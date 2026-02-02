Τραγωδία στη Χίο: Νεκρός 56χρονος χειμερινός κολυμβητής εν μέσω κακοκαιρίας

Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση 56χρονου χειμερινού κολυμβητή στη Χίος, ο οποίος έχασε τη ζωή του ενώ στο νησί επικρατούσαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η σύζυγος του 56χρονου έχασε τα ίχνη του για αρκετή ώρα το μεσημέρι της Κυριακής (01.02.2026) και ειδοποίησε τις Αρχές. Άμεσα κινητοποιήθηκε το Λιμενικό, που ξεκίνησε έρευνες για τον εντοπισμό του.

Ο άνδρας εντοπίστηκε στη θάλασσα, στην περιοχή Γρίδια Νενήτων, στις ανατολικές ακτές του νησιού. Στην επιχείρηση συμμετείχαν τρία περιπολικά σκάφη και δύο οχήματα του Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή από ξηράς.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα είχε σταλεί προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 για τα έντονα καιρικά φαινόμενα, με συστάσεις προς τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις και να επιδείξουν αυξημένη προσοχή.

Ο 56χρονος μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Χίου και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για τα ακριβή αίτια του περιστατικού διενεργείται προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου.

