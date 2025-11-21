Τραγωδία στον Πειραιά: 13χρονη έχασε τη ζωή της σε ειδικό σχολείο – Προσαγωγές μετά τον αιφνίδιο πνιγμό από τροφή

Σοκ έχει προκαλέσει στον Πειραιά ο θάνατος μιας 13χρονης μαθήτριας σε ειδικό σχολείο, όπου σήμερα το πρωί, γύρω στις 10:00, έχασε τη ζωή της από πνιγμό την ώρα που έτρωγε. Το περιστατικό συνέβη αιφνίδια, με τους εκπαιδευτικούς να καλούν αμέσως ασθενοφόρο για να παραλάβει το παιδί και να το μεταφέρει στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η 13χρονη δεν ανταποκρίθηκε, με το σχολείο και την κοινότητα να βυθίζονται στη θλίψη.

Στο πλαίσιο της έρευνας, η αστυνομία προχώρησε στην προσαγωγή του διευθυντή του σχολείου καθώς και ενός δασκάλου, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το δυστύχημα. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα αναζητώντας απαντήσεις για τις ακριβείς αιτίες που οδήγησαν στην τραγική απώλεια.

