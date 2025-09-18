Τραγωδία στη Βουλιαγμένης: Μια γυναίκα νεκρή σε καραμπόλα – Σοκαριστικό ΒΙΝΤΕΟ από το δυστύχημα

Σκηνές φρίκης στη λεωφόρο Βουλιαγμένης τα ξημερώματα, με το βίντεο-ντοκουμέντο να αποτυπώνει καρέ-καρέ τη μοιραία σύγκρουση που στοίχισε τη ζωή σε 64χρονη γυναίκα και τραυμάτισε τρεις ακόμη ανθρώπους.

18 Σεπ. 2025 11:07
Pelop News

Σοκ προκαλεί το βίντεο που έρχεται στη δημοσιότητα από το θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος του Ελληνικού, τα ξημερώματα της Πέμπτης (18/9). Ο τραγικός απολογισμός είναι μία νεκρή γυναίκα, ηλικίας 64 ετών, και τρεις τραυματίες, σε μια καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων.

Όπως κατέγραψε κάμερα ασφαλείας και μετέδωσε η ΕΡΤ, το όχημα που οδηγούσε η άτυχη γυναίκα χτυπήθηκε από πίσω, με αποτέλεσμα να περάσει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, στο ύψος της πρώην Αμερικανικής Βάσης, και να συγκρουστεί διαδοχικά με δύο ακόμη ΙΧ και ένα ταξί.

Στο σημείο έσπευσαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, που απεγκλώβισαν τους επιβαίνοντες. Η 64χρονη ανασύρθηκε νεκρή, ενώ οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άτομα φέρουν ελαφρά τραύματα, ενώ ένας τραυματίας νοσηλεύεται σε πιο σοβαρή κατάσταση. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνά η Τροχαία.
