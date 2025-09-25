Τραγωδία στην Εγνατία Οδό: Νεκρή 62χρονη σε ανατροπή ΙΧ

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 24 Σεπτεμβρίου στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα Αλεξανδρούπολης–Κήπων. Ι.Χ. αυτοκίνητο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε περίφραξη και ανετράπη εκτός οδοστρώματος.

Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασε τη ζωή της μια 62χρονη αλλοδαπή επιβάτιδα, ενώ ο 40χρονος οδηγός τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

Για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί προανάκριση το Τμήμα Τροχαίας Αλεξανδρούπολης.

