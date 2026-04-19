Θρίλερ στο Ακταίο: Νεκρός άνδρας μέσα στις στάχτες, βρέθηκε όπλο δίπλα του

Τραγική κατάληξη είχε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής σε οικία στην περιοχή του Ακταίου, στην Πάτρα. Μετά την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς, η οποία κατέστρεψε ολοσχερώς το κτίριο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν τη σορό ενός άνδρα στο εσωτερικό του σπιτιού.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Αστυνομίας ξεκίνησε λίγο πριν από τις 05:00 τα ξημερώματα, όταν ειδοποιήθηκαν για πυρκαγιά σε σπίτι που βρίσκεται επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού Πατρών-Αθηνών, στο ύψος του Ακταίου (έναντι πρατηρίου υγρών καυσίμων). Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις, οι οποίες έδωσαν μάχη προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά, η οποία είχε ήδη πάρει μεγάλες διαστάσεις.

Κατά τη διάρκεια του τελικού ελέγχου στους χώρους της οικίας, οι πυροσβέστες βρέθηκαν μπροστά στο μακάβριο εύρημα, εντοπίζοντας τον ένοικο χωρίς τις αισθήσεις του. Η υπόθεση προσλαμβάνει διαστάσεις θρίλερ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, ακριβώς δίπλα στον νεκρό άνδρα βρέθηκε ένα όπλο, μια κυνηγετική καραμπίνα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Οι ανακριτικές αρχές εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή όλα τα δεδομένα. Στο τραπέζι των ερευνών βρίσκεται τόσο το σενάριο του ατυχήματος όσο και αυτό της αυτοχειρίας.

Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση και η νεκροτομή που έχει ήδη διαταχθεί, ενώ το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής διενεργεί έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς.

