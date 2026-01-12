Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός 50χρονος σε διαμέρισμα στην οδό Κορίνθου

Τον αναζητούσε η σύζυγός του – Είχε προηγηθεί τηλεφώνημα στην Αστυνομία για απειλή αυτοκτονίας

12 Ιαν. 2026 17:23
Pelop News

Τραγικό τέλος είχε η αναζήτηση ενός 50χρονου άνδρα στην Πάτρα, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός σήμερα μέσα στο διαμέρισμά του, στην οδό Κορίνθου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε προηγηθεί τηλεφώνημα της συζύγου του στην Αστυνομία, καθώς στο τελευταίο τηλεφώνημα που είχε δεχθεί από τον ίδιο, ο άνδρας φέρεται να είχε απειλήσει ότι θα βάλει τέλος στη ζωή του, ενώ τα ίχνη του είχαν χαθεί από την Παρασκευή.

Αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο, ωστόσο διαπίστωσαν ότι η πόρτα του διαμερίσματος ήταν κλειδωμένη. Για τον λόγο αυτό ζητήθηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία προχώρησε στο άνοιγμα της εισόδου.

Ο 50χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο εσωτερικό του σπιτιού, ενώ στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής για τη διενέργεια αυτοψίας. Τα μέχρι στιγμής στοιχεία συγκλίνουν στο ενδεχόμενο της αυτοχειρίας, ωστόσο η υπόθεση ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.

