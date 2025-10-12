Τραγωδία στο Τενεσί: Δύο αγνοούμενοι βρέθηκαν ζωντανοί, 16 οι νεκροί από την έκρηξη σε εργοστάσιο

Οι αρχές αναθεώρησαν τον απολογισμό της καταστροφής σε εργοστάσιο εκρηκτικών, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια.

Τραγωδία στο Τενεσί: Δύο αγνοούμενοι βρέθηκαν ζωντανοί, 16 οι νεκροί από την έκρηξη σε εργοστάσιο
12 Οκτ. 2025 9:52
Pelop News

Συνολικά 16 άνθρωποι έχασαν τελικά τη ζωή τους, μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε την Παρασκευή στην πόλη Μπάκσνορτ του Τενεσί, καταστρέφοντας ολοσχερώς ένα εργοστάσιο της εταιρείας Accurate Energetic Systems. Αρχικά, οι αρχές θεωρούσαν ότι 18 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους, ωστόσο δύο άτομα που θεωρούνταν αγνοούμενοι βρέθηκαν τελικά ζωντανά, όπως επιβεβαίωσε ο σερίφης της κομητείας Χάμφρις, Κρις Ντέιβις.

Η έκρηξη συνέβη σε εγκατάσταση παραγωγής εκρηκτικών υλών, που χρησιμοποιούνται από τις ένοπλες δυνάμεις, τον αεροδιαστημικό τομέα και τον κλάδο των κατεδαφίσεων. Το εργοστάσιο βρίσκεται σε δασική περιοχή, περίπου 80 χιλιόμετρα δυτικά της Νάσβιλ, μακριά από κατοικημένες ζώνες. Εικόνες από το σημείο έδειξαν το κτίριο πλήρως κατεστραμμένο, με διαλυμένα οχήματα και συντρίμμια διασκορπισμένα σε έκταση 800 τετραγωνικών μέτρων.

Σύμφωνα με τον σερίφη Ντέιβις, οι αρχές αρχικά πίστευαν ότι τα δύο άτομα που τελικά βρέθηκαν ζωντανά βρίσκονταν εντός του εργοστασίου, καθώς εντοπίστηκαν προσωπικά τους αντικείμενα και ένα όχημα στην περιοχή. Μετά από περαιτέρω έρευνα, διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν παρόντες κατά τη στιγμή της έκρηξης. Οι έρευνες συνεχίζονται για την εξακρίβωση των αιτιών του δυστυχήματος, με τη συμμετοχή ομοσπονδιακών υπηρεσιών, όπως η ATF (Υπηρεσία Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων Όπλων και Εκρηκτικών) και το FBI.

Η εταιρεία Accurate Energetic Systems, που λειτουργεί από το 1980, εξέδωσε ανακοίνωση χαρακτηρίζοντας το συμβάν «τραγικό δυστύχημα» και εκφράζοντας τη συμπαράστασή της στις οικογένειες των θυμάτων και την τοπική κοινότητα. Οι αρχές δεν έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, με τον σερίφη Ντέιβις να σημειώνει ότι η έρευνα μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες ή και μήνες.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:04 Επίδομα Παιδιού 2025: Πότε θα δοθεί η 5η δόση, ποιοι κινδυνεύουν να τη χάσουν
10:00 Η εισβολή της AI στα social media και η επιστροφή στην πραγματικότητα
9:52 Τραγωδία στο Τενεσί: Δύο αγνοούμενοι βρέθηκαν ζωντανοί, 16 οι νεκροί από την έκρηξη σε εργοστάσιο
9:43 Σαντορίνη: Στον εισαγγελέα οι υπεύθυνοι ξενοδοχείου για τον πνιγμό 5χρονου σε πισίνα, υπό κράτηση και ο πατέρας του παιδιού
9:35 Εορτολόγιο: Σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα
9:27 Στεγαστικό: Πακέτο 450 εκατ. ευρώ με 8+1 μέτρα στήριξης για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές
9:19 Ελλάδα και Κύπρος στη διάσκεψη ειρήνης για τη Γάζα
9:15 Ξεκινά τη Δευτέρα η απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα – Στην Αίγυπτο ο Τραμπ για τη διεθνή Συνοδο ειρήνης
9:03 Έκρηξη έξω από κτίριο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στη Συγγρού ΦΩΤΟ
8:55 Ο καιρός σήμερα Κυριακή: Πτώση της θερμοκρασίας, πού θα σημειωθούν βροχές, η πρόγνωση για την Πάτρα
23:59 Το τηλεοπτικό παράπονο της Ελένης Γερασιμίδου: «Ρόλοι για την ηλικία μου δίνονται σε μικρότερες»
23:40 Σαλαμίνα: Εξαρθρώθηκε σπείρα νεαρών που «χτυπούσε» μαγαζιά και ακόμα και εκκλησία
23:20 Έμαθε στην εταιρεία του την τεχνητή νοημοσύνη και… τον απέλυσαν για να την προσλάβουν στη θέση του
23:00 Πώς να κερδίσετε την εμπιστοσύνη ενός κακοποιημένου ζώου: Αγάπη, υπομονή και χρόνος για μια δεύτερη ευκαιρία
22:48 Οι 7 τροφές που “σκοτώνουν” τον εγκέφαλο: Τι δεν θα έβαζε ποτέ στο πιάτο του νευροχειρουργός
22:36 Δέκα ύπουλα σημάδια ότι κάποιος σας αντιπαθεί, ακόμα κι αν το κρύβει καλά
22:24 Το comeback του Νίκου Κοκλώνη: «Nothing can stop us» – Το μήνυμά του μετά το μπλοκάρισμα του λογαριασμού του
22:20 Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος «Φ. Τσιμιγκάτος»: «Κέρδισε και φέτος το στοίχημα»-Δείτε τους νικητές  
22:15 Έφυγε από τη ζωή η Νταϊάν Κίτον: Αντίο στη θρυλική πρωταγωνίστρια του «Νονoύ» και της «Annie Hall»
22:12 Cha 1107-7626: Ο «πλανήτης-αποστάτης» που γεννιέται μόνος του στο σκοτάδι του διαστήματος ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ