Τραγωδία στη Σκύδρα Πέλλας: 32χρονη οδηγός παρέσυρε και σκότωσε 59χρονη πεζή

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη Σκύδρα Πέλλας, με αποτέλεσμα τον θάνατο 59χρονης πεζής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, το δυστύχημα συνέβη στις 11:50 το πρωί, στη διασταύρωση των οδών Εγνατίας και Γεωργίου Δήμου. Ιδιωτικό αυτοκίνητο που οδηγούσε 32χρονη παρέσυρε την άτυχη γυναίκα, η οποία κινείτο πεζή, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η παράσυρση παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Προανάκριση για την εξακρίβωση των ακριβών αιτιών και συνθηκών του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Έδεσσας.

