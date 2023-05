Τραγωδία στην Ταϊλάνδη: Κατέρρευσε στέγη γηπέδου σε σχολείο από καταιγίδα – Αρκετοί νεκροί

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά έχασαν χθες (22.5.2023) τη ζωή τους στην Ταϊλάνδη όταν κατέρρευσε στέγη γηπέδου σε σχολείο κατά τη διάρκεια καταιγίδας, που χτύπησε την περιοχή.

Τα παιδιά ηλικίας 6 ως 13 ετών που έχασαν τη ζωή τους από την κατάρρευση της στέγης, αθλούνταν την ώρα εκείνη στο γήπεδο σχολείου στην επαρχία Πίσιτ, στη δυτική Ταϊλάνδη, ενώ στο χώρο υπήρχε και κόσμος που παρακολουθούσε τα παιδιά.

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της Ταϊλάνδης, η καταιγίδα ξέσπασε γύρω στις 18:30 τοπική ώρα (14:30 ώρα Ελλάδος). Καταρρακτώδεις βροχές και σφοδροί άνεμοι προκάλεσαν ξαφνικά την κατάρρευση της στέγης της αθλητικής εγκατάστασης, που ήταν μέσα στο χώρο του σχολείου.

Συνολικά 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανακοίνωσε το επαρχιακό γραφείο δημοσίων σχέσεων, προσθέτοντας ότι οι τρεις ενήλικες που σκοτώθηκαν από την κατάρρευση της στέγης στο γήπεδο του σχολείου, είναι δύο γονείς και ένας επιστάτης.

Ζημιές και σε σπίτια από την καταιγίδα

Αρκετά σπίτια υπέστησαν επίσης ζημιές από την καταιγίδα στην περιοχή Σαμ Νγκαμ, στην οποία βρίσκεται το σχολείο, ανακοίνωσε η αστυνομία της Ταϊλάνδης.

#NSTworld Seven people, including four children, were killed when a roof over a school sports field collapsed in a #storm in #Thailand, officials.https://t.co/b2mq2ktBif — New Straits Times (@NST_Online) May 23, 2023

Seven people, including four children, die in northern Thailand’s Wat Nern Por primary school when a roof collapsed on them as they sheltered from a rainstormhttps://t.co/Y0F9bxEOBY — TRT World (@trtworld) May 23, 2023

Το περιστατικό σημειώθηκε καθώς στην Ταϊλάνδη αρχίζει η εποχή των μουσώνων. Ισχυρές βροχοπτώσεις αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τις επόμενες μέρες.

Τη γειτονική Μιανμάρ σάρωσε πρόσφατα ο τυφώνας Μόκα, προκαλώντας τον θάνατο 145 ανθρώπων.

Οι προδιαγραφές ασφαλείας και συντήρησης των κτιρίων είναι ενίοτε ανεπαρκείς στην Ταϊλάνδη και η κατάρρευση κτιρίων δεν είναι κάτι το σπάνιο.