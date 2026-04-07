Τραγωδία στα Μετέωρα: Νεκρή γυναίκα μετά από πτώση από βράχια στην Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου

Σε εξέλιξη έρευνα των αρχών για τις συνθήκες του δυστυχήματος

07 Απρ. 2026 17:07
Pelop News

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (7/4) στα Μετέωρα, όπου μία γυναίκα έχασε τη ζωή της ύστερα από πτώση από βράχια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε στην Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου Μετεώρων, όπου η άτυχη γυναίκα βρισκόταν την ώρα του συμβάντος. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, φέρεται να βρέθηκε στο κενό, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση ανάσυρσης και να διαχειριστούν το περιστατικό.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας, εξετάζοντας όλα τα πιθανά ενδεχόμενα. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η πτώση.

