Τραγωδία στη Χερσόνησο: 93χρονος βρέθηκε νεκρός σε λιμνοδεξαμενή στο Μοχό

Τραγικό τέλος είχε ένας 93χρονος άνδρας, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το μεσημέρι της Δευτέρας σε λιμνοδεξαμενή στην περιοχή Μοχός, στον Δήμο Χερσονήσου. Στο σημείο στήθηκε επιχείρηση ανάσυρσης από την Πυροσβεστική και την ΕΜΑΚ, ενώ οι αρχές ερευνούν πλέον τις συνθήκες του θανάτου του.

Τραγωδία στη Χερσόνησο: 93χρονος βρέθηκε νεκρός σε λιμνοδεξαμενή στο Μοχό
30 Μαρ. 2026 15:01
Pelop News

Μπροστά σε μια τραγική υπόθεση βρέθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας οι αρχές στην περιοχή Μοχός του Δήμου Χερσονήσου, όπου ένας 93χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε λιμνοδεξαμενή.

Η κινητοποίηση σήμανε στις 12:05 το μεσημέρι, όταν έγινε γνωστό το περιστατικό και στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ, προκειμένου να προχωρήσουν στην επιχείρηση ανάσυρσης της σορού.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν τρία οχήματα και προσωπικό με τον κατάλληλο εξοπλισμό, ώστε να ολοκληρωθεί με ασφάλεια η απομάκρυνση του ηλικιωμένου από το σημείο όπου εντοπίστηκε.

Στη συνέχεια, στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τη σορό και τη μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Καστελίου. Παράλληλα, ενημερώθηκε και ιατροδικαστής, ενώ πλέον οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθεί κάτω από ποιες συνθήκες έχασε τη ζωή του ο 93χρονος.

