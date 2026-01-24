Τραγωδία στη Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου: Νεκρός ο 25χρονος μοτοσικλετιστής που ενεπλάκη σε τροχαίο με νταλίκα ΒΙΝΤΕΟ

Τραγικό τέλος είχε το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε λίγο μετά τις 9:00 το πρωί στη Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, όταν δίκυκλο συγκρούστηκε με νταλίκα υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Ο οδηγός της μηχανής, ηλικίας περίπου 25 ετών και κάτοικος Ναυπάκτου, τραυματίστηκε σοβαρά από τη σφοδρή σύγκρουση και μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Ναυπάκτου. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Το τροχαίο προκάλεσε αναστάτωση στη γέφυρα, ενώ οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και διασώστες, ενώ η κυκλοφορία διεκόπη προσωρινά.

