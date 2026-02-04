Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 17χρονος ποδοσφαιριστής του Καμπανιακού σε τροχαίο ΦΩΤΟ

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (3/2) στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 17χρονου αγοριού.

Το δυστύχημα συνέβη στην περιοχή της Σίνδου, όταν Ι.Χ. φορτηγό που οδηγούσε 46χρονος συγκρούστηκε, υπό συνθήκες που ερευνώνται, με επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε νεαρός, με συνεπιβάτη τη μητέρα του. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά 17χρονος επιβάτης του δεύτερου οχήματος.

Ο ανήλικος διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του λίγη ώρα αργότερα.

Ο 17χρονος ήταν ποδοσφαιριστής της ομάδας του Καμπανιακός, η οποία τον αποχαιρέτησε με συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το συγκινητικό αντίο της ομάδας

Σε ανακοίνωσή της, η ομάδα του Καμπανιακού κάνει λόγο για έναν νέο άνθρωπο γεμάτο όνειρα, ελπίδες και πάθος για το ποδόσφαιρο και τη ζωή, υπογραμμίζοντας ότι ο 17χρονος δεν ήταν μόνο ένας εξαιρετικός αθλητής, αλλά και ένας ξεχωριστός χαρακτήρας.

«Η Οικογένεια του Καμπανιακού θρηνεί. Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας ποδοσφαιριστή, Αθανασιάδη Θεόδωρο, που έφυγε από τη ζωή σε τραγικό τροχαίο δυστύχημα σε ηλικία μόλις 17 ετών», αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην ανάρτηση.

Η ομάδα εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους του νεαρού ποδοσφαιριστή, τονίζοντας ότι η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



