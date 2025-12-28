Τραγωδία στην Κατούνα: 59χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος στο σπίτι του

28 Δεκ. 2025 16:22
Pelop News

Μία νέα τραγωδία συγκλονίζει την Κατούνα Ξηρομέρου, καθώς το μεσημέρι της Κυριακής βρέθηκε στο σπίτι του απαγχονισμένος ένας 59χρονος άνδρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress.gr, ο άτυχος άνδρας έβαλε τέλος στη ζωή του, κρεμάμενος στην αυλή του σπιτιού όπου ζούσε μόνος, μετά τον θάνατο της μητέρας του πριν από περίπου ένα χρόνο.

Οι γείτονες τον περιγράφουν ως έναν μοναχικό άνθρωπο, διαζευγμένο με ένα παιδί, ο οποίος μετά τον θάνατο της μητέρας του είχε απομονωθεί ακόμη περισσότερο. Όπως αναφέρουν, δεν είχε δώσει κανένα σημάδι ζωής τις τελευταίες 24 ώρες.

Το Αστυνομικό Τμήμα Κατούνας έχει αναλάβει την έρευνα για τα ακριβή αίτια του τραγικού περιστατικού.

Η τοπική κοινωνία παραμένει σοκαρισμένη από το γεγονός, ενώ η απώλεια του άνδρα έρχεται να προστεθεί στα δύσκολα της τελευταίας χρονιάς για την οικογένειά του.

