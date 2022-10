Τραγωδία στην Τουρκία: Στους 25 έφτασαν οι νεκροί από την έκρηξη στο ορυχείο – ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον 25 έχουν βρεθεί νεκροί μέχρι στιγμής μετά την έκρηξη που σημειώθηκε την Παρασκευή σε ανθρακωρυχείο της βορειοδυτικής Τουρκίας, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας Φαχετίν Κοτζά.

Άλλοι 11 εργάτες νοσηλεύονται τραυματισμένοι, ενώ παραμένει αδιευκρίνιστος ο αριθμός των εγκλωβισμένων στις στοές του ορυχείου της περιοχής αυτής της Τουρκίας.

Εκτιμάται ότι περίπου 110 εργάτες βρίσκονταν μέσα στο ορυχείο την ώρα που σημειώθηκε η έκρηξη.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας διασώστες κατέβαλαν αγωνιώδεις προσπάθειες για να εντοπίσουν εγκλωβισμένους.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε βάθος 300 μέτρων από την είσοδο του ορυχείου στην πόλη Αμάσρα, γύρω στις 18:15 το απόγευμα της Παρασκευής.

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια θλιβερή κατάσταση», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Σουλεϊμάν Σοϊλού, ο οποίος επισκέφθηκε τον τόπο της τραγωδίας μαζί με τον υπουργό Ενέργειας Φατίχ Ντονμέζ.

Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ακύρωσε τις προγραμματισμένες συναντήσεις του για να μεταβεί σήμερα στην περιοχή. Σε ανάρτησή του στο Twitter εξέφρασε την ελπίδα να μην αυξηθεί περαιτέρω ο αριθμός των νεκρών και να απεγκλωβιστούν σώοι και ασφαλείς οι ανθρακωρύχοι που παραμένουν παγιδευμένοι στις στοές.

Το πολύνεκρο δυστύχημα ξύπνησε μνήμες της τραγωδίας του 2014 σε ανθρακωρυχείο της πόλης Σόμα, στη δυτική Τουρκία, όπου 301 εργάτες είχαν βρει τον θάνατο.

