Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρός 27χρονος κυνηγός μετά από πτώση σε χαράδρα στη Βιάννο

Θανάσιμα τραυματισμένος ανασύρθηκε από χαράδρα 30-40 μέτρων – Σε σοκ η οικογένειά του, προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος

10 Ιαν. 2026 18:31
Pelop News

Θλιβερή κατάληξη είχε το περιστατικό με τον 27χρονο κυνηγό, ο οποίος το πρωί του Σαββάτου 10 Ιανουαρίου 2026 έχασε τη ζωή του στην περιοχή Καστρί του Δήμου Βιάννου, στην Κρήτη, όταν –υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες– έπεσε σε χαράδρα βάθους περίπου 30 έως 40 μέτρων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο νεαρός είχε μεταβεί για κυνήγι μαζί με συγγενικά του πρόσωπα, όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες βρέθηκε στη χαράδρα. Άμεσα σήμανε συναγερμός και κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές για την επιχείρηση διάσωσης.

Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες, στελέχη της ΕΜΑΚ με τέσσερα οχήματα, αστυνομικές δυνάμεις, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και εθελοντές. Μετά από συντονισμένη επιχείρηση, ο 27χρονος απεγκλωβίστηκε και διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Βιάννου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Σοκ και οδύνη στην οικογένεια

Συγκλονισμένοι είναι οι συγγενείς και οι φίλοι του άτυχου νέου, ο οποίος, σύμφωνα με μαρτυρίες, εργαζόταν ως μάγειρας σε κατάστημα στο Ηράκλειο.

«Είχε πάει στο κυνήγι το παιδί, έπεσε από ύψος και χτύπησε στο κεφάλι. Είναι χάλια οι γονείς του, είναι εδώ στο νεκροτομείο, δεν μιλιούνται», ανέφερε φίλος της οικογένειας μιλώντας στο Mega.

Σπαρακτικά είναι και τα λόγια του αδελφού του: «Ήταν ο αδερφός μου… μέχρι να τον δω νόμιζα ότι ήταν ψέματα. Ξέραμε πολύ καλά το μέρος, πηγαίναμε συχνά. Δεν μπορώ να το πιστέψω».

Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί συγκλονισμένη την εξέλιξη της υπόθεσης, ενώ τα ερωτήματα γύρω από το πώς ακριβώς σημειώθηκε το τραγικό δυστύχημα παραμένουν ανοιχτά.

