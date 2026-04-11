Ο Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε με νέα ανάρτησή του να στείλει μήνυμα προς τις αγορές και τους ενεργειακούς παίκτες, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν το καλύτερο και πιο ποιοτικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο στον κόσμο. Η παρέμβασή του έρχεται σε μια περίοδο έντονης αβεβαιότητας, καθώς η κρίση στα Στενά του Ορμούζ συνεχίζει να επηρεάζει τη διεθνή ενεργειακή ισορροπία.

Στο μήνυμά του, ο Αμερικανός πρόεδρος υιοθέτησε έναν τόνο που θύμιζε περισσότερο εμπορικό κάλεσμα παρά γεωπολιτική παρέμβαση, τονίζοντας ότι «τεράστιος αριθμός» άδειων πετρελαιοφόρων κατευθύνεται προς τις ΗΠΑ για να φορτώσει αμερικανικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η χώρα του διαθέτει μεγαλύτερα αποθέματα από τις δύο αμέσως επόμενες πετρελαϊκές δυνάμεις μαζί, ενώ έκανε λόγο και για ανώτερη ποιότητα.

Η τοποθέτηση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο σκηνικό πίεσης που έχει δημιουργηθεί από τις συνεχιζόμενες δυσκολίες στη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους πιο κρίσιμους θαλάσσιους διαδρόμους για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Σύμφωνα με το Reuters, η αναστάτωση στην περιοχή έχει προκαλέσει σοβαρή διαταραχή στις ενεργειακές ροές και έχει ενισχύσει την αστάθεια στην αγορά.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο Τραμπ δείχνει να περνά και ένα έμμεσο πολιτικό μήνυμα προς την Τεχεράνη, παρουσιάζοντας τις ΗΠΑ ως εναλλακτικό κόμβο τροφοδοσίας για την παγκόσμια αγορά, σε περίπτωση που η πίεση στην περιοχή συνεχιστεί. Πρόκειται για μια ρητορική που συνδέει ανοιχτά τη γεωπολιτική ένταση με το αμερικανικό ενεργειακό πλεονέκτημα. Το αν αυτή η εικόνα θα μεταφραστεί και σε ουσιαστικό όφελος για την Ουάσινγκτον, μένει να φανεί τις επόμενες ημέρες.

