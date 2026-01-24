Τραγωδία στη γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου: Ο 25χρονος Σπύρος είναι το θύμα του τροχαίου δυστυχήματος

Τραγικό τέλος είχε το σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε λίγο μετά τις 9:00 το πρωί στη γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, όταν δίκυκλο συγκρούστηκε με νταλίκα, υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Νεκρός είναι ο οδηγός της μηχανής, ηλικίας 25 ετών, κάτοικος Ναυπάκτου. Πρόκειται για τον Σπύρο Παπακωνσταντινόπουλο, ο οποίος εργαζόταν στον χώρο της εστίασης και διατηρούσε στενούς οικογενειακούς δεσμούς στην Πάτρα, μεταξύ των οποίων και συγγενική σχέση με γνωστό συνδικαλιστή του κλάδου των ταξί.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ο νεαρός να τραυματιστεί βαρύτατα. Μεταφέρθηκε άμεσα σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Ναυπάκτου. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και διασώστες, ενώ η Τροχαία έχει αναλάβει τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

