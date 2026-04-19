Τραγωδία στην Πάτρα: Αυτοκτόνησε λίγο πριν την κηδεία της αδερφής του
Σε αυτοκτονία αποδίδεται ο θάνατος του άνδρα που βρέθηκε νεκρός στο Ακταίο
Σε αυτοκτονία αποδίδεται από τις Αρχές ο θάνατος του άνδρα που βρέθηκε νεκρός τα ξημερώματα στο Ακταίο Πατρών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο θάνατός του συνδέεται με την απώλεια της αδερφής του. Η αδερφή του, που υπηρετούσε ως δικαστικός στην Αθήνα, είχε πεθάνει και η κηδεία της ήταν προγραμματισμένη για σήμερα.
Θρίλερ στο Ακταίο: Νεκρός άνδρας μέσα στις στάχτες, βρέθηκε όπλο δίπλα του
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα και κατέστρεψε ολοσχερώς την οικία. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας βρέθηκαν στο σημείο Μετά την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς, η οποία κατέστρεψε ολοσχερώς το κτίριο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν τη σορό ενός άνδρα στο εσωτερικό του σπιτιού.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας, πρώην ιδιοκτήτης επιχείρησης εστίασης στο Ρίο, φαίρεται να έβαλε φωτιά στο σπίτι του στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών-Αθηνών και στη συνέχεια αυτοπυροβολήθηκε με την κυνηγετική καραμπίνα που βρέθηκε δίπλα στη σορό του.
