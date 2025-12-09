Τραγωδία στο Φαράγγι του Αμπά στην Κρήτη: Άδοξα έληξε η αγωνιώδης επιχείρηση διάσωσης, νεκρός ο 37χρονος Στέλιος

Νεκρός εντοπίστηκε ο 37χρονος Στέλιος στο φαράγγι Αμπά Κρήτης μετά από μαραθώνια επιχείρηση διάσωσης.

Τραγωδία στο Φαράγγι του Αμπά στην Κρήτη: Άδοξα έληξε η αγωνιώδης επιχείρηση διάσωσης, νεκρός ο 37χρονος Στέλιος
09 Δεκ. 2025 8:46
Pelop News

Θρήνος στην Κρήτη για τον θάνατο του 37χρονου Στέλιου, γνωστού με το παρατσούκλι «Λούκος», ο οποίος έχασε τη ζωή του σε δύσβατη περιοχή του Φαραγγιού Αμπά, στα Αστερούσια Όρη. Ο άτυχος άνδρας, που είχε ιδιαίτερη αγάπη για τη φύση και συχνά εξερευνούσε απομονωμένα μονοπάτια, τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια κατάβασης καταρράκτη.

Η επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης ξεκίνησε το μεσημέρι της Κυριακής 7 Δεκεμβρίου και ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, έπειτα από συνεχείς και επίπονες προσπάθειες. Ο 37χρονος είχε επικοινωνήσει με το ΕΚΑΒ αναφέροντας ότι είχε τραυματιστεί στο πόδι και στα πλευρά.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν πυροσβεστικές δυνάμεις, η ΕΜΑΚ και δασοκομάντος, ωστόσο η πρόσβαση αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολη. Ζητήθηκε συνδρομή από ελικόπτερο Super Puma, το οποίο όμως δεν κατάφερε να προσεγγίσει το σημείο λόγω του απόκρημνου εδάφους.

Το πρωί της Δευτέρας ξεκίνησε νέα επίχειρηση από επίγειες ομάδες διάσωσης. Μετά από ώρες πορείας και χρήση ορειβατικού εξοπλισμού, οι διασώστες εντόπισαν τον 37χρονο χωρίς τις αισθήσεις του και τον μετέφεραν σε προσβάσιμο σημείο, όπου τον παρέλαβε πλήρωμα του ΕΚΑΒ. Λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Όπως γνωστοποίησε το Πυροσβεστικό Σώμα, στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά 31 πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πύργου Μονοφατσίου, την 3η ΕΜΟΔΕ και την Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης της 3ης ΕΜΑΚ. Παράλληλα κινητοποιήθηκε και ελικόπτερο του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου, με τη μεταφορά του 37χρονου στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:55 Ο πρώτος της σύζυγος της Τζένιφερ Λόπεζ εξαπολύει νέα επίθεση εναντίον της και την κατηγορεί για απιστία!
23:39 Ορισμός από την UEFA για τον Τάσο Παπαπέτρου
23:23 Ποιος είναι ο απροσδόκητος παράγοντας που φέρνει νωρίτερα την εμμηνόπαυση;
22:56 Πατρών-Πύργου: Αποκατάσταση της κυκλοφορίας
22:47 Δημάτος: Η νίκη του Ολυμπιακού στην Αστάνα αποκτά τεράστια σημασία
22:45 Δήμος Σουλίου: Οικονομική ενίσχυση 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται
22:35 Αυστρία: Απολύθηκε γιατρός επειδή είπε ότι η μόνη θεραπεία για παχύσαρκο είναι το Άουσβιτς!
22:31 «Έχω μελανιές από τα χτυπήματα και σπασμένα δόντια», λέει ο οδηγός του λεωφορείου, που καταγγέλλει ξυλοδαρμό
22:25 Η μεγάλη κλήρωση του τζόκερ
22:15 Η κλήρωση Eurojackpot που μοιράζει 10 εκατομμύρια ευρώ!
22:11 Βενεζουέλα: Θρίλερ με τη Μασάδο λίγο πριν την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης, παραμένει άγνωστο πού βρίσκεται
22:03 Ζελένσκι: «Η Ουκρανία θα είναι έτοιμη να διεξαγάγει εκλογές μέσα στις επόμενες 60 έως 90 ημέρες»
21:52 Στην Ινδία παιδί «θαύμα» τριών χρονών γίνεται ο νεότερος σκακιστής που κατατάσσεται ποτέ από τη FIDE, ΒΙΝΤΕΟ
21:43 ΕΛΑΣ: Παραδόθηκε ο ένας από τους δράστες που μαχαίρωσε τον 14χρονο στον Χολαργό
21:32 Η απάντηση της Αθήνας στον Φιντάν: Η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας
21:21 Σπ. Αντωνόπουλος: «Ο κόσμος να αναγνωρίσει την προσπάθεια των παιδιών»
21:11 Γκιλφόιλ: «Απίστευτη δύναμη η Ελλάδα στην παγκόσμια ναυτιλία»
21:01 Ο Λανουά το έκανε και πάλι! Δεν σχολίασε φάσεις που φωνάζει ο Άρης, ΒΙΝΤΕΟ
20:52 FT: Ο Τραμπ έδωσε διορία στον Ζελένσκι για να απαντήσει για το σχέδιο
20:41 Η δημοσκόπηση της Prorata: Ο κόσμος «μιλά» για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ