Τραγωδία στο Φαράγγι του Αμπά στην Κρήτη: Άδοξα έληξε η αγωνιώδης επιχείρηση διάσωσης, νεκρός ο 37χρονος Στέλιος

Θρήνος στην Κρήτη για τον θάνατο του 37χρονου Στέλιου, γνωστού με το παρατσούκλι «Λούκος», ο οποίος έχασε τη ζωή του σε δύσβατη περιοχή του Φαραγγιού Αμπά, στα Αστερούσια Όρη. Ο άτυχος άνδρας, που είχε ιδιαίτερη αγάπη για τη φύση και συχνά εξερευνούσε απομονωμένα μονοπάτια, τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια κατάβασης καταρράκτη.

Η επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης ξεκίνησε το μεσημέρι της Κυριακής 7 Δεκεμβρίου και ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, έπειτα από συνεχείς και επίπονες προσπάθειες. Ο 37χρονος είχε επικοινωνήσει με το ΕΚΑΒ αναφέροντας ότι είχε τραυματιστεί στο πόδι και στα πλευρά.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν πυροσβεστικές δυνάμεις, η ΕΜΑΚ και δασοκομάντος, ωστόσο η πρόσβαση αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολη. Ζητήθηκε συνδρομή από ελικόπτερο Super Puma, το οποίο όμως δεν κατάφερε να προσεγγίσει το σημείο λόγω του απόκρημνου εδάφους.

Το πρωί της Δευτέρας ξεκίνησε νέα επίχειρηση από επίγειες ομάδες διάσωσης. Μετά από ώρες πορείας και χρήση ορειβατικού εξοπλισμού, οι διασώστες εντόπισαν τον 37χρονο χωρίς τις αισθήσεις του και τον μετέφεραν σε προσβάσιμο σημείο, όπου τον παρέλαβε πλήρωμα του ΕΚΑΒ. Λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Όπως γνωστοποίησε το Πυροσβεστικό Σώμα, στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά 31 πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πύργου Μονοφατσίου, την 3η ΕΜΟΔΕ και την Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης της 3ης ΕΜΑΚ. Παράλληλα κινητοποιήθηκε και ελικόπτερο του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου, με τη μεταφορά του 37χρονου στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



