Τραγωδία στα Ιμαλάια με επτά νεκρούς από χιονοστιβάδα

Τραγωδία σημειώθηκε στα Ιμαλάια, όπου τουλάχιστον επτά ορειβάτες –πέντε αλλοδαποί και δύο οδηγοί– έχασαν τη ζωή τους ύστερα από χιονοστιβάδα στην στο βορειοανατολικό Νεπάλ.

Το δυστύχημα συνέβη το πρωί της Δευτέρας, κοντά στο καταφύγιο βάσης του βουνού Yalung Ri, σύμφωνα με την εταιρεία Seven Summit Treks που διοργάνωσε την αποστολή.

Στους 7 οι νεκροί στα Ιμαλάια

Οι διασώστες έχουν εντοπίσει δύο σορούς, ενώ οι υπόλοιποι πέντε ορειβάτες πιστεύεται ότι έχουν θαφτεί κάτω από το χιόνι σε βάθος 3 έως 4,5 μέτρων και θεωρούνται πλέον νεκροί. Ο πρόεδρος της Seven Summit Treks, Μίνγκμα Σέρπα, δήλωσε ότι οι προσπάθειες ανάσυρσης συνεχίζονται, όμως οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα δύσκολες. Οκτώ άτομα διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στην Κατμαντού, όπου νοσηλεύονται με τραύματα.

Μεταξύ των νεκρών συγκαταλέγονται δύο Ιταλοί, ένας Καναδός, ένας Γερμανός, ένας Γάλλος και δύο Νεπαλέζοι οδηγοί, μεταδίδει το BBC. Οι ορειβάτες είχαν ξεκινήσει την ανάβαση περίπου μία ώρα πριν τη χιονοστιβάδα. Οι κακές καιρικές συνθήκες και τα προβλήματα εφοδιασμού καθυστέρησαν σημαντικά την άφιξη των ομάδων διάσωσης και των ελικοπτέρων, δυσχεραίνοντας το έργο των σωστικών συνεργείων.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι επιχειρήσεις αναζήτησης δύο Ιταλών ορειβατών που αγνοούνται στο βουνό Panbari, στο δυτικό Νεπάλ.

Το φθινόπωρο θεωρείται ιδανική περίοδος για αναρρίχηση στα Ιμαλάια, ωστόσο οι πρόσφατες κακοκαιρίες που προκάλεσε ο κυκλώνας Montha αύξησαν τον κίνδυνο χιονοστιβάδων, εγκλωβίζοντας δεκάδες ορειβάτες και τουρίστες σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



