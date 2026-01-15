Τραγωδία στη Δράμα: Νεκρός 56χρονος εναερίτης σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού

Τη ζωή του έχασε ένας 56χρονος εναερίτης, ενώ εκτελούσε εργασίες σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού στη Βιομηχανική Περιοχή της Δράμα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας έχασε αιφνιδίως τις αισθήσεις του ενώ βρισκόταν σε ύψος, για λόγο που μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστος. Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι Αρχές και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε χωρίς σφυγμό στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον επαναφέρουν, ο 56χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

