Η Μελάνια Τραμπ προχώρησε σε μια σπάνια και αιφνιδιαστική δημόσια παρέμβαση από τον Λευκό Οίκο, απορρίπτοντας κατηγορηματικά κάθε ισχυρισμό που τη συνδέει με τον Τζέφρι Επστάιν ή τη Γκισλέιν Μάξγουελ. Λίγο αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν είχε καμία πρότερη ενημέρωση για τη συγκεκριμένη τοποθέτηση, λέγοντας πως δεν γνώριζε τίποτα για τη δήλωση της συζύγου του πριν εμφανιστεί δημόσια.

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ εμφανίστηκε την Πέμπτη 9 Απριλίου στο Grand Foyer του Λευκού Οίκου και διάβασε προετοιμασμένη δήλωση, στην οποία χαρακτήρισε «ψέματα» και «συκοφαντίες» όσα ακούγονται το τελευταίο διάστημα για το πρόσωπό της. Σύμφωνα με το Reuters και το AP, η Μελάνια Τραμπ υποστήριξε ότι δεν είχε ποτέ προσωπική σχέση με τον Επστάιν, δεν υπήρξε φίλη του, ούτε φίλη της Μάξγουελ, και ότι δεν είχε γνώση των εγκλημάτων του όταν τον συνάντησε κοινωνικά στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

President Trump says he knew nothing about his wife Melania’s surprise statement distancing herself from Jeffrey Epstein, in a statement to MS Now.@marthakelner reports.@SkyYaldaHakim | https://t.co/A2Ot3qlNg1 pic.twitter.com/dVq4eZ6IHu — Sky News (@SkyNews) April 9, 2026

Η δημόσια διάψευση από τον Λευκό Οίκο

Στην τοποθέτησή της, η Μελάνια Τραμπ επέμεινε ότι ο Επστάιν δεν ήταν εκείνος που τη σύστησε στον Ντόναλντ Τραμπ, διαψεύδοντας έναν από τους πιο διαδεδομένους ισχυρισμούς που κυκλοφορούν τα τελευταία χρόνια. Όπως είπε, γνώρισε τον μελλοντικό σύζυγό της τυχαία σε πάρτι στη Νέα Υόρκη το 1998, ενώ η πρώτη και μοναδική, όπως υποστήριξε, γνωριμία της με τον Επστάιν έγινε αργότερα, το 2000, σε κοινωνική εκδήλωση.

Η ίδια τόνισε επίσης ότι δεν υπήρξε ποτέ θύμα του Επστάιν, ότι δεν βρέθηκε ποτέ στο αεροπλάνο του, δεν επισκέφθηκε ποτέ το ιδιωτικό του νησί και ότι το όνομά της δεν έχει εμφανιστεί, όπως είπε, σε δικαστικά έγγραφα ή σε επίσημες καταθέσεις που να σχετίζονται με την υπόθεση. Στο ίδιο πλαίσιο, κάλεσε μάλιστα το Κογκρέσο να δώσει δημόσιο βήμα στα πραγματικά θύματα της υπόθεσης, ώστε να ακουστούν οι μαρτυρίες τους επισήμως.

Melania Trump: I am not Epstein’s victim. Epstein did not introduce me to Donald Trump. I met my husband by chance… pic.twitter.com/vkx4tjvgah — Clash Report (@clashreport) April 9, 2026

Η αντίδραση Τραμπ

Το νέο στοιχείο που έδωσε ακόμη μεγαλύτερη πολιτική διάσταση στην υπόθεση ήταν η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με το Reuters, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε σε συνέντευξή του στο MS Now ότι δεν ήξερε τίποτα για τη δήλωση της Μελάνια πριν αυτή γίνει δημόσια. Η φράση αυτή τροφοδότησε αμέσως νέα συζήτηση στις ΗΠΑ για το αν υπήρξε πλήρης συντονισμός ανάμεσα στην πρώτη κυρία και το προεδρικό περιβάλλον γύρω από μια τόσο ευαίσθητη υπόθεση.

Η παρέμβαση της Μελάνια ήρθε σε μια περίοδο που το θέμα Επστάιν έχει επιστρέψει στη δημόσια συζήτηση, μετά τη δημοσιοποίηση νέων εγγράφων και την αναζωπύρωση θεωριών και φημών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το Reuters σημειώνει ότι η υπόθεση είχε προσωρινά περάσει σε δεύτερο πλάνο λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, όμως η αιφνιδιαστική εμφάνιση της πρώτης κυρίας την έφερε ξανά στο προσκήνιο.

Γιατί μίλησε τώρα η Μελάνια

Σύμβουλος της Μελάνια Τραμπ ανέφερε ότι η πρώτη κυρία αποφάσισε να τοποθετηθεί τώρα επειδή, όπως είπε, «τα ψέματα πρέπει να σταματήσουν». Η τοποθέτηση αυτή αποδόθηκε στην ανάγκη να κλείσει ο κύκλος των ισχυρισμών που συνδέουν το όνομά της με τον Επστάιν και τη Μάξγουελ, ειδικά μετά την επανεμφάνιση παλαιών φωτογραφιών και αναφορών που τροφοδότησαν νέα κύματα σχολίων.

Παράλληλα, δημοσιεύματα όπως του AP και του Guardian σημειώνουν ότι η τοποθέτηση της Μελάνια έγινε μετά τη δημοσιοποίηση υλικού από τα αρχεία του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, μεταξύ των οποίων αναφερόταν και ένα σύντομο ηλεκτρονικό μήνυμα προς τη Γκισλέιν Μάξγουελ. Η ίδια υποστήριξε ότι, ακόμη κι αν υπήρξε κάποια τέτοια επικοινωνία, αυτή ήταν απολύτως επιφανειακή και δεν συνιστά καμία ουσιαστική σχέση.

Η ουσία, πάντως, είναι πως η Μελάνια Τραμπ επιχείρησε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο να αποστασιοποιηθεί πλήρως από κάθε σενάριο που τη συνδέει με τον Τζέφρι Επστάιν, ενώ η απάντηση του Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν γνώριζε τίποτα εκ των προτέρων έδωσε στην υπόθεση μια επιπλέον διάσταση, όχι μόνο προσωπική αλλά και πολιτική.

