Τραγωδία στους Παξούς: Χωρίς κράνος και δίπλωμα ο 15χρονος θύμα του τροχαίου

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με το θανατηφόρο τροχαίο που συγκλόνισε τους Παξούς το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα. Η τραγωδία, που κόστισε τη ζωή σε έναν 15χρονο και προκάλεσε τον σοβαρό τραυματισμό ενός 17χρονου, φέρνει ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της οδικής ασφάλειας και της τήρησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Η σύγκρουση σημειώθηκε λίγο πριν από τις 19:00 στην επαρχιακή οδό Γαΐου – Λάκκας. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν οι δύο ανήλικοι συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 24χρονη γυναίκα.

Από την προανάκριση προκύπτει ότι, υπό συνθήκες που διερευνώνται, το δίκυκλο φαίνεται να εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 15χρονου οδηγού.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο 15χρονος οδηγός στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης. Επιπλέον, διαπιστώθηκε πως τόσο ο ίδιος όσο και ο 17χρονος συνεπιβάτης του δεν έφεραν κράνος κατά τη στιγμή του ατυχήματος.

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Χατζηκώστα» στα Ιωάννινα, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας του.

Η 24χρονη οδηγός του ΙΧ συνελήφθη αρχικά με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Ωστόσο, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης, αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα. Την υπόθεση διενεργεί το τοπικό αστυνομικό τμήμα, συλλέγοντας μαρτυρίες και στοιχεία για τον πλήρη προσδιορισμό των αιτιών της τραγωδίας.

