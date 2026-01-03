Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Υπό ποινική διερεύνηση οι υπεύθυνοι του μπαρ

Όπως ανακοίνωσαν οι ελβετικές Αρχές, ελέγχονται για ενδεχόμενες ευθύνες που αφορούν ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση σωματικών βλαβών και πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες ασφάλειας και λειτουργίας του καταστήματος.

Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Υπό ποινική διερεύνηση οι υπεύθυνοι του μπαρ
03 Ιαν. 2026 19:25
Pelop News

Οι δύο υπεύθυνοι του μπαρ στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, όπου την παραμονή της Πρωτοχρονιάς ξέσπασε η φονική πυρκαγιά με περισσότερους από 40 νεκρούς, έχουν τεθεί υπό ποινική διερεύνηση.

Όπως ανακοίνωσαν οι ελβετικές Αρχές, ελέγχονται για ενδεχόμενες ευθύνες που αφορούν ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση σωματικών βλαβών και πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες ασφάλειας και λειτουργίας του καταστήματος.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ενώ οι ερευνητές συνεχίζουν να εξετάζουν πώς και γιατί η φωτιά εξαπλώθηκε με τόσο μεγάλη ταχύτητα σε έναν χώρο γεμάτο κόσμο. Οι ελβετικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε από βεγγαλικά που ήταν τοποθετημένα σε μπουκάλια σαμπάνιας, τα οποία χρησιμοποιούνταν κατά τη διάρκεια των εορτασμών. Ωστόσο, το εύρος και η ένταση της φωτιάς, που άφησε πίσω της 119 τραυματίες, πολλοί εκ των οποίων νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, αποτελούν βασικό αντικείμενο της έρευνας.

Το BBC ήρθε σε επαφή με ειδικούς, οι οποίοι ανέλυσαν φωτογραφίες και βίντεο που είχαν τραβήξει επιζώντες τη νύχτα της τραγωδίας. Σε υλικό που έχει κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνονται θαμώνες να κρατούν μπουκάλια σαμπάνιας με αναμμένα βεγγαλικά πάνω από τα κεφάλια τους, ενώ σε ορισμένα στιγμιότυπα φαίνονται σπίθες και φλόγες να πλησιάζουν επικίνδυνα την οροφή του χώρου.

Άλλα βίντεο δείχνουν ότι η φωτιά δεν έγινε άμεσα αντιληπτή, με τη μουσική να συνεχίζει να παίζει και ορισμένους παρευρισκόμενους να καταγράφουν τις φλόγες στα κινητά τους, πριν ξεσπάσει πανικός και αρχίσει η προσπάθεια εκκένωσης. Σε ένα από τα βίντεο, ακούγονται φωνές και διακρίνεται κόσμος να σπεύδει προς μια σκάλα εξόδου.

Η γενική εισαγγελέας, Μπεατρίς Πιλού, δήλωσε την Παρασκευή ότι όλα τα έως τώρα στοιχεία οδηγούν στο συμπέρασμα πως τα βεγγαλικά ήταν πολύ κοντά στην οροφή, γεγονός που φαίνεται να συνέβαλε καθοριστικά στην ανάφλεξη και στην ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς. Οι αρχές εξετάζουν παράλληλα το ιστορικό πυρασφάλειας του μπαρ και το κατά πόσο τηρούνταν οι προβλεπόμενοι κανόνες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:26 Ρωσία, Κίνα και χώρες της ΕΕ αντιδρούν για τη σύλληψη Μαδούρο
21:14 Οι 5 απλές συνήθειες που προτείνουν οι ειδικοί του Χάρβαρντ για καλύτερη υγεία
21:01 Ντόναλντ Τραμπ: Θα εμπλακούμε ενεργά στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας
20:52 Η Μύκονος κέρδισε τον ΠΑΟΚ 101-94 στην παράταση
20:41 Έληξε η συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την αμερικανική πρεσβεία για τη Βενεζουέλα
20:32 Ο ΑΟ Αιγιαλέων πέρασε «αέρας» με τρίποντο από τη Γλυφάδα
20:30 Βερολίνο: Χωρίς ρεύμα 50.000 νοικοκυριά και 2.000 επιχειρήσεις λόγω φωτιάς
20:23 Σέρρες: Γυμνός με κομμένες τις φλέβες ο 45χρονος πυροσβέστης που εντοπίστηκε στο όρος Μπέλλες
20:20 Ο Ερμής νίκησε απουσίες και Εσπερο
20:15 Ισχυρές βροχοπτώσεις στη δυτική Ελλάδα – Πάνω από 90 χιλιοστά στην Κρήνη Αιγιαλείας
20:09 Παναγιώτα Βλαντή: «Προκαλούσε ζήλια και καχυποψία» – Τι είπε για τις δυσκολίες στα προσωπικά της
20:00 Πάτρα: Σαρωτικοί έλεγχοι στις γιορτές – 245 περιπτώσεις και λίγα πρόστιμα
19:49 Πέντε συλλήψεις από την Αστυνομία για επεισόδια έξω από το κλειστό του ΟΑΚΑ
19:48 Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 5ο Super Cup της ιστορίας του – Κέρδισε τον μαχητικό ΟΦΗ στην Κρήτη
19:38 Θολή η επόμενη μέρα στη Βενεζουέλα: Ποιος θα αναλάβει την εξουσία
19:25 Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Υπό ποινική διερεύνηση οι υπεύθυνοι του μπαρ
19:14 Τουρκία: Είδε «τουρκική δικαιοδοσία» σε διεθνή ύδατα κατά την πόντιση οπτικής ίνας
19:02 O Απόλλωνας πετούσε «φωτιές» στην επίθεση και μπήκε με το «δεξί»
19:00 Τραμπ: «Ο Μαδούρο θα λογοδοτήσει και θα τιμωρηθεί – Θα μείνουμε στον έλεγχο μέχρι τη δημοκρατική διαδοχή»
18:51 Ο Τραμπ έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία του Νικολάς Μαδούρο μετά τη σύλληψή του
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ