αναμένουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.
