Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 17χρονος ποδοσφαιριστής του Καμπανιακού σε τροχαίο ΦΩΤΟ

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στη Θεσσαλονίκη ο θάνατος ενός 17χρονου ποδοσφαιριστή, που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στη Σίνδο, το βράδυ της Δευτέρας.

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 17χρονος ποδοσφαιριστής του Καμπανιακού σε τροχαίο ΦΩΤΟ
04 Φεβ. 2026 14:13
Pelop News

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (3/2) στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 17χρονου αγοριού.

Το δυστύχημα συνέβη στην περιοχή της Σίνδου, όταν Ι.Χ. φορτηγό που οδηγούσε 46χρονος συγκρούστηκε, υπό συνθήκες που ερευνώνται, με επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε νεαρός, με συνεπιβάτη τη μητέρα του. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά 17χρονος επιβάτης του δεύτερου οχήματος.

Ο ανήλικος διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του λίγη ώρα αργότερα.

Ο 17χρονος ήταν ποδοσφαιριστής της ομάδας του Καμπανιακός, η οποία τον αποχαιρέτησε με συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το συγκινητικό αντίο της ομάδας

Σε ανακοίνωσή της, η ομάδα του Καμπανιακού κάνει λόγο για έναν νέο άνθρωπο γεμάτο όνειρα, ελπίδες και πάθος για το ποδόσφαιρο και τη ζωή, υπογραμμίζοντας ότι ο 17χρονος δεν ήταν μόνο ένας εξαιρετικός αθλητής, αλλά και ένας ξεχωριστός χαρακτήρας.

«Η Οικογένεια του Καμπανιακού θρηνεί. Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας ποδοσφαιριστή, Αθανασιάδη Θεόδωρο, που έφυγε από τη ζωή σε τραγικό τροχαίο δυστύχημα σε ηλικία μόλις 17 ετών», αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην ανάρτηση.

Η ομάδα εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους του νεαρού ποδοσφαιριστή, τονίζοντας ότι η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή.

