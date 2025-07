Τραγωδία στο Βιετνάμ: Οκτώ νεκροί από πυρκαγιά σε πολυκατοικία, ανάμεσά τους δύο παιδιά ΦΩΤΟ

Βαρύς είναι ο απολογισμός πυρκαγιάς που ξέσπασε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα σε πενταώροφη πολυκατοικία στην πόλη Χο Τσι Μινχ του Βιετνάμ. Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από εισπνοή καπνού, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στο ισόγειο του κτιρίου, με αποτέλεσμα οι φλόγες να παγιδεύσουν ενοίκους στα διαμερίσματα. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, κάποιοι κάτοικοι αναγκάστηκαν να πηδήξουν από τα παράθυρα για να ξεφύγουν από την πυρκαγιά. «Ακούγαμε φωνές για βοήθεια, ήταν τρομακτικό», δήλωσε κάτοικος της περιοχής στην κρατική εφημερίδα Thanh Niên.

Bad fire last night killed 8, including 4 members of a family, at an apartment complex in Phu Tho Hoa, Ho Chi Minh City. Police are investigating the cause. pic.twitter.com/2ooSHPJbur

— Nga Pham (@ngahpham) July 7, 2025