Τραγωδία στην Ιόνια Οδό: Νεκρή 59χρονη μετά την εκτροπή και ανατροπή ΙΧ

Θανατηφόρα κατάληξη είχε το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής στην Ιόνια Οδό, στο ύψος της Φιλιππιάδας. Μια 59χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της, ενώ ο 63χρονος οδηγός νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος.

Τραγωδία στην Ιόνια Οδό: Νεκρή 59χρονη μετά την εκτροπή και ανατροπή ΙΧ
11 Απρ. 2026 11:10
Pelop News

Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε στην Ιόνια Οδό, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο που κινούνταν στο 154ο χιλιόμετρο, στο ρεύμα προς Ιωάννινα, εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε με σφοδρότητα στο διαχωριστικό τσιμεντένιο στηθαίο και στη συνέχεια ανετράπη. Από το δυστύχημα έχασε τη ζωή της η 59χρονη συνοδηγός, ενώ ο 63χρονος οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο ύψος των ΣΕΑ Φιλιππιάδας, κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το όχημα ξέφυγε αριστερά από την πορεία του πριν καρφωθεί στο στηθαίο και ανατραπεί, σε μια σύγκρουση τόσο βίαιη που άφησε πίσω της βαρύ αποτύπωμα από τα πρώτα κιόλας λεπτά.

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή η 59χρονη, σοβαρά τραυματίας ο οδηγός

Αρχικά και οι δύο επιβαίνοντες απεγκλωβίστηκαν τραυματισμένοι και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, όμως η 59χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά της. Ο 63χρονος οδηγός μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα».

Η εικόνα στο σημείο κινητοποίησε άμεσα αστυνομία, ΕΚΑΒ και διασωστικές δυνάμεις, καθώς το αυτοκίνητο είχε ανατραπεί και οι επιβαίνοντες χρειάστηκαν άμεση συνδρομή. Από τις μέχρι τώρα πληροφορίες δεν έχει γίνει γνωστό τι ακριβώς προκάλεσε την εκτροπή, με την προανάκριση να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος

Την έρευνα για το θανατηφόρο τροχαίο έχει αναλάβει το Γ΄ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων, που εξετάζει όλα τα στοιχεία γύρω από το πώς συνέβη η εκτροπή του οχήματος. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα κάποια εκτίμηση για τα ακριβή αίτια.

Το νέο αυτό δυστύχημα έρχεται να προστεθεί στη μαύρη λίστα των τροχαίων που σημειώνονται σε ημέρες αυξημένων μετακινήσεων, σε μια περίοδο που το οδικό δίκτυο δέχεται μεγαλύτερη πίεση λόγω της πασχαλινής εξόδου. Στην περίπτωση της Ιόνιας Οδού, το χτύπημα ήταν τόσο σφοδρό ώστε το ταξίδι των δύο επιβαινόντων μετατράπηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε τραγωδία.

