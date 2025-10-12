Τραγωδία στο Τενεσί: Δύο αγνοούμενοι βρέθηκαν ζωντανοί, 16 οι νεκροί από την έκρηξη σε εργοστάσιο

Συνολικά 16 άνθρωποι έχασαν τελικά τη ζωή τους, μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε την Παρασκευή στην πόλη Μπάκσνορτ του Τενεσί, καταστρέφοντας ολοσχερώς ένα εργοστάσιο της εταιρείας Accurate Energetic Systems. Αρχικά, οι αρχές θεωρούσαν ότι 18 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους, ωστόσο δύο άτομα που θεωρούνταν αγνοούμενοι βρέθηκαν τελικά ζωντανά, όπως επιβεβαίωσε ο σερίφης της κομητείας Χάμφρις, Κρις Ντέιβις.

Η έκρηξη συνέβη σε εγκατάσταση παραγωγής εκρηκτικών υλών, που χρησιμοποιούνται από τις ένοπλες δυνάμεις, τον αεροδιαστημικό τομέα και τον κλάδο των κατεδαφίσεων. Το εργοστάσιο βρίσκεται σε δασική περιοχή, περίπου 80 χιλιόμετρα δυτικά της Νάσβιλ, μακριά από κατοικημένες ζώνες. Εικόνες από το σημείο έδειξαν το κτίριο πλήρως κατεστραμμένο, με διαλυμένα οχήματα και συντρίμμια διασκορπισμένα σε έκταση 800 τετραγωνικών μέτρων.

Σύμφωνα με τον σερίφη Ντέιβις, οι αρχές αρχικά πίστευαν ότι τα δύο άτομα που τελικά βρέθηκαν ζωντανά βρίσκονταν εντός του εργοστασίου, καθώς εντοπίστηκαν προσωπικά τους αντικείμενα και ένα όχημα στην περιοχή. Μετά από περαιτέρω έρευνα, διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν παρόντες κατά τη στιγμή της έκρηξης. Οι έρευνες συνεχίζονται για την εξακρίβωση των αιτιών του δυστυχήματος, με τη συμμετοχή ομοσπονδιακών υπηρεσιών, όπως η ATF (Υπηρεσία Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων Όπλων και Εκρηκτικών) και το FBI.

Η εταιρεία Accurate Energetic Systems, που λειτουργεί από το 1980, εξέδωσε ανακοίνωση χαρακτηρίζοντας το συμβάν «τραγικό δυστύχημα» και εκφράζοντας τη συμπαράστασή της στις οικογένειες των θυμάτων και την τοπική κοινότητα. Οι αρχές δεν έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, με τον σερίφη Ντέιβις να σημειώνει ότι η έρευνα μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες ή και μήνες.

