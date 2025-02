Τράπεζα Πειραιώς: Κερδοφορία €1,1 δισ. και δανειακή επέκταση 12% το 2024, μέρισμα σε μετρητά €373 εκατ.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2024 δημοσιοποίησε η Τράπεζα Πειραιώς με ανακοίνωσή της. Αναλυτικά αναφέρει η ανακοίνωση:

Κύριες εξελίξεις 2024

Ισχυρά κέρδη και αποδόσεις

Καθαρά κέρδη €1,1 δισ., τα οποία αντιστοιχούν σε €0,81 κέρδη ανά μετοχή, αυξημένα 38% ετησίως

Υψηλή απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoaTBV) 17,5%, στο ίδιο επίπεδο με τις κορυφαίες αποδόσεις της ευρωπαϊκής περιφέρειας. Συμπεριλαμβανομένων έκτακτων στοιχείων, το RoaTBV διαμορφώνεται στο 15,0%. Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή ανήλθαν σε €5,78, αυξημένα κατά 13% ετησίως

Καθαρά έσοδα €2,8 δισ, αυξημένα κατά 7% το 2024. Οι προμήθειες αυξήθηκαν 4x σε σύγκριση με τα καθαρά έσοδα από τόκους, κατά 16% ετησίως έναντι +4% ετησίως των καθαρών εσόδων από τόκους, επωφελούμενες από την ισχυρή άνοδο των υπολοίπων πελατών

Ο δείκτης προμηθειών προς καθαρά έσοδα διαμορφώθηκε στο 23%, ο υψηλότερος στην Ελλάδα, αυξημένος κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως

Ο pro forma δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 14,7% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων στο 19,9%, με τους δύο δείκτες να περιλαμβάνουν πρόβλεψη για διανομή στους μετόχους 35%. Ο δείκτης MREL διαμορφώθηκε στο 29,2% τον Δεκέμβριο 2024. Η κεφαλαιακή απαίτηση του Πυλώνα 2 μειώθηκε από την ΕΚΤ στο 2,90% από 3,00% για το 2025

Κορυφαία λειτουργική αποτελεσματικότητα και διαχείριση ισολογισμού

Κορυφαία λειτουργική αποτελεσματικότητα στην Ευρώπη, με δείκτη αποτελεσματικότητας κόστους στο 30% και επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα στα €0,8 δισ., αυξημένα κατά 4% σε ετήσια βάση. Η αύξηση οφείλεται σε αμοιβές προσωπικού βάσει απόδοσης και επενδύσεις στον τομέα της τεχνολογίας, διατηρώντας παράλληλα πειθαρχία κόστους παρά τον πληθωρισμό

Ισχυρός ισολογισμός με τον χαμηλότερο στην αγορά δείκτη NPE 2,6%, έναντι 3,5% την αντίστοιχη περσινή περίοδο, και κάλυψη NPE στο 65%, ενισχυμένη κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως. Το οργανικό κόστος κινδύνου διαμορφώθηκε σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο, στις 46 μονάδες βάσης, μειωμένο σε σύγκριση με τις 83 μονάδες βάσης το 2023. Εξαιρουμένων των προμηθειών εξυπηρέτησης NPE και των εξόδων συνθετικών τιτλοποιήσεων, το κόστος κινδύνου προσγειώθηκε στο ιστορικά χαμηλό των 21 μονάδων βάσης, μειωμένο σε σύγκριση με τις 48 μονάδες βάσης το 2023

Αξιοσημείωτη άνοδος δανείων και κεφαλαίων πελατών υπό διαχείριση

Δάνεια στα €34 δισ., αυξημένα κατά 12% ετησίως με €3,6 δισ. ανάπτυξη το 2024. Τα καθαρά δάνεια σε νοικοκυριά σταθεροποιήθηκαν το 2024, ενώ ο δανεισμός προς μικρές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά €200 εκατ. Η περίμετρος των δανείων Πειραιώς συνδεδεμένων με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας διαμορφώνεται σε €1,3 δισ. στο τέλος του 2024

Ισχυρό προφίλ ρευστότητας, με €63 δισ. καταθέσεις (+6% ετησίως) και δείκτη κάλυψης ρευστότητας 219%

Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν κατά 23% σε ετήσια βάση, στα €11,4 δισ., με ώθηση από τα αμοιβαία κεφάλαια (+37% ετησίως), καθώς και τη διαχείρισης κεφαλαίων θεσμικών επενδυτών και το private banking

Βιώσιμη χρηματοδότηση και ψηφιακός μετασχηματισμός

Η περίμετρος βιώσιμων χρηματοδοτήσεων ανέρχεται σε €3,8 δισ. Νέες βιώσιμες χρηματοδοτήσεις ύψους €1,4 δισ. το 2024

Το ταξίδι μετασχηματισμού μας συνεχίζεται, με 217 υποκαταστήματα να έχουν ήδη περάσει στο νέο μοντέλο λειτουργίας

Η Πειραιώς είναι η 1η ελληνική τράπεζα που ακολουθεί οδικό χάρτη τεχνητής νοημοσύνης με επενδύσεις €200 εκατ. τα επόμενα 3 χρόνια

Η βαθμολογία της Πειραιώς από το διεθνές forum Carbon Disclosure Project (CDP) αναβαθμίστηκε σε A- για το Kλίμα

Νέο Επιχειρηματικό Σχέδιο 2025 – 2028

Όραμα για το 2028: #1 χρηματοοικονομικός Όμιλος στην Ελλάδα με διατηρήσιμη κερδοφορία και αποδόσεις

Σε συνέχεια μίας χρονιάς ιστορικών επιδόσεων και με τον μετασχηματισμό της Τράπεζας να έχει ολοκληρωθεί, η Πειραιώς βρίσκεται πλέον σε θέση ισχυρής και συνεπούς ανάπτυξης για τα επόμενα τέσσερα έτη

Στόχοι της Πειραιώς 2025-2028: Τροχιά περαιτέρω ανάπτυξης

Πελατοκεντρική προσέγγιση: απλά και προσβάσιμα προϊόντα και υπηρεσίες που θα συμβάλουν σε αύξηση των δανείων και των υπό διαχείριση κεφαλαίων

Δανειακή επέκταση ~8% ετησίως και >€1 δισ. στο χαρτοφυλάκιο δανείων λιανικής κατά την 4-ετή περίοδο ως το 2028

Αύξηση των κεφαλαίων υπό διαχείριση κατά ~8% ετησίως και διάθεση νέων υπηρεσιών

Εστίαση στους μετόχους: σταθερές αποδόσεις σε mid-teen επίπεδα και διανομή €2 δισ. κατά την 4-ετή περίοδο ως το 2028

Διατηρήσιμη κερδοφορία ύψους ~€1,1 δισ. ετησίως έως το 2027, και περίπου €1,3 δισ. το 2028

Κορυφαία στην αγορά λειτουργική αποτελεσματικότητα και πειθαρχία κόστους με σταθερό δείκτη κόστους προς έσοδα στο 35% περίπου κατά τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου

Έμφαση στους ανθρώπους μας: επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό του μέλλοντος και αποδοχές βάσει απόδοσης

Ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού με κουλτούρα προσλήψεων που στοχεύει στην προσέλκυση νέων ταλέντων, ενίσχυση των πρωτοβουλιών κατάρτισης του προσωπικού, με 50 ώρες εκπαίδευσης ανά υπάλληλο ανά έτος το 2028, από 40 ώρες σήμερα

Snappi: πλατφόρμα καινοτομίας, με ~1,9 εκατ. πελάτες το 2028 με ~€135 εκατ. έσοδα

Συνεχιζόμενη εστίαση σε Τεχνολογία, Κυβερνοασφάλεια και Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) – με €200 εκατ. επένδυση σε AI

Υποστήριξη κοινοτήτων: συνεχής υποστήριξη σε κοινότητες και κοινωνική ατζέντα (περίπου €55 εκατ. προσφορά τα τελευταία 2 έτη)

Δήλωση Προέδρου Δ.Σ Γιώργου Χαντζηνικολάου

«Το 2024 αποτέλεσε μια χρονιά σημαντικής προόδου για την Πειραιώς και είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε σήμερα ρεκόρ κερδοφορίας και ανάπτυξης. Την ίδια στιγμή, η ελληνική οικονομία ενισχύθηκε με ρυθμό σχεδόν τέσσερις φορές πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, γεγονός που βοήθησε τον τραπεζικό κλάδο, συμπεριλαμβανομένης της Πειραιώς, στην επίτευξη ισχυρών αποτελεσμάτων, παρά τις διεθνείς προκλήσεις σε μακροοικονομικό επίπεδο. Τα έσοδα από τόκους και προμήθειες της Πειραιώς κατέγραψαν άνοδο, ο ισολογισμός μας έχει ισχυροποιηθεί, ενώ παράλληλα δημιουργούμε υπεραποδόσεις και προσφέρουμε αξία στους μετόχους μας και στην ευρύτερη ελληνική κοινωνία.

Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας αναμένεται να συνεχίσει σε παρόμοια τροχιά για τα επόμενα χρόνια. Σε κύριους κλάδους της, όπως ο τουρισμός και οι υποδομές, έχουμε δει περαιτέρω άνοδο, με τη χώρα να επωφελείται από το σταθερό περιβάλλον και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες έχουν αυξήσει τις ξένες επενδύσεις και την εγχώρια κατανάλωση. Ενώ η μακροοικονομική αβεβαιότητα παραμένει, ιδιαίτερα σε σχέση με το παγκόσμιο εμπόριο, η εγχώρια οικονομία είναι ανθεκτική, γεγονός που αποδεικνύει και η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας της χώρας μας, έπειτα από 15 χρόνια.

Η Ελλάδα είναι μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών που έχουν επωφεληθεί περισσότερο από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), με τους πόρους προς διάθεση από το πρόγραμμα να αντιστοιχούν στο 17% του ΑΕΠ. Το σύνολο των πόρων που θα διατεθεί στη χώρα είναι €36 δισ., μοιρασμένα ισόποσα σε δάνεια και επιχορηγήσεις. Η Πειραιώς έχει διαθέσει δάνεια για έργα του ΤΑΑ που ανέρχονται σε περίπου €1,3 δισ., τροφοδοτώντας επενδύσεις ύψους €3,6 δισ.

Παράλληλα, η Πειραιώς συνεχίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της και τις προσπάθειές της για βελτίωση της αποδοτικότητας. Αναφορικά με τους ανθρώπους μας, έχουμε λάβει μέτρα για την ανανέωση και την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού μας. Συγκεκριμένα, δύο στους τρεις εκ των νεοπροσληφθέντων υπαλλήλων μας είναι κάτω των 35 ετών, ενώ αυξάνουμε την εκπαίδευση που λαμβάνουν. Μέχρι το 2028, οι ώρες εκπαίδευσης θα αυξηθούν σε 50 από 40 σήμερα ανά έτος.

Το νέο μας επιχειρηματικό σχέδιο 2025-2028 επικεντρώνεται στην κερδοφορία, τις αποδόσεις και τη διανομή μερισμάτων προς τους μετόχους, καθώς εργαζόμαστε με στόχο να έχουμε πρωταγωνιστική θέση ως όμιλος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα.

Αναγνωρίζουμε τη δέσμευσή μας προς την ευρύτερη ελληνική κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, το 2024 διοχετεύσαμε €1,4 δισ. για τη χρηματοδότηση έργων στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης. Περίπου €55 εκατ. τα τελευταία δύο χρόνια έχουν κατευθυνθεί στην κοινωνική μας ατζέντα ως υποστήριξη σε κοινότητες, και για την αποκατάσταση φυσικών καταστροφών, μέσω του προγράμματος EQUALL. Παράλληλα, το Carbon Disclosure Project, το οποίο συλλέγει και αναλύει δεδομένα σχετικά με τις εταιρικές περιβαλλοντικές πρακτικές, μας απέδωσε τη βαθμολογία Α-, αναγνωρίζοντας τις προσπάθειές μας σε θέματα που αφορούν στο κλίμα.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών σε ολόκληρο το φάσμα των λειτουργιών μας και στη δημιουργία αξίας για τους πελάτες, το ανθρώπινο δυναμικό και τους επενδυτές μας.»

Δήλωση Διευθύνοντα Συμβούλου Χρήστου Μεγάλου

“Το 2024 αποτέλεσε εξαιρετικό έτος για την Πειραιώς, υπερβαίνοντας τους στόχους της σε όλους τους τομείς. Το 2024, παρουσιάσαμε ιστορικό υψηλό οικονομικών αποτελεσμάτων, παράγοντας €0,81 κέρδη ανά μετοχή, με ετήσια άνοδο 38%, και 17,5% απόδοση ιδίων κεφαλαίων, από 16,6% την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η υπεραπόδοση οφείλεται στη βελτίωση όλων των βασικών στοιχείων των αποτελεσμάτων χρήσης, καθώς πετύχαμε άνοδο κερδοφορίας και ενίσχυση των κεφαλαίων μας, μέσω διαφοροποιημένων πηγών εσόδων και πειθαρχίας κόστους, διατηρώντας παράλληλα συνετή διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου.

Τα έσοδά μας ενισχύθηκαν σημαντικά, οδηγούμενα από την αύξηση των δραστηριοτήτων μας. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο διαμορφώθηκε στο 2,7% και τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ως προς το ενεργητικό στο 0,8%. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ήταν υψηλότερα το 2024, εξαιτίας της ισχυρής δανειακής ανάπτυξης, ενώ τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κυρίως λόγω των χρηματοδοτήσεων, της τραπεζοασφάλισης και της διαχείρισης κεφαλαίων πελατών. Οι προσπάθειές μας για διαφοροποίηση εσόδων αντανακλώνται στον δείκτη προμηθειών προς καθαρά έσοδα, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 23%. Το χαρτοφυλάκιο των δανείων αυξήθηκε κατά 12% ετησίως ή κατά €3,6 δισ., στα €33,7 δισ., μεταβολή διπλάσια του ετήσιου στόχου. Τα καθαρά δάνεια προς νοικοκυριά ήταν σταθερά το 2024, ενώ ο καθαρός δανεισμός προς μικρές επιχειρήσεις και αγρότες αυξήθηκε κατά €200 εκατ.. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν στα €11,4 δισ., με ώθηση από τα αμοιβαία κεφάλαια.

Η εστιασμένη προσέγγιση στη λειτουργική αποτελεσματικότητα διατήρησε τον δείκτη δαπανών προς βασικά έσοδα στο 30% το 2024, παραμένοντας μεταξύ των καλύτερων στην ευρωπαϊκή τραπεζική αγορά. Το κόστος κινδύνου έχει σταθεροποιηθεί σε χαμηλά επίπεδα, στις 21 μονάδες βάσης, ή 46 μονάδες βάσης συμπεριλαμβανομένων προμηθειών, αποτέλεσμα της επιτυχούς διαχείρισης των εισροών νέων NPE. Ο δείκτης NPE βελτιώθηκε περαιτέρω στο 2,6%, ο χαμηλότερος στην αγορά, και η κάλυψη των NPE από προβλέψεις διαμορφώθηκε στο 65%.

Έχουμε ήδη εκσυγχρονίσει 217 καταστήματα στο πλαίσιο του έργου «Νέο Μοντέλο Καταστήματος», ενώ είμαστε η πρώτη ελληνική τράπεζα που εγκαινιάζει οδικό χάρτη για την τεχνητή νοημοσύνη, με επενδύσεις ύψους €200 εκατ. που προγραμματίζονται για τα επόμενα τρία χρόνια. Για τους πελάτες μας αυτό σημαίνει την παροχή απλών και προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών, με άνοδο των χορηγήσεων και των κεφαλαίων προς διαχείριση. Κοιτάζοντας μπροστά, είμαστε ενθουσιασμένοι με τη δυναμική της νέας πλατφόρμας καινοτομίας που αναπτύσσουμε, της neobank Snappi.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ο δείκτης CET1 ενισχύθηκε στο 14,7%, αυξημένος κατά 1,4 ποσοστιαίες μονάδες, περιλαμβάνοντας πρόβλεψη για διανομή στους μετόχους 35% επί των αποτελεσμάτων του 2024. Συνεπώς, θα προταθεί καταβολή μερίσματος σε μετρητά ύψους €373 εκατ. προς έγκριση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 14 Απρίλιου 2025.

Με ώθηση από τις ισχυρές επιδόσεις του 2024, ο Όμιλος Πειραιώς ανακοινώνει σήμερα τις στρατηγικές του επιδιώξεις και τους επικαιροποιημένους χρηματοοικονομικούς του στόχους για την περίοδο 2025 – 2028. Στρατηγική μας είναι να είμαστε ο πρωταγωνιστικός όμιλος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, με συνεπή, μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Οι βασικοί πυλώνες της στρατηγικής του Ομίλου είναι η κερδοφόρα ανάπτυξη των περιουσιακών στοιχείων των πελατών, οι διατηρήσιμες αποδόσεις σε επίπεδο 14%, και οι πλέον των €2 δισ. διανομές για τους μετόχους μας ως το 2028. Παράλληλα θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στις εσωτερικές λειτουργίες μας, στους ανθρώπους μας και στις κοινότητες όπου δραστηριοποιούμαστε.

Συνεχίζουμε να ανεβάζουμε τον πήχη των επιδιώξεών μας και να είμαστε προσηλωμένοι στη δημιουργία αξίας προς όφελος των μετόχων μας, προσφέροντας παράλληλα συνεχή στήριξη προς τους πελάτες μας και ευρύτερα την ελληνική οικονομία και κοινωνία.”

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία (συνέχεια)

1 Τα στοιχεία αποτελεσμάτων παρουσιάζονται σε εξομαλυμένη βάση.

2 Τα καθαρά έσοδα προμηθειών περιλαμβάνουν έσοδα από ενοίκια και έσοδα από μη τραπεζικές δραστηριότητες.

3 Για τη χρήση 2024 τα εξομαλυμένα κέρδη προ φόρων είναι προσαρμοσμένα για τις προμήθειες που σχετίζονται με μεταφορές κεφαλαίων και πληρωμών ύψους περίπου €30 εκατ., που θα μηδενιστούν από το 2025, και τα οποία σχετίζονται με μέτρα της κυβέρνησης τον Δεκ.2024.

4 Τα εξομαλυμένη κέρδη υπολογίζονται υπό την παραδοχή του εξομαλυμένου φορολογικού συντελεστή για το 2023 (εφαρμόζεται στο 26%). Για το 2024, τα εξομαλυμένα καθαρά κέρδη περιλαμβάνουν επίσης φορολογικό συντελεστή ύψους 29% στα έκτακτα στοιχεία (ανάλυση στο αντίστοιχο στοιχείο ΕΔΜΑ).

5 Τα έκτακτα στοιχεία και οι προσαρμογές φορολογικού συντελεστή αναλύονται στην ενότητα των ΕΔΜΑ για το 4ο 3μηνο 2023 και το 4ο 3μηνο 2024. Για τη χρήση 2024, τα έκτακτα στοιχεία περιλαμβάνουν έξοδα από το πρόγραμμα αποχώρησης προσωπικού (€54 εκατ.), προμήθειες από πληρωμές μέσω καρτών (€12 εκατ.) κατά το 2ο 3μηνο 2024, έξοδα που προέρχονται από τη δημόσια διάθεση του 27% των μετοχών της Πειραιώς Financial Holdings από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που καταχωρήθηκαν κατά το 1ο 3μηνο 2024 (€43 εκατ.) και έξοδα απομειώσεων από πωλήσεις NPE καταχωρημένα το 1ο και το 4ο 3μηνο 2024 και έξοδα εκκαθάρισης ανακτηθέντων στοιχείων του ενεργητικού που καταχωρήθηκαν ως διακρατούμενα προς πώληση τον Δεκ.24, καθώς και έκτακτη πρόβλεψη που αφορά στο πρόγραμμα της κυβέρνησης για τη δωρεά επισκευών/κατασκευής σχολείων, συνολικού ύψους €187 εκατ.

6 Τα δάνεια προ προβλέψεων, τα εξυπηρετούμενα δάνεια, τα NPE και τα δάνεια μετά από προβλέψεις περιλαμβάνουν δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. Τα δάνεια προ προβλέψεων περιλαμβάνουν τις ομολογίες Ηρακλή υψηλής προτεραιότητας.

7 Τα δάνεια μετά από προβλέψεις εποχικώς προσαρμοσμένα για τις 31.12.2023 και για τις 31.12.2024 εξαιρούν το εποχικό δάνειο ΟΠΕΚΕΠΕ.

8 Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών περιλαμβάνουν κεφάλαια πελατών ΑΕΔΑΚ, προϊόντα της Τράπεζας Πειραιώς, χρηματιστηριακών υπηρεσιών, και θεματοφυλακής.

9 Οι υπολογισμοί των δεικτών κεφαλαίου σε pro forma βάση αναλύονται στις αντίστοιχες ενότητες των ΕΔΜΑ.

10 Αναφορά σε ενεργούς πελάτες με διενέργεια τουλάχιστον μίας συναλλαγής σε διάστημα των τελευταίων 6 μηνών ή κατοχή κάρτας / καταθετικού λογαριασμού / επενδυτικού προϊόντος στην Τράπεζα >1χιλ. κατά τους τελευταίους 12 μήνες.

11 Αναφορά στον μέσο αριθμό πελατών που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω e-banking σε εβδομαδιαία βάση.

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων

Η άνοδος των δανείων τροφοδοτεί τα καθαρά έσοδα από τόκους, ταυτόχρονα με τα ομόλογα και τις θέσεις αντιστάθμισης

* Το κόστος αντιστάθμισης των καταθέσεων πελατών χωρίς λήξη (NMD) αντιστοιχεί σε €9 δισ. συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (Interest rate swaps – IRS) τον Δεκέμβριο 2024

Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε €514 εκατ. το 4ο τρίμηνο 2024, μειωμένα κατά 3% σε σύγκριση με το 3ο τρίμηνο, κυρίως εξαιτίας των χαμηλότερων δανειακών αποδόσεων μετά και τις μειώσεις επιτοκίων της ΕΚΤ. Από την άλλη, οι υψηλότεροι όγκοι δανείων, η πειθαρχία στα κόστη καταθέσεων και η προληπτική αντιστάθμιση λειτούργησαν υποστηρικτικά προς μία ανθεκτική επίδοση. Συνολικά, ο δείκτης καθαρού περιθωρίου επιτοκίου υποχώρησε ελαφρώς στο 2,6% σε αυτό το τρίμηνο, οδηγώντας παρόλα αυτά στην υπέρβαση του ετήσιου στόχου.

Καθαρά έσοδα προμηθειών ως ποσοστό του ενεργητικού στο 0,85%, με το μοντέλο διαφοροποίησης να παρουσιάζει αποτελέσματα

* Τα καθαρά έσοδα προμηθειών παρουσιάζονται σε επαναλαμβανόμενη βάση και περιλαμβάνουν έσοδα από ενοίκια και μη τραπεζικές δραστηριότητες

Τα καθαρά έσοδα προμηθειών παρουσίασαν ισχυρή επίδοση, καθώς διαμορφώθηκαν στα €167 εκατ. το 4ο τρίμηνο 2024, αυξημένα κατά 7% σε τριμηνιαία βάση και 17% σε ετήσια, οδηγούμενα κυρίως από τις προμήθειες χρηματοδοτήσεων, τα τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα, τη διαχείριση κεφαλαίων πελατών και τα έσοδα από μισθώματα. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών ως ποσοστό του ενεργητικού ανήλθαν σε 0,85% στο τρίμηνο επωφελούμενα από τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων. Τα πρόσφατα κυβερνητικά μέτρα για τις προμήθειες αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τις μεταφορές κεφαλαίων και τις προμήθειες πληρωμών κατά περίπου €30 εκατ. από το 2025.

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων (συνέχεια)

Διατηρούμε πειθαρχημένη προσέγγιση στην αποτελεσματικότητα κόστους, στοχεύοντας επενδύσεις για την εξασφάλιση μακροπρόθεσμων κερδών παραγωγικότητας* Τα λειτουργικά έξοδα απεικονίζονται σε επαναλαμβανόμενη βάση

Τα λειτουργικά έξοδα το 4ο τρίμηνο 2024 αυξήθηκαν κατά 2% σε ετήσια βάση, στα €264 εκατ., +27% σε τριμηνιαία βάση. Εξαιρουμένης της επιβάρυνσης από δαπάνες οικειοθελούς αποχώρησης προσωπικού, τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν στα €225 εκατ., αυξημένα κατά 9% σε τριμηνιαία βάση. Οι επαναλαμβανόμενες δαπάνες προσωπικού αυξήθηκαν κατά 8% σε ετήσια βάση στα €113 εκατ. το 4ο τρίμηνο 2024, καθώς συμπεριλήφθηκαν αυξημένες μεταβλητές αμοιβές λόγω των εξαιρετικών αποτελεσμάτων του Ομίλου. Το ανθρώπινο δυναμικό διαμορφώθηκε σε 7.734 εργαζομένους στις 31 Δεκεμβρίου 2024, εκ των οποίων οι 7.356 στην Ελλάδα. Το ανθρώπινο δυναμικό στην Ελλάδα μειώθηκε κατά περισσότερο από 300 εργαζόμενους το 2024, κυρίως μέσω των προγραμμάτων αποχώρησης προσωπικού. Τα γενικά και διοικητικά έξοδα διαμορφώθηκαν στα €82 εκατ., +8% σε τριμηνιαία βάση, ενώ τα έξοδα αποσβέσεων παρέμειναν σταθερά σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, παρότι αυξήθηκαν κατά 13% σε ετήσια βάση, όπως αναμενόταν, λόγω της ωρίμανσης επενδύσεων στον τομέα τεχνολογίας. Συνεπώς, ο δείκτης κόστους προς βασικά έσοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκε στο 33% στο 4ο τρίμηνο 2024.

Το κόστος κινδύνου διαμορφώθηκε σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο

Το 4ο τρίμηνο 2024 οι προβλέψεις δανείων, εξαιρουμένων προμηθειών εξυπηρέτησης NPE και δαπανών συνθετικών τιτλοποιήσεων, διαμορφώθηκαν στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο των €16 εκατ., έναντι €32 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, και €25 εκατ. ένα χρόνο πριν, συνέπεια της συνετούς οργανικής διαχείρισης NPE και της βελτιωμένης τάσης στον νέο σχηματισμό NPE. Το οργανικό κόστος κινδύνου επί των καθαρών δανείων συμπεριλαμβανομένων προμηθειών διαχείρισης NPE, διαμορφώθηκε στις 41 μ.β. το 4ο τρίμηνο, από 54 μ.β. το προηγούμενο τρίμηνο και 58 μ.β. ένα χρόνο πριν.

Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού

Δυναμική πιστωτική επέκταση το 4ο τρίμηνο, με ώθηση από τα επιχειρηματικά δάνεια

Το χαρτοφυλάκιο ενήμερων δανείων αυξήθηκε κατά 5% τριμηνιαίως και 12% ετησίως, στα €33,7 δισ. το 4ο τρίμηνο 2024. Η καθαρή πιστωτική επέκταση προήλθε από τις επιχειρήσεις, με τους κλάδους μεταφορών και μεταποίησης να κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο. Από τα €4,3 δισ. εκταμιεύσεων δανείων το 4ο τρίμηνο, τα €1,7 δισ. διοχετεύθηκαν σε μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις και ιδιώτες. Είναι σημαντικό ότι τα δάνεια των νοικοκυριών σταθεροποιήθηκαν το 2024, ενώ τα δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις και αγρότες αυξήθηκαν κατά €200 εκατ.. Τα δάνεια της Πειραιώς σε έργα σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) διαμορφώθηκαν σε περίπου €1,3 δισ. από την αρχή του 2023, τροφοδοτώντας €3,6 δισ. επενδύσεων.

Οι καταθέσεις πελατών σε ανοδική πορεία

Οι καταθέσεις πελατών συνεχίζουν να ενισχύονται και διαμορφώθηκαν σε €62,9 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2024, αυξημένες κατά 4% σε τριμηνιαία βάση και κατά 6% ετησίως. Συνολικά, η διαφοροποιημένη και σταθερή δομή καταθέσεων του Ομίλου αποτελεί βασικό πλεονέκτημα, με τις καταθέσεις της ευρείας λιανικής βάσης να αποτελούν το 51% του συνόλου των καταθέσεων.

Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού (συνέχεια)

Σταθερή ποιότητα ενεργητικού, με δείκτη NPE στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο του 2,6%

Ο δείκτης NPE μειώθηκε στο 2,6%, σε σύγκριση με 3,5% ένα χρόνο πριν, εξαιτίας της οργανικής βελτίωσης των NPEs και της ταξινόμησης ως διακρατούμενου προς πώληση χαρτοφυλακίου NPE (Project Imola), ενώ η κάλυψη NPE αυξήθηκε στο 65%, ενισχυμένη κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως. Τα NPE του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα €1,1 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2024, σε σύγκριση με €1,3 δισ. ένα χρόνο πριν.

Ισχυρό προφίλ ρευστότητας και χρηματοδότησης

Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) του Ομίλου Πειραιώς διαμορφώθηκε στο εξαιρετικά ικανοποιητικό επίπεδο του 219% στο τέλος Δεκεμβρίου 2024, παρά την αποπληρωμή του εναπομείναντος υπολοίπου €1,0 δισ. της χρηματοδότησης TLTRO τον Δεκέμβριο 2024. Το ισχυρό προφίλ ρευστότητας του Ομίλου αντικατοπτρίζεται και στον δείκτη δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 63% στο τέλος Δεκεμβρίου 2024.

Κεφαλαιακή Θέση

Ανθεκτική κεφαλαιακή βάση, υποστηριζόμενη από οργανική κερδοφορία

* Για τον Δεκ.24, ο κεφαλαιακός δείκτης CET1 ενσωματώνει €190 εκατ. σωρευτική μείωση για την κάλυψη NPE calendar provision shortfall που σχετίζεται με κρατικά εγγυημένα ανοίγματα λογιστικής αξίας μετά από προβλέψεις €0,5 δισ. Τα έκτακτα στοιχεία αναλύονται στην ενότητα των ΕΔΜΑ. Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας CET1 παρουσιάζονται σε pro forma βάση (ορισμοί στην ενότητα των ΕΔΜΑ)

δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 (CET1) του Ομίλου διαμορφώθηκε στο 14,5% στο τέλος Δεκεμβρίου 2024, έναντι 14,7% το προηγούμενο τρίμηνο και 13,2% τον Δεκέμβριο 2023, κυρίως λόγω οργανικής δημιουργίας κεφαλαίου, ενώ περιλαμβάνεται πρόβλεψη για διανομή στους μετόχους 35%. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 19,7%, υψηλότερα από τις συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις, αλλά και από τις εποπτικές κατευθύνσεις. Σε pro forma επίπεδο για την ελάφρυνση σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού (RWA) από τις πωλήσεις NPE που θα ολοκληρωθούν την επόμενη περίοδο, καθώς και των ανακτηθέντων στοιχείων ενεργητικού που ταξινομήθηκαν ως διακρατούμενα προς πώληση, ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 14,7% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων στο 19,9%, Οι κεφαλαιακοί δείκτες ενσωματώνουν την απόσβεση DTC, η οποία προβλέπεται να επιταχυνθεί, με στόχο μηδενικό DTC το 2034.

Περισσότερες πληροφορίες για τα οικονομικά μεγέθη και τους χρηματοοικονομικούς δείκτες του Ομίλου Πειραιώς περιλαμβάνονται στην παρουσίαση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων του έτους 2024 και στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση του έτους 2024 που αναμένεται να είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας στις 28 Φεβρουαρίου 2025.

Επιχειρηματικές εξελίξεις Ομίλου

Διάθεση του 27% των μετοχών της Πειραιώς από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»)

Στις 11 Μαρτίου 2024, η διάθεση του 27% των μετοχών της Πειραιώς από το ΤΧΣ ολοκληρώθηκε. Η τιμή διάθεσης των προσφερόμενων μετοχών ορίστηκε στα €4,00 ανά μετοχή. Το 20% του συνόλου των προσφερόμενων μετοχών κατανεμήθηκε σε Έλληνες θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές και το 80% του συνόλου των προσφερόμενων μετοχών σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές. H έκδοση προσέλκυσε ισχυρό διεθνές και εγχώριο ενδιαφέρον από επενδυτές ύψους €11 δισ. (9 φορές υπερκάλυψη)

Έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης της Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.

Στις 21 Φεβρουαρίου, η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοίνωσε ότι τα Διοικητικά Συμβούλια της Εταιρείας και της 100% θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» (η «Τράπεζα») αποφάσισαν στις από 20.02.2025 συνεδριάσεις τους την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης τους με απορρόφηση της Εταιρείας από την Τράπεζα (η «Συγχώνευση»).

Με την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, η Τράπεζα θα διατηρήσει την άδεια που κατέχει ως πιστωτικό ίδρυμα και θα καταστεί εκ του νόμου καθολική διάδοχος σε όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας. Πριν από την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, οι μετοχές της Τράπεζας θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών και με την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, οι νέες μετοχές εκδόσεως της Τράπεζας θα αποδοθούν στους Μετόχους της Εταιρείας σε αντάλλαγμα των μετοχών που κατέχουν στην Εταιρεία. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις ίδιες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίσθηκε ως Ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού της Συγχώνευσης η 31η Μαρτίου 2025.

Η ολοκλήρωση της Συγχώνευσης τελεί υπό την αίρεση της λήψης όλων των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων και συναινέσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της αρμόδιας εποπτικής αρχής και του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς και όλων των απαιτούμενων εταιρικών εξουσιοδοτήσεων και εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της Εταιρείας και της Τράπεζας.

Η Τράπεζα ολοκλήρωσε επιτυχώς την τιμολόγηση Ομολόγων Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας συνολικού ύψους €1,15 δισ.

Στις 10 Απριλίου 2024, η Τράπεζα ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση νέου Ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας ύψους €500 εκατ., με κουπόνι 5,00%, προσελκύοντας το ενδιαφέρον σημαντικού αριθμού θεσμικών επενδυτών. Το ομόλογο είναι εξαετούς (6) διάρκειας, με δικαίωμα ανάκλησης στα πέντε (5) έτη. Οι ομολογίες διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου – Euro MTF Market.

Στις 11 Ιουλίου 2024, η Τράπεζα ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση νέου Πράσινου Ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας ύψους €650 εκατ., με απόδοση 4,625%, προσελκύοντας το ενδιαφέρον σημαντικού αριθμού θεσμικών επενδυτών. Το ομόλογο έλαβε επενδυτική βαθμίδα «Βaa3» από τον οίκο Moody’s Ratings. Το ομόλογο είναι πενταετούς (5) διάρκειας, με δικαίωμα ανάκλησης στα τέσσερα (4) έτη και οι ομολογίες διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου – Euro MTF Market.

Οι εκδόσεις είχαν ως στόχο την επίτευξη του τελικού στόχου MREL, που αποτελεί απαίτηση για όλες τις τράπεζες με άμεση επίβλεψη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Η Πειραιώς Financial Holdings ολοκλήρωσε επιτυχώς την τιμολόγηση Ομολόγων Μειωμένης Εξασφάλισης Tier 2 συνολικού ύψους €1,15 δισ.

Στις 10 Ιανουαρίου 2024, η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση νέου Ομολόγου Μειωμένης Εξασφάλισης Tier 2 ύψους €500 εκατ. με κουπόνι 7,250%, προσελκύοντας το ενδιαφέρον σημαντικού αριθμού θεσμικών επενδυτών. Το Ομόλογο είναι διάρκειας 10,25 ετών, με δικαίωμα ανάκλησης μεταξύ 5ου και 5,25ου έτους και διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου – Euro MTF Market.

Επιχειρηματικές εξελίξεις Ομίλου

Σε συνδυασμό με τη νέα έκδοση, η Εταιρεία ανακοίνωσε πρόταση επαναγοράς ομολόγων με μετρητά για τους κατόχους του ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 με απόδοση 9,750% και με δυνατότητα ανάκλησης τον Ιούνιο 2024.

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2024, η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση νέου Ομολόγου Μειωμένης Εξασφάλισης Tier 2 ύψους € 650 εκατ., με κουπόνι 5,375%, προσελκύοντας το ενδιαφέρον σημαντικού αριθμού θεσμικών επενδυτών. Το ομόλογο είναι διάρκειας έντεκα (11) ετών, με δικαίωμα ανάκλησης στα έξι (6) έτη και διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου – Euro MTF Market ενώ έλαβε πιστοληπτική διαβάθμιση «Ba3» από τον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s. Σε συνδυασμό με τη νέα έκδοση, η Εταιρεία ανακοίνωσε πρόταση επαναγοράς ομολόγων με μετρητά για τους κατόχους του ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 με κουπόνι 5,50%, ονομαστικής αξίας €500 εκατ. και λήξης 19 Φεβρουαρίου 2030.

Ισχυρός Ισολογισμός

Κατά το 2024, η Τράπεζα συνέχισε τις προσπάθειές της για ενίσχυση του ισολογισμού της, προχωρώντας σε σειρά συναλλαγών. Συγκεκριμένα, η Τράπεζα ολοκλήρωσε τις πωλήσεις των NPE χαρτοφυλακίων, Delta και Monza. Ακόμη, τον Δεκέμβριο 2024, η Τράπεζα προχώρησε στις ακόλουθες συναλλαγές:

Ολοκλήρωση της απλής, διαφανούς και τυποποιημένης συνθετικής τιτλοποίησης απαιτήσεων (Simple, Transparent and Standardised – «STS Securitization») εξυπηρετούμενων δανείων Ermis VII, που περιλαμβάνει επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις συνολικής λογιστικής αξίας προ προβλέψεων ύψους περίπου €2,0δισ. Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η Τράπεζα εξέδωσε ομολογίες συνδεδεμένες με τον πιστωτικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου (Credit Linked Notes – «CLN»), συνολικής ονομαστικής αξίας €148,5 εκατ. που πωλήθηκαν σε διεθνείς αντισυμβαλλόμενους. Η Τράπεζα έλαβε αναγνώριση της μεταφοράς σημαντικού κινδύνου (Significant Risk Transfer «SRT») για τη συναλλαγή, με αποτέλεσμα τη μείωση των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων του ενεργητικού της (Risk weighted assets «RWA») κατά €0,9 δισ. και την περαιτέρω ενίσχυση του Συνολικού Δείκτη Κεφαλαίων κατά περίπου 30μ.β.

Ταξινόμηση ως διακρατούμενου προς πώληση (ΔΠΠ) NPE χαρτοφυλακίου αποτελούμενο από δάνεια λιανικής και επιχειρηματικά δάνεια, με συνολική αξία προ προβλέψεων € 0,3 δισ. (Project Imola). Το χαρτοφυλάκιο αποτελείται από καταναλωτικά, στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια και η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2025. Το χαρτοφυλάκιο κατηγοριοποιήθηκε ως ΔΠΠ στις 31 Δεκεμβρίου 2024, γεγονός που επέφερε την αναγνώριση συνολικά ζημιάς απομείωσης ύψους €55 εκατ.

Κατά τη διάρκεια του 2024, ο Όμιλος κατηγοριοποίησε ακίνητα περιουσιακά στοιχεία ως ΔΠΠ και αναγνώρισε συνολικά ζημιά απομείωσης ύψους €64 εκατ. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία ήταν προηγουμένως ταξινομημένα σε διάφορες κατηγορίες, όπως αποθέματα, επενδύσεις σε ακίνητα ή ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα. Οι πωλήσεις αυτών των ομάδων διάθεσης αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2025.

Σημαντικές συναλλαγές της Επιχειρηματικής Τραπεζικής

Η Πειραιώς ανακοίνωσε την επιτυχή χρηματοδότηση συνολικού ύψους €250 εκατ. για την κατασκευή ηλιακών σταθμών παραγωγής ενέργειας στην Ιταλία και τη Ρουμανία, ισχύος 345,2 MW, που αναπτύχθηκε από τη METLEN Energy & Metals. Η Πειραιώς ενήργησε ως αποκλειστικός δανειστής στη χρηματοδότηση του έργου, τα κεφάλαια της οποίας θα διοχετευθούν στην κατασκευή των έργων που αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του 2025 και του 2026. Η ολοκλήρωση πολύπλοκων συναλλαγών όπως η συγκεκριμένη, εντάσσεται στη στρατηγική της Τράπεζας να υποστηρίξει ενεργά τον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, έναν κλάδο με ισχυρή δυναμική και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.

Η Πειραιώς ανακοίνωσε τη χρηματοδότηση του έργου «Σύστημα Αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία», τη μεγαλύτερη επένδυση έργου αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα, που υλοποιήθηκε από την Gek Terna | ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή. Έχοντας ενεργήσει ως αποκλειστικός οργανωτής και μεσολαβητής για τη χρηματοδότηση του έργου ύψους €620 εκατ., η Πειραιώς κέρδισε την εμπιστοσύνη της Gek Terna | Η Terna Energy S.A. αυτής της πρωτοβουλίας ορόσημο. Με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 680 MW για παραγωγή και 730 MW για άντληση, το έργο περιλαμβάνει δύο ανεξάρτητους άνω ταμιευτήρες (Άγιος Γεώργιος και Πύργος) και έναν κοινό κάτω ταμιευτήρα (Λίμνη Καστρακίου). Πρωταρχικός στόχος είναι η ενίσχυση της αποθήκευσης ενέργειας και η μεγιστοποίηση της διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα παραγωγής στην Ελλάδα και τη Nοτιοανατολική Ευρώπη, με ετήσια παραγωγή ενέργειας περίπου 816 GWh. Παραμένουμε σταθεροί στη δέσμευσή μας να υποστηρίξουμε επενδύσεις που είναι ζωτικής σημασίας για τη μετάβαση και την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας στην πράσινη ενέργεια.

Επιχειρηματικές εξελίξεις Ομίλου

Στο 40% το μερίδιο αγοράς της Πειραιώς στις αιτήσεις για το πρόγραμμα «Σπίτι Μου ΙΙ»

Το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» ξεκίνησε επιτυχώς μετά την υψηλή ζήτηση του προγράμματος «Σπίτι Μου Ι», στο οποίο η Πειραιώς έχει εκταμιεύσει €200εκατ. μέχρι σήμερα. Το «Σπίτι Μου ΙΙ» είναι ένα στεγαστικό πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το Ελληνικό Δημόσιο και τις ελληνικές τράπεζες, το οποίο αναβαθμίστηκε με σκοπό να απευθυνθεί σε ευρύτερο κοινό νέων ηλικιών από 25 έως 50 ετών που επιθυμούν να αγοράσουν την πρώτη τους κατοικία μέσω χρηματοδότησης με προνομιακούς όρους (χαμηλό κυμαινόμενο επιτόκιο από ~2,2% και έως 90% αξία δανείου προς αξία καλύμματος). Τις πρώτες εβδομάδες από την έναρξη του προγράμματος, το μερίδιο της Τράπεζας Πειραιώς στις αιτήσεις που υποβλήθηκαν έφθασε περίπου τις 9.500 ή μερίδιο αγοράς στο 40%.

Η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ κατέλαβε την 1η θέση μεταξύ των χρηματιστηριακών εταιρειών για το 2024 για 6η συνεχόμενη χρονιά

Η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ διατήρησε την 1η θέση στην κατάταξη των ελληνικών και ξένων χρηματιστηριακών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά για το 2024 για 6η συνεχόμενη χρονιά, ως ένας από τους βασικούς διαπραγματευτές ομολόγων στην πρωτογενή και δευτερογενή αγορά. Η εταιρεία κατάφερε το ιστορικά υψηλό μερίδιο αγοράς της τάξης του 26,4% για τη φετινή χρονιά.

Η Πειραιώς Asset Management συνεχίζει την ανοδική της πορεία

Η Πειραιώς Asset Management συνέχισε και το 2024 την ανοδική της πορεία ως μία από τις κορυφαίες εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων στην Ελλάδα, καθώς σημείωσε υπεραπόδοση στα σχετικά κριτήρια αναφοράς για την πλειοψηφία των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και των Θεσμικών Εντολών. Επιπρόσθετα, εξασφάλισε το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στην κατηγορία των Αμοιβαίων Κεφαλαίων προκαθορισμένης λήξης με κεφάλαια υπό διαχείριση ύψους €2,2 δισ. και Ελληνικών Μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων με κεφάλαια υπό διαχείριση €0,6 δισ.

Η Τράπεζα Πειραιώς στην 1η θέση το 2024 στους Βασικούς Διαπραγματευτές Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου για το 2024

Η Τράπεζα Πειραιώς κατέκτησε την 1η θέση για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στην κατάταξη των Βασικών Διαπραγματευτών (Primary Dealers) της Αγοράς Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (ΕΔ) για το έτος 2024, όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος. Η Πειραιώς κατάφερε να επιτύχει την ανώτατη βαθμολογία (100%), καταγράφοντας μια μοναδική επίδοση, καθώς είναι η πρώτη φορά κατά την τελευταία 20ετία που επιτυγχάνεται κάτι τέτοιο, επίσης έναντι διεθνών τραπεζών. Ακόμη, η Τράπεζα έχει συνεχή εκπροσώπηση στην Επιτροπή των Βασικών Διαπραγματευτών ΕΔ, ενώ η συνολική της συμβολή αναγνωρίστηκε από Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

Πρόγραμμα Μετασχηματισμού

Το 2024, η δεύτερη φάση του Προγράμματος Μετασχηματισμού, το ACT 2.0 επικεντρώθηκε στην πελατοκεντρική στρατηγική, τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων και τη βελτίωση της αποδοτικότητας μέσω καινοτόμων λύσεων που αναβαθμίζουν την εμπειρία των πελατών και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα.

Η Τράπεζα Πειραιώς είναι η πρώτη τράπεζα που δημιούργησε το Customer Experience Excellence Center, θέτοντας την εμπειρία του πελάτη στο επίκεντρο. Στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόσαμε ένα best–in–class σύστημα Relationship Net Promoter Score (r–NPS), συλλέγοντας σχόλια από 30.000 πελάτες, με στόχο να διαμορφώσουμε ένα στοχευμένο πλάνο δράσης. Παράλληλα, προχωρήσαμε στον επανασχεδιασμό των customer journeys για τα στεγαστικά δάνεια και τα δάνεια μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών, στοχεύοντας σε απλούστερες διαδικασίες, μεγαλύτερη διαφάνεια και υψηλότερη ικανοποίηση των πελατών μας.

Επιχειρηματικές εξελίξεις Ομίλου

Η Τράπεζά μας εφάρμοσε πρώτη στην Ελλάδα νέο μοντέλο καταστημάτων, αναβαθμίζοντας την εμπειρία των πελατών μας σύμφωνα με τα πρότυπα των διεθνών εμπορικών τραπεζών και ενσωματώνοντας τη νέα εταιρική μας ταυτότητα. Οι κύριες αλλαγές περιλαμβάνουν αναβαθμισμένες ψηφιακές υπηρεσίες με βελτιωμένη εξυπηρέτηση των πελατών, αξιοποιώντας την τεχνολογία με επίκεντρο τον άνθρωπο. Ο μετασχηματισμός των καταστημάτων σε “Phygital” σημεία εξυπηρέτησης και πωλήσεων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη δημιουργία ενός ισχυρού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για την Τράπεζά μας.

Παράλληλα, έχουμε ενισχύσει την ηλεκτρονική τραπεζική της Τράπεζάς μας, με νέες λειτουργικότητες, βελτιώνοντας δυναμικά την ψηφιακή εμπειρία των πελατών μας. Ενδεικτικές ενέργειες:

Ν έο Business Mobile app

Digital Onboarding για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις, διευκολύνοντας τo εξ αποστάσεως άνοιγμα λογαριασμού

διευκολύνοντας τo εξ αποστάσεως άνοιγμα λογαριασμού Digital Transaction Banking , με την 1η αποκλειστική πλατφόρμα ηλεκτρονικής τραπεζικής διαθέσιμη on-demand στην ελληνική αγορά για μεγάλες επιχειρήσεις

, με την 1η αποκλειστική πλατφόρμα ηλεκτρονικής τραπεζικής διαθέσιμη on-demand στην ελληνική αγορά για μεγάλες επιχειρήσεις Online αμφισβήτηση συναλλαγών καρτών , για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά

, για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά Αγοραπωλησίες αμοιβαίων κεφαλαίων online

Carbon calculator

Νέες δυνατότητες μέσω της εφαρμογής Piraeus App : Δημιουργία προθεσμιακών καταθέσεων Ασφαλιστικά προϊόντα (π.χ. my auto powered by Drive&Win, secure wallet ) Εκτέλεση χρηματιστηριακών συναλλαγών και συμμετοχής σε δημόσιες προσφορές Χ.Α.

:

Συνεχίζουμε να εκσυγχρονίζουμε τις διαδικασίες δανειοδότησης, αυξάνοντας την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα. Με την επέκταση της αυτόματης αξιολόγησης, πλέον καλύπτουμε όλα τα βασικά δανειακά προϊόντα στη Λιανική Τραπεζική.

Ενσωματώνουμε τεχνολογίες AI και Advanced Analytics σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, ενδεικτικά:

Λειτουργικότητα virtual assistant στο e-banking και στο mobile app

στο e-banking και στο mobile app Sentiment ανάλυση σχολίων με ανατροφοδότηση των πελατών στην ηλεκτρονική τραπεζική

με ανατροφοδότηση των πελατών στην ηλεκτρονική τραπεζική Αυτόματη σύνταξη συμβάσεων για ανακυκλούμενα δάνεια μέσω του συστήματος Lending Co–pilot

To Private Banking της Πειραιώς αλλάζει τα δεδομένα στην ελληνική αγορά, θέτοντας νέα δεδομένα στις υπηρεσίες διαχείρισης περιουσίας (wealth management), μέσω της νέας, καινοτόμου υπηρεσίας Piraeus WealthAdvisor για εξατομικευμένες επενδυτικές συμβουλές.

Η υπηρεσία, η οποία βασίζεται σε μια ισχυρή πλατφόρμα robo–for–advisors, προσαρμοσμένη στις ανάγκες των υπαλλήλων Private Banking της Τράπεζας και των πελατών, προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας εξατομικευμένων χαρτοφυλακίων με βέλτιστη σχέση απόδοσης/κινδύνου.

Επιπλέον, εμπλουτίζουμε τις επενδυτικές επιλογές στον τομέα του Private Banking με νέες λύσεις, ενισχύοντας την ευελιξία και την πρόσβαση των πελατών σε διαφοροποιημένα προϊόντα. Οι πελάτες μπορούν να επενδύσουν σε Αμοιβαία Κεφάλαια μέσω υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και σε Δομημένα Ομόλογα (Structured Notes) με πρόσβαση σε διεθνείς επενδυτικές στρατηγικές.

Οι άνθρωποί μας στο επίκεντρο του μετασχηματισμού

Οι άνθρωποί μας βρίσκονται στο επίκεντρο του μετασχηματισμού της Τράπεζας, με τον σχεδιασμό των νέων, πολυδιάστατων χώρων εργασίας να έχει ολοκληρωθεί και την υλοποίησή τους να προχωρά σταδιακά. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, αναβαθμίζουμε την εργασιακή εμπειρία, δημιουργώντας χώρους που προάγουν τη συνεργασία, ενσωματώνουν την τεχνολογία και ανταποκρίνονται σε όλες τις σύγχρονες εργασιακές ανάγκες. Το νέο μοντέλο που βρίσκεται ήδη σε πιλοτική εφαρμογή σε δύο κτίρια, ενισχύει την καινοτομία, την ευελιξία και την παραγωγικότητα.

Το πρόγραμμα μετασχηματισμού συνεχίζει να διαμορφώνει δυναμικά τη νέα εποχή της Τράπεζας, εστιάζοντας σε πέντε στρατηγικές περιοχές:

Εμπειρία πελατών: Βελτίωση της εμπειρίας των πελατών, με ολοκληρωμένες στρατηγικές και νέες μεθοδολογίες.

Βελτίωση της εμπειρίας των πελατών, με ολοκληρωμένες στρατηγικές και νέες μεθοδολογίες. Πιστωτική υπεροχή: Ενίσχυση των χορηγήσεων και περαιτέρω αυτοματοποίηση των εγκριτικών διαδικασιών.

Ενίσχυση των χορηγήσεων και περαιτέρω αυτοματοποίηση των εγκριτικών διαδικασιών. Ψηφιακή ηγεσία: Επέκταση των ψηφιακών υπηρεσιών, με στόχο την απλοποίηση και την αύξηση των online συναλλαγών και πωλήσεων.

Επιχειρηματικές εξελίξεις Ομίλου

Αυτοματοποιήσεις και λειτουργικές βελτιστοποιήσεις: Βελτίωση της εμπειρίας εργαζομένων μέσω της αυτοματοποίησης διαδικασιών και της βελτιστοποίηση λειτουργιών.

Βελτίωση της εμπειρίας εργαζομένων μέσω της αυτοματοποίησης διαδικασιών και της βελτιστοποίηση λειτουργιών. Beyond Banking, Technology & Innovation: Ανάπτυξη νέων πηγών εσόδων, αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών και ενίσχυση του τεχνολογικού μετασχηματισμού.

Project Future – 11ος κύκλος

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο 11ος κύκλος του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας Project Future της Τράπεζας Πειραιώς, σε συνεργασία με το ReGeneration. Το πρόγραμμα παρέχει σε νέες και νέους πτυχιούχους τις δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να βρουν μια θέση στην αγορά εργασίας, καταδεικνύοντας τη δέσμευση της Πειραιώς στην υποστήριξη της νέας γενιάς και γεφυρώνοντας το υπάρχον κενό μεταξύ ζήτησης και προσφοράς αναφορικά με εξειδικευμένο προσωπικό στην αγορά εργασίας. Η εκπαίδευση παρέχεται στους ακόλουθους πυλώνες:

Business Intelligence & Machine Learning powered by Code.Hub

Digital Marketing & e-commerce Young Practitioners powered by EY

HR Management powered by AUEB

Building Intelligence with GenAI & ML Tools powered by Code.Hub

Banking Consulting powered by Accenture

Cloud Engineering powered by Accenture

Mobile Development with C# powered by Natech Financial Software

Κατά τη διάρκεια των 10 προηγούμενων κύκλων του Project Future, υποβλήθηκαν περισσότερες από 40.000 αιτήσεις συμμετοχής, 1.946 νέες και νέοι εκπαιδεύτηκαν μέσω του προγράμματος, ενώ 1.222 νέες και νέοι έχουν βρει τη δική τους θέση στην αγορά εργασίας.

Συνεργάτες της Πειραιώς με καθοριστική συνεισφορά για την επιτυχή διεξαγωγή του 11ου κύκλου του προγράμματος είναι οι Accenture, BCA College, Code.Hub, EY, The Future Cats, Google, Natech, Ένωση Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών, Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού.

Πιστοληπτικές Αξιολογήσεις

Η CDP τοποθετεί την Πειραιώς ανάμεσα στις μοναδικές 2 εταιρείες στην Ελλάδα με βαθμολογία στη βαθμίδα A– στην κατηγορία «Κλίμα»

Η Πειραιώς έλαβε αναβάθμιση της βαθμολογίας της από τη CDP (Carbon Disclosure Project), σε «A-« από «B» για τις ενέργειές της που σχετίζονται με τη θεματική για το «Κλίμα», σε συνέχεια της υποβολής των σχετικών στοιχείων για το 2024. Η αναβαθμισμένη βαθμολογία τοποθετεί την Πειραιώς ανάμεσα στις πιο διαφανείς εταιρείες διεθνώς αναφορικά με τη διάθεση στοιχείων και την απόδοσή της σε περιβαλλοντικά θέματα. Μόνο 2 εταιρείες στην Ελλάδα βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη βαθμίδα A, η Titan και η Πειραιώς. Οι εταιρείες στη βαθμίδα Α της CDP σημειώνουν υψηλότερα κέρδη μετοχής κατά 6% σε σχέση με τον ανταγωνισμό κατά την τελευταία δεκαετία, αποδεικνύοντας ότι η διαφάνεια και η συνεχιζόμενη προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση ανταμείβονται από την αγορά.

Επιδόσεις Αειφορίας: Το Όραμά μας για την επίτευξη της αειφορίας Εντάσσουμε δείκτες επίδοσης που σχετίζονται με το κλίμα και θέματα ESG στη διαχείριση της απόδοσης της Πειραιώς, υπό το πρίσμα των στρατηγικών προτεραιοτήτων σε θέματα αειφορίας αλλά και στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, και ενσωματώνουμε τους στόχους αυτούς στο Επιχειρηματικό Σχέδιο 2025-2028. Συνολικά, 35 δείκτες επίδοσης (KPIs) που σχετίζονται με κλιματικούς και ESG παράγοντες ενσωματώνονται στη διαχείριση απόδοσης της Πειραιώς διακριτά στις κατηγορίες ESG: περιβάλλοντος (environmental), κοινωνίας (social), και διακυβέρνησης (governance). Ενδεικτικά αυτές οι μετρήσεις σχετίζονται με τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα, την παροχή προϊόντων βιώσιμης τραπεζικής και προϊόντων χρηματοοικονομικής συμπερίληψης, την ενσωμάτωση μέτρων όπως η καινοτομία σε τομείς κλίματος και αειφορίας, τον δείκτη Πράσινων στοιχείων ενεργητικού (Green Asset Ratio, «GAR»), την αρχιτεκτονική δομή των δεδομένων ESG, την έκθεση στον κλιματικό κίνδυνο μετάβασης που σχετίζεται με τις χρηματοδοτήσεις, την ενίσχυση κλιματικών και περιβαλλοντικών θεμάτων όσον αφορά στα καλύμματα δανείων, αλλά και στην αξιολόγηση αιτημάτων νέων χρηματοδοτήσεων, τη μείωση του gender pay gap, την ενίσχυση των ωρών εκπαίδευσης ανά υπάλληλο, και τον δείκτη απόδοσης επένδυσης με κοινωνικό χαρακτήρα (Social Return on Investment ratio).

Βραβεία, Διακρίσεις & Συμμετοχές

Η Πειραιώς είναι υπερήφανη που βρίσκεται στη λίστα του TIME και της Statista για το 2025 με τις 500 Καλύτερες Εταιρείες διεθνώς στο θέμα της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Η αξιολόγηση βασίζεται σε δείκτες μέτρησης απόδοσης που συνδυάζουν με επιτυχία την επιχειρηματική ανάπτυξη και τις βιώσιμες πρακτικές. Η αξιολόγηση απαιτεί υψηλή αύξηση εσόδων και κερδοφορία σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό, χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα, χαμηλή κατανάλωση νερού και ποσοστά παραγωγής αποβλήτων, καθώς και υψηλή χρήση πράσινης ενέργειας

Η Πειραιώς Financial Holdings διακρίθηκε στην κατηγορία «Equity Awards» (€1,35 δισ. διάθεση μετοχών στις αρχές 2024), και στην υποκατηγορία «EMEA Secondary Equity Issue» στα Βραβεία IFR (International Financing Review) 2024.

Τα Βραβεία IFR αποτελούν ένδειξη αριστείας στους τομείς επενδυτικής τραπεζικής και για συναλλαγές που ξεχωρίζουν, καθώς και εταιρειών και επαγγελματιών σε διάφορες κατηγορίες.

Η Πειραιώς αποτελεί τη μοναδική ελληνική εταιρεία που συμπεριλαμβάνεται στη λίστα 2024 των Financial Times “600 Climate Leaders of Europe”, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, αναφορικά με τις επιδόσεις της σε θέματα διαχείρισης της κλιματικής αλλαγής. Η επιλογή έγινε με βάση τη μείωση της έντασης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στις κατηγορίες Scope 1 και Scope 2 που προέρχονται από τα κτήρια που χρησιμοποιεί η Πειραιώς για τη λειτουργία της για το διάστημα 2017-2022, καθώς και για τη διαφάνεια στη δημοσίευση των εκπομπών Scope 3, τη βαθμολογία από τη συμμετοχή στο διεθνή δείκτη CDP, και τους στόχους μείωσης των εκπομπών που έθεσε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Science Based Targets (SBTi)

Η Πειραιώς αναδείχθηκε ως η «Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα», για δεύτερη συνεχή χρονιά, επιβραβεύοντας έτσι τον ηγετικό ρόλο της Τράπεζας στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η αξιολόγηση έγινε από τους συντάκτες της διεθνούς οικονομικής έκδοσης Euromoney, λαμβάνοντας υπόψη τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα, τη συνεχή βελτίωση των βασικών δεικτών της Τράπεζας και τη συνεπή υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδίου

Η Πειραιώς αναγνωρίστηκε με το βραβείο της «Καλύτερης Τράπεζας στην Ελλάδα για την Εταιρική Ευθύνη» για το καινοτόμο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας της Τράπεζας, «EQUALL – Για μια Κοινωνία Ισότιμων Ανθρώπων», επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική δέσμευση της Πειραιώς να συνεχίσει να συνεισφέρει ουσιαστικά στην κοινωνία δημιουργώντας ολοένα και μεγαλύτερο θετικό αντίκτυπο

Η Πειραιώς αναδείχθηκε από το Euromoney με το βραβείο “Global Best Bank Transformation” σε αναγνώριση της επιτυχημένης πορείας, του μετασχηματισμού της Τράπεζας και της επιστροφής στην κερδοφορία που χαρακτηρίζεται από στρατηγική προνοητικότητα, ψηφιακή καινοτομία και νέες υπηρεσίες με επίκεντρο τον πελάτη και τις βιώσιμες πρακτικές

Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ)

Δείκτης CET1, σε pro forma βάση (ποσοστό, %)

Ο εποπτικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (CET1) όπως ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) Νο 575/2013, σε pro forma βάση. Για τον Δεκέμβριο 2023 διαμορφώνεται με την ελάφρυνση των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού (Risk Weighted Assets, «RWA») των NPE χαρτοφυλακίων που ταξινομήθηκαν ως διακρατούμενα προς πώληση («ΔΠΠ») στις 31 Δεκεμβρίου 2023 και για τον Δεκέμβριο 2024, με την ελάφρυνση των RWA των NPE χαρτοφυλακίων και χαρτοφυλακίου ανακτηθέντων στοιχείων του ενεργητικού. Από τον Σεπτέμβριο 2024, ο δείκτης υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένες εποπτικές προσαρμογές σύμφωνα με το άρθρο 3 της CRR και τις προσδοκίες των εποπτικών αρχών (συμπεριλαμβανομένων των NPE / «Addendum calendar shortfall», που σχετίζονται επίσης με ανοίγματα που φέρουν την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου).

Σημασία χρήσης: Εποπτικός δείκτης κεφαλαιακής θέσης

Οργανικά έξοδα απομειώσεων: Zημίες/ (αναστροφές) απομείωσης δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών στο αποσβεσμένο κόστος, μείον (-) Zημίες/ (αναστροφές) απομείωσης δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών στο αποσβεσμένο κόστος που αφορούν σε τιτλοποιήσεις και πωλήσεις NPE, προς (/) δάνεια μετά από προβλέψεις εποχικώς προσαρμοσμένα (όπως ορίζονται παρακάτω).

Δάνεια μετά από προβλέψεις: Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών στο αποσβεσμένο κόστος, πλέον (+) δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων.

Δάνεια μετά από προβλέψεις εποχικώς προσαρμοσμένα: Δάνεια μετά από προβλέψεις (όπως ορίζονται παραπάνω), μείον (-) εποχικό δάνειο ΟΠΕΚΕΠΕ αξίας € 919 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2024 και € 951 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2023. Το εποχικό δάνειο ΟΠΕΚΕΠΕ αφορά σε δανειοδότηση που παρέχεται σε δικαιούχους επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οργανισμό του Δημοσίου με στόχο την έγκαιρη διανομή των επιδοτήσεων της ΕΕ στους Έλληνες αγρότες.

Σημασία χρήσης: Δείκτης ποιότητας ενεργητικού

Κόστος Κινδύνου, εξαιρουμένων προμηθειών διαχείρισης NPE και εξόδων συνθετικών τιτλοποιήσεων (ποσοστό, %)

Έξοδα απομειώσεων εξαιρουμένων προμηθειών διαχείρισης NPE και εξόδων συνθετικών τιτλοποιήσεων: Zημίες/ (αναστροφές) απομείωσης δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών στο αποσβεσμένο κόστος, μείον (-) Zημίες/ (αναστροφές) απομείωσης δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών στο αποσβεσμένο κόστος που αφορούν σε τιτλοποιήσεις και πωλήσεις NPE, μείον (-) λοιπά πιστωτικά έξοδα δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών στο αποσβεσμένο κόστος προς (/) δάνεια μετά από προβλέψεις εποχικώς προσαρμοσμένα (όπως ορίζονται ανωτέρω).

Σημασία χρήσης: Δείκτης ποιότητας ενεργητικού

Δείκτης κόστους προς βασικά έσοδα (ποσοστό, %)

Ο δείκτης κόστους προς βασικά έσοδα ορίζεται ως ο λόγος των επαναλαμβανόμενων λειτουργικών εξόδων, προς (/) τα βασικά έσοδα.

Επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα: Σύνολο λειτουργικών εξόδων προ προβλέψεων, εξαιρουμένων (-) των έκτακτων εξόδων (όπως ορίζεται στον ΕΔΜΑ «καθαρό κέρδος εξομαλυμένο»).

Βασικά έσοδα: Καθαρά έσοδα τόκων, συν (+) καθαρά έσοδα από προμήθειες, συν (+) έσοδα από μη τραπεζικές δραστηριότητες (περιλαμβάνει έσοδα από ενοίκια).

Σημασία χρήσης: Δείκτης αποτελεσματικότητας

4ο 3μ 2024 4ο 3μ 2023 Επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα (€ εκατ.) 225 196 / Βασικά έσοδα (€ εκατ.) 681 680 = Δείκτης κόστους προς βασικά έσοδα 33% 29%

Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ)

Εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή, προσαρμοσμένα για την πληρωμή

κουπονιού AT1 (€)

Τα κέρδη ανά μετοχή ορίζονται ως ο λόγος των εξομαλυμένων καθαρών κερδών (όπως ορίζονται εντός) προσαρμοσμένων για την πληρωμή κουπονιού AT1 για την περίοδο, προς (/) το σύνολο του αριθμού μετοχών σε κυκλοφορία στο τέλος της περιόδου. Από το 1ο 3μηνο 2023, οι υπολογισμοί των εξομαλυμένων κερδών ανά μετοχή προσαρμόζονται ως ίδιες μετοχές για το σύνολο του αριθμού μετοχών σε κυκλοφορία.

Σημασία χρήσης: Δείκτης κερδοφορίας

4ο 3μ 2024 4ο 3μ 2023 Εξομαλυμένα καθαρά κέρδη (€ εκατ.) 336 326 – Πληρωμή κουπονιού AT1 (€ εκατ.) 13 13 / Σύνολο μετοχών (εκατ.) 1.246 1.245 = Εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή 0,26 0,25

Μη εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή, προσαρμοσμένα για την πληρωμή

κουπονιού AT1 (€)

Τα κέρδη ανά μετοχή ορίζονται ως ο λόγος των καθαρών κερδών μετόχων προσαρμοσμένων για την πληρωμή κουπονιού AT1 για την περίοδο, προς (/) το σύνολο του αριθμού μετοχών σε κυκλοφορία στο τέλος της περιόδου. Από το 1ο 3μηνο 2023, οι υπολογισμοί των εξομαλυμένων κερδών ανά μετοχή προσαρμόζονται ως ίδιες μετοχές για το σύνολο του αριθμού μετοχών σε κυκλοφορία.

Σημασία χρήσης: Δείκτης κερδοφορίας

4ο 3μ 2024 4ο 3μ 2023 Καθαρά κέρδη μετόχων (€ εκατ.) 184 211 – Πληρωμή κουπονιού AT1 (€ εκατ.) 13 13 / Σύνολο μετοχών (εκατ.) 1.246 1.245 = Μη εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή 0,14 0,16

Δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) (ποσοστό, %)

Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας όπως ορίζεται από την Οδηγία (Ε.Ε.) Νο 2015/61 (τροποποιήθηκε από την Οδηγία (Ε.Ε.) Νο 2018/1620) είναι το ποσό του αποθέματος μη χρησιμοποιηθέντων ως κάλυμμα άντλησης χρηματοδότησης υψηλής ποιότητας ρευστοποιήσιμων στοιχείων ενεργητικού που κατέχει ένα πιστωτικό ίδρυμα, προς (/) τις προβλεπόμενες καθαρές ταμειακές εκροές, ώστε το πιστωτικό ίδρυμα να επιβιώσει σε ένα σενάριο ακραίων καταστάσεων διάρκειας ενός μήνα.

Σημασία χρήσης: Εποπτικός δείκτης ρευστότητας

Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ)

Δεκέμβριος 2024 Δεκέμβριος 2023 Ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού υψηλής ποιότητας (€ εκατ.) 20.571 20.980 / Σύνολο προβλεπόμενων καθαρών ταμειακών εκροών – επόμενες 30 ημερολ. ημέρες (€ εκατ.) 9.396 8.690 = LCR 219% 241%

Δείκτης δανείων προς καταθέσεις (LDR) (ποσοστό, %)

Ο δείκτης των δανείων προς καταθέσεις ορίζεται ως ο λόγος των δανείων μετά από προβλέψεις εποχικώς προσαρμοσμένα προς (/) Καταθέσεις. Οι καταθέσεις αντιστοιχούν στη γραμμή Οικονομικών Καταστάσεων «Υποχρεώσεις προς πελάτες».

Σημασία χρήσης: Δείκτης ρευστότητας

Δεκέμβριος 2024 Δεκέμβριος 2023 Δάνεια μετά από προβλέψεις εποχικώς προσαρμοσμένα (€ εκατ.) 39.815 36.629 / Καταθέσεις (€ εκατ.) 62.853 59.567 = Δείκτης δανείων προς καταθέσεις (LDR) 63% 61%

Καθαρά έσοδα προμηθειών / Ενεργητικό (ποσοστό, %)

Τα επαναλαμβανόμενα καθαρά έσοδα προμηθειών προς (/) μέσος όρος προσαρμοσμένου ενεργητικού όπως ορίζεται παρακάτω (μέσος όρος του 4ου τριμήνου 2024 και του 3ου τριμήνου 2024 για το 4ο τρίμηνο 2024 και μέσος όρος του 4ου 3μήνου 2023 και του 3ου τριμήνου 2023 για το 4ο τρίμηνο 2023).

Επαναλαμβανόμενα καθαρά έσοδα προμηθειών: Καθαρά έσοδα προμηθειών, συν (+) έσοδα από μη τραπεζικές δραστηριότητες (περιλαμβάνουν έσοδα από ενοίκια).

Σημασία χρήσης: Δείκτης κερδοφορίας

4ο 3μ 2024 4ο 3μ 2023 Καθαρά έσοδα προμηθειών, σε ετησιοποιημένη βάση (€ εκατ.) 167*4 = 669 144*4 = 574 / Προσαρμοσμένο ενεργητικό, μ.ό. 2 περιόδων (€ εκατ.) 78.958 77.379 = Καθαρά έσοδα προμηθειών / Ενεργητικό 0,85% 0,74%

Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ)

Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ποσοστό, %)

Καθαρά έσοδα από τόκους σε ετησιοποιημένη βάση, προς (/) μέσος όρος προσαρμοσμένου ενεργητικού όπως ορίζεται παρακάτω (μέσος όρος του 4ου τριμήνου 2024 και του 3ου τριμήνου 2024 για το 4ο τρίμηνο 2024 και μέσος όρος του 4ου 3μήνου 2023 και του 3ου τριμήνου 2023 για το 4ο τρίμηνο 2023).

Σημασία χρήσης: Δείκτης κερδοφορίας

4ο 3μ 2024 4ο 3μ 2023 Καθαρά έσοδα από τόκους, σε ετησιοποιημένη βάση (€ εκατ.) 514*4 = 2.054 537*4 = 2.147 / Προσαρμοσμένο ενεργητικό, μ.ό. 2 περιόδων (€ εκατ.) 78.958 77.379 = Καθαρό περιθώριο επιτοκίου 2,60% 2,77%

Καθαρό κέρδος, εξομαλυμένο (εκατ. €)

Το εξομαλυμένο καθαρό κέρδος ορίζεται ως τα κέρδη / (ζημίες) αναλογούντα στους μετόχους της μητρικής, εξαιρουμένων (-) των μη επαναλαμβανόμενων (έκτακτων) εξόδων, (-) των ζημιών/ (αναστροφών) απομειώσεων από τιτλοποιήσεις ή πωλήσεις NPE και λοιπές ζημίες/ (αναστροφές) απομειώσεων, και με προσαρμογή για τον αναμενόμενο φορολογικό συντελεστή για το 2023 στο 26% από το 2ο τρίμηνο 2023 και για τα τρίμηνα με φορολογική εξομάλυνση ως προς το εξομαλυμένο κέρδος προ φόρων. Από το 1ο τρίμηνο 2024, τα έκτακτα στοιχεία προσαρμόζονται για τον φορολογικό συντελεστή ύψους 29%.

Τα μη επαναλαμβανόμενα (έκτακτα) έξοδα αφορούν σε έξοδα € 39 εκατ. για το 4ο τρίμηνο 2024 από το πρόγραμμα αποχώρησης προσωπικού και για 4ο τρίμηνο 2023, € 55 εκατ. από το πρόγραμμα αποχώρησης προσωπικού που εκχωρήθηκαν ως δαπάνες προσωπικού, € 4 εκατ. έξοδα για τη διακράτηση προσωπικού και €4 εκατ. έκτακτης ενίσχυσης προς χαμηλόμισθους υπαλλήλους. To 4ο τρίμηνο 2024, τα έξοδα απομειώσεων σχετίζονται με πωλήσεις NPE (€86εκατ) και έξοδα πώλησεις ανακτηθέντων στοιχείων του ενεργητικού (€64εκατ) που ταξινομήθηκαν ως ΔΠΠ τον Δεκ.24, καθώς και έκτακτη πρόβλεψη που αφορά στο πρόγραμμα της κυβέρνησης για τη δωρεά επισκευών/κατασκευής σχολείων. Για το 4ο τρίμηνο 2023 τα έξοδα απομειώσεων (€52εκατ) σχετίζονται με την πώληση NPE χαρτοφυλακίου που ταξινομήθηκε ως ΔΠΠ τον Δεκ.23.

Σημασία χρήσης: Δείκτης κερδοφορίας

Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ)

4ο 3μ 2024 4ο 3μ 2023 Κέρδη αναλογούντα στους μετόχους της μητρικής (€ εκατ.) 184 211 – Μη επαναλαμβανόμενα (εφάπαξ) έξοδα (€ εκατ.) (39) (64) – Έξοδα απομειώσεων από πωλήσεις/ τιτλοποιήσεις NPE και λοιπά έξοδα απομειώσεων (€ εκατ.) (175) (52) + Φόρος (€ εκατ.) 43 99 – Φόρος εξομαλυμένος (€ εκατ.) 105 99 = Καθαρό Κέρδος, εξομαλυμένο 336 326

Δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) από Αναμενόμενες Πιστωτικές Ζημίες (ποσοστό, %)

Ο δείκτης κάλυψης NPE από αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες (ΑΠΖ) ορίζεται ως ο λόγος των ΑΠΖ στο αποσβεσμένο κόστος, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής εύλογης αξίας των δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών που επιμετρώνται υποχρεωτικά στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων και αντιστοιχούν σε €0 εκατ. στις 31/12/2024 και σε €0 εκατ. στις 31/12/2023 προς (/) τα NPE.

Τα NPE είναι πιστοδοτικά ανοίγματα εντός ισολογισμού προ ΑΠΖ, στα οποία περιλαμβάνονται: (α) δάνεια που επιμετρώνται στο αποσβεσμένο κόστος και ταξινομούνται στο Στάδιο 3, (β) χρηματοοικονομικά μέσα που αγοράστηκαν ή δημιουργήθηκαν όντας απομειωμένα (Purchased or originated credit impaired / «POCI») που επιμετρώνται στο αποσβεσμένο κόστος και εξακολουθούν να είναι απομειωμένα κατά τη λήξη της περιόδου αναφοράς, (γ) δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών που επιμετρώνται υποχρεωτικά στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, τα οποία είναι απομειωμένα κατά τη λήξη της περιόδου αναφοράς.

Σημασία χρήσης: Δείκτης ποιότητας ενεργητικού – πιστωτικού κινδύνου

4ο 3μ 2024 4ο 3μ 2023 ΑΠΖ (€ εκατ.) 691 819 / NPE (€ εκατ.) 1.068 1.329 = Δείκτης κάλυψης NPE από ΑΠΖ 64,7% 61,6%

Δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) (ποσοστό, %)

Ο δείκτης NPE υπολογίζεται ως ο λόγος των NPE προς (/) τα δάνεια προ προβλέψεων και προσαρμογών Purchase Price Allocation, PPA.

Δάνεια προ προβλέψεων / Δάνεια πελατών: Δάνεια μετά από προβλέψεις (όπως ορίζονται στους ΕΔΜΑ), πλέον (+) ΑΠΖ για ζημίες απομειώσεων, και προσαρμογών PPA. Τα NPE δεν περιλαμβάνουν κρατικά εγγυημένα ανοίγματα, τα οποία καταχωρούνται στα «Λοιπά στοιχεία ενεργητικού» ή ανοίγματα μη απομειωμένης πιστωτικής αξίας.

Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ)

Σημασία χρήσης: Δείκτης ποιότητας ενεργητικού – πιστωτικού κινδύνου

4ο 3μ 2024 4ο 3μ 2023 NPE (€ εκατ.) 1.068 1.329 / Δάνεια προ προβλέψεων (€ εκατ.) 41.425 38.398 = Δείκτης NPE 2,6% 3,5%

Αποτέλεσμα προ προβλέψεων, εξομαλυμένο (ποσοστό, %)

Αποτέλεσμα προ προβλέψεων, εξομαλυμένο: Κέρδη / (ζημίες) προ εσόδων από συμμετοχές σε συγγενείς, προβλέψεων και φόρων, εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων (εφάπαξ) εξόδων (όπως ορίζονται στους ΕΔΜΑ).

Σημασία χρήσης: Δείκτης κερδοφορίας

4ο 3μ 2024 4ο 3μ 2023 Κέρδη / (ζημίες) προ εσόδων από συμμετοχές σε συγγενείς, προβλέψεων και φόρων (€ εκατ.) 466 462 – Μη επαναλαμβανόμενα (εφάπαξ) έξοδα (€ εκατ.) (39) (64) = Αποτέλεσμα προ προβλέψεων, εξομαλυμένο 505 526

Απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων, εξομαλυμένη και προσαρμοσμένη για την πληρωμή κουπονιού AT1 (RoaTBV) (ποσοστό, %)

Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων, εξομαλυμένη και προσαρμοσμένη για την πληρωμή κουπονιού ΑΤ1 (RoaTBV) ορίζεται ως ο λόγος του εξομαλυμένου καθαρού κέρδους της περιόδου σε ετησιοποιημένη βάση, εξαιρούμενης (-) της πληρωμής κουπονιού ΑΤ1 σε ετησιοποιημένη βάση, προς (/) τα ενσώματα ίδια κεφάλαια (όπως ορίζονται κάτωθι), ως ο μέσος όρος των 2 περιόδων (μέσος όρος του 3ου τριμήνου 2024 και του 4ου τριμήνου 2024 για το 4ο τρίμηνο 2024 και ο μέσος όρος του 3ου τριμήνου 2023 και του 4ου τριμήνου 2023 για το 4ο τρίμηνο 2023).

Σημασία χρήσης: Δείκτης απόδοσης

4ο 3μ 2024 4ο 3μ 2023 Καθαρό κέρδος εξομαλυμένο, σε ετησιοποιημένη βάση (€ εκατ.) 336*4 = 1.344 326*4 = 1.306 – Πληρωμή κουπονιού AT1, σε ετησιοποιημένη βάση (€ εκατ.) 52,5 52,5 / Ενσώματα ίδια κεφάλαια, μ.ό. 2 περιόδων (€ εκατ.) 7.146 6.261 = RoaTBV 18,1% 20,0%

Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ)

Ενσώματα ίδια κεφάλαια (εκατ. €)

Ενσώματα ίδια κεφάλαια: Ίδια κεφάλαια αναλογούντα στους μετόχους της μητρικής, εξαιρουμένων (-) άλλων μέσων ιδίου κεφαλαίου, ήτοι Additional Tier 1 (AT1, Πρόσθετο κεφάλαιο Κατηγορίας 1) και (-) άυλων περιουσιακών στοιχείων.

Σημασία χρήσης: Δείκτης απόδοσης

Δεκέμβριος 2024 Δεκέμβριος 2023 Ίδια κεφάλαια αναλογούντα στους μετόχους της μητρικής 8.217 7.298 – Άλλα μέσα ιδίου κεφαλαίου (AT1) 600 600 – Άυλα περιουσιακά στοιχεία 417 347 = Ενσώματα ίδια κεφάλαια 7.200 6.351

Σύνολο προσαρμοσμένου ενεργητικού (εκατ. €)

Σύνολο ενεργητικού, εξαιρουμένων (-) του εποχικού δανείου ΟΠΕΚΕΠΕ και (-) των στοιχείων ενεργητικού από διακοπτόμενες δραστηριότητες.

Σημασία χρήσης: Τυπική τραπεζική ορολογία

Δεκέμβριος 2024 Δεκέμβριος 2023 Σύνολο Ενεργητικού 80.044 76.450 – ΟΠΕΚΕΠΕ 919 951 – Διακοπτόμενες δραστηριότητες 0 0 = Σύνολο προσαρμοσμένου ενεργητικού 79.125 75.500

Δείκτης συνόλου κεφαλαιακής επάρκειας, σε pro forma βάση (ποσοστό, %)

Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας όπως ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) Νο 575/2013, σε pro forma βάση. Για τον Δεκέμβριο 2023 διαμορφώνεται με την ελάφρυνση των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού (Risk Weighted Assets, «RWA») των NPE χαρτοφυλακίων που ταξινομήθηκαν ως διακρατούμενα προς πώληση («ΔΠΠ») στις 31 Δεκεμβρίου 2023 και με την ενίσχυση των εποπτικών κεφαλαίων από τη νέα έκδοση Tier 2 τον Ιανουάριο 2024. Για τον Δεκέμβριο 2024, με την ελάφρυνση των RWA των NPE χαρτοφυλακίων και χαρτοφυλακίου ανακτηθέντων στοιχείων του ενεργητικού. Από τον Σεπτέμβριο 2024, ο δείκτης υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένες εποπτικές προσαρμογές σύμφωνα με το άρθρο 3 της CRR και τις προσδοκίες των εποπτικών αρχών (συμπεριλαμβανομένων των NPE / «Addendum calendar shortfall», που σχετίζονται επίσης με ανοίγματα που φέρουν την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου).

Σημασία χρήσης: Εποπτικός δείκτης κεφαλαιακής θέσης

Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ)

Δεκέμβριος 2024 Δεκέμβριος 2023 Σύνολο κεφαλαίου (€ εκατ.) 6.708 5.922 / RWAs (€ εκατ.) 33.633 32.557 = Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας, pro forma 19,9% 18,2%

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Γενικά

Αυτή η παρουσίαση που αφορά την Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. (πρώην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.) και τις θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις της (ο «Όμιλος» ή «Εμείς»), τα επιχειρηματικά περιουσιακά στοιχεία, τη στρατηγική και τις δραστηριότητές της είναι αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης. Αναφορές στην «Εταιρία», «Τράπεζα Πειραιώς», «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» ή στην «Τράπεζα» πρέπει να θεωρούνται και να εκλαμβάνονται ως αναφορές στην Πειραιώς Financial Holdings A.Ε. (πρώην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.) τόσο για το χρονικό διάστημα πριν όσο και μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης στις 30 Δεκεμβρίου 2020, οπότε οι βασικές τραπεζικές δραστηριότητες της πρώην Τράπεζας Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία εισφέρθηκαν στο νεοσυσταθέν πιστωτικό ίδρυμα, δηλαδή στην «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία» (η «Διάσπαση»), στο βαθμό που δεν προβλέπεται άλλως ή δεν συνάγεται διαφορετικά από τα συμφραζόμενα, συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, του πλαισίου των σχετικών αναφορών στην οντότητα που λειτουργεί ως πιστωτικό ίδρυμα και ασκεί τις βασικές τραπεζικές δραστηριότητες του Ομίλου (στην οποία περίπτωση τέτοιες αναφορές θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως αναφορές (α) στην πρώην Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία (πλέον Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε.) για το χρονικό διάστημα πριν τις 30 Δεκεμβρίου 2020 και (β) στην νεοσυσταθείσα τραπεζική οντότητα, την Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρία για το χρονικό διάστημα από 31 Δεκεμβρίου 2020 και έπειτα).

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτήν την παρουσίαση δεν αποτελούν προσφορά για πώληση ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς ή αποτελούν βάση για αξιολογήσεις και δεν αποτελούν επενδυτικές, νομικές, λογιστικές, ρυθμιστικές, φορολογικές ή άλλες συμβουλές και δεν λαμβάνουν υπόψη τους στόχους σας ή τη νομική, λογιστική, κανονιστική, φορολογική ή οικονομική κατάσταση ή ιδιαίτερες ανάγκες. Καμία εκπροσώπηση, εγγύηση ή δέσμευση δεν γίνεται και δεν επιτρέπεται να βασιστείτε για οποιοδήποτε σκοπό στις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την παρουσίαση για τη λήψη οποιασδήποτε επενδυτικής απόφασης σε σχέση με οποιαδήποτε μορφή τίτλου που εκδίδεται από την Εταιρεία ή τις θυγατρικές ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις της ή για οποιοδήποτε άλλη συναλλαγή. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διαμόρφωση των δικών σας απόψεων και συμπερασμάτων για τέτοια θέματα και για τη δική σας ανεξάρτητη αξιολόγηση της Εταιρείας/Ομίλου. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αναζήτηση ανεξάρτητων επαγγελματικών συμβουλών σε σχέση με την Εταιρεία/Όμιλο και θα πρέπει να συμβουλευτείτε τους δικούς σας συμβούλους σχετικά με τις νομικές, φορολογικές, επιχειρηματικές, οικονομικές και συναφείς πτυχές και/ή τις συνέπειες οποιασδήποτε επενδυτικής απόφασης. Καμία ευθύνη δεν φέρει κανένα πρόσωπο για οποιαδήποτε από τις πληροφορίες ή για οποιαδήποτε ενέργεια ληφθεί από εσάς ή οποιονδήποτε από τους εργαζόμενους, υπαλλήλους, αντιπροσώπους ή συνεργάτες σας με βάση αυτές τις πληροφορίες.

Η παρούσα παρουσίαση δεν αποσκοπεί να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη εικόνα και καμία εγγυητική δήλωση, εγγύηση ή δέσμευση δεν παρέχεται από την παρούσα ούτε από κανένα άλλο πρόσωπο όσον αφορά την πληρότητα, την ακρίβεια ή την αμεροληψία της πληροφόρησης που περιέχεται στην παρούσα παρουσίαση και δεν θα πρέπει να βασίζεται κανείς σε αυτή. Οι πληροφορίες σε αυτήν την παρουσίαση (συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων αγοράς και των στατιστικών πληροφοριών) έχουν ληφθεί από διάφορες πηγές (συμπεριλαμβανομένων πηγών τρίτων) και δεν έχουν επαληθευτεί ανεξάρτητα. Η Εταιρεία δεν εγγυάται την ακρίβεια ή την πληρότητα αυτών των πληροφοριών. Όλες οι προβλέψεις, οι αποτιμήσεις και οι στατιστικές αναλύσεις παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Μπορεί να βασίζονται σε υποκειμενικές εκτιμήσεις και υποθέσεις και μπορεί να χρησιμοποιούν μία από τις εναλλακτικές μεθοδολογίες που παράγουν διαφορετικά αποτελέσματα και στον βαθμό που βασίζονται σε ιστορικές πληροφορίες, δεν θα πρέπει να βασίζονται σε αυτές ως ακριβή πρόβλεψη της μελλοντικής απόδοσης.

Η Εταιρία/ ο Όμιλος, οι χρηματοοικονομικοί και άλλοι σύμβουλοί τους, καθώς και τα οικεία μέλη των διοικητικών συμβουλίων, οι υπάλληλοι, εργαζόμενοι, αντιπρόσωποι και εκπρόσωποι, ρητά αποποιούνται οποιασδήποτε ευθύνης που τυχόν προκύψει εξ αφορμής της παρούσας παρουσίασης και τυχόν σφαλμάτων που περιέχονται σε αυτήν ή/και παραλείψεων αυτής ή από τυχόν χρήση της παρουσίασης ή των περιεχομένων της ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο, και δεν αποδέχονται καμία ευθύνη για τυχόν ζημία, ανεξαρτήτως του λόγου για τον οποίο αυτή προέκυψε, είτε άμεση είτε έμμεση, απορρέουσα από την χρήση της πληροφόρησης της παρούσας παρουσίασης ή σε σχέση με αυτήν. Ούτε η Εταιρία/ο Όμιλος ούτε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο παρέχει οποιαδήποτε δέσμευση ή τελεί υπό οποιαδήποτε υποχρέωση να επικαιροποιήσει οποιαδήποτε πληροφορία που περιέχεται σε αυτήν την παρουσίαση, περιλαμβανομένων των μελλοντικών προβολών, για γεγονότα ή περιστάσεις που προκύπτουν μεταγενέστερα της ημερομηνίας της παρουσίασης. Κάθε παραλήπτης αναγνωρίζει ότι ούτε αυτός ούτε η Εταιρία/ο Όμιλος αποσκοπούν στο να υπέχει η Εταιρία ιδιαίτερα καθήκοντα επιμέλειας ή φροντίδας των συμφερόντων του θεατή ή παραλήπτη, της διοίκησης, των μετόχων, των πιστωτών του ή άλλου προσώπου και ότι ρητά δεν αποδέχεται την οποιαδήποτε τέτοια σχέση και συμφωνεί ότι είναι αυτός μόνος αρμόδιος να λαμβάνει κατά τρόπο ανεξάρτητο τις αποφάσεις του όσον αφορά την Εταιρία/τον Όμιλο καθώς και για οποιοδήποτε άλλο θέμα που άπτεται αυτού του εγγράφου.

Εμπιστευτικότητα

Για τους σκοπούς της παρούσας προειδοποίησης, στην παρουσίαση αυτή πρέπει να θεωρηθεί ότι το περιεχόμενό της συμπεριλαμβάνει τυχόν προφορικά σχόλια ή παρουσιάσεις και τυχόν συνεδρίες όπου τίθενται ερωτήσεις και δίδονται απαντήσεις. Παρακολουθώντας μια συνάντηση στην οποία πραγματοποιείται η παρουσίαση ή με άλλο τρόπο προβολή ή πρόσβαση στην παρουσίαση, είτε ζωντανή είτε ηχογραφημένη, θεωρείται ότι έχετε συμφωνήσει με τους ακόλουθους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς, καθώς και ότι έχετε αναγνωρίσει ότι κατανοείτε τις νομικές και ρυθμιστικές κυρώσεις που συνδέονται με την κακή χρήση, γνωστοποίηση ή ακατάλληλη διάθεση της παρουσίασης ή οποιασδήποτε πληροφορίας που εμπεριέχεται σε αυτήν. Αναγνωρίζετε επίσης ότι, στην περίπτωση που η παρούσα διαβιβαστεί και παραληφθεί ηλεκτρονικά, αυτή είναι εμπιστευτική και σκοπείται να δοθεί μόνον σε εσάς και συμφωνείτε ότι δεν θα προωθήσετε, αντιγράψετε, αποθηκεύσετε ή δημοσιεύσετε την ηλεκτρονική διαβίβαση ή την παρουσίαση σε κανένα άλλο πρόσωπο.

Μελλοντικές προβολές και οικονομικές προβλέψεις

Ορισμένες πληροφορίες ή δηλώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτήν την παρουσίαση ή έγιναν σε συναντήσεις και δεν αποτελούν ιστορικά στοιχεία, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιωνδήποτε αναφορών στις οποίες προηγούνται, ακολουθούν ή περιλαμβάνονται λέξεις ή φράσεις όπως «στόχοι», «πεποιθήσεις», «προσδοκίες», «σκοποί», «προθέσεις», «πιθανό», «προσδοκά», «θα», «θα μπορούσε», «δυνητικός», «σχέδιο», «έχει σχεδιαστεί για να» ή συναφείς εκφράσεις ή το αντίθετο τους, αποτελούν μελλοντικές προβολές μολονότι δεν ταυτοποιούνται ως τέτοιες ρητά.

Στα παραδείγματα μελλοντικών προβολών μπορεί να συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων δηλώσεις που αφορούν την στρατηγική της Εταιρίας/του Ομίλου, των σχεδίων, των σκοπών, των στόχων, των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και των προοπτικών τους, των πολιτικών, οικονομικών και άλλων συνθηκών που ισχύουν στην Ελλάδα ή αλλού, της χρηματοοικονομικής κατάστασης της Εταιρίας/του Ομίλου, των αποτελεσμάτων χρήσης, της ρευστότητας, των κεφαλαιακών πόρων και των κεφαλαιακών εξόδων και της εξέλιξης των αγορών, καθώς και του αναμενόμενου κόστους από αποταμιεύσεις και συνεργασίες, όπως επίσης και την πρόθεση και τις πεποιθήσεις της Εταιρίας/Ομίλου και/ή της διοίκησης και των διευθυντικών στελεχών της αναφορικά με τα παραπάνω. Οι μελλοντικές προβολές και οι οικονομικές προβλέψεις δεν είναι εγγυήσεις μελλοντικής απόδοσης και περιέχουν πολλούς γνωστούς και άγνωστους κινδύνους, αβεβαιότητες, γενικές και ειδικές και υποθέσεις που είναι δύσκολο να προβλεφθούν και βρίσκονται εκτός ελέγχου της Εταιρίας/του Ομίλου.

Έχουμε βασίσει αυτές τις παραδοχές σε πληροφορίες που είναι επί του παρόντος διαθέσιμες σε εμάς κατά την ημερομηνία που γίνονται οι προβολές, και στην περίπτωση που οποιαδήποτε εξ αυτών των παραδοχών αποδειχθεί εσφαλμένη, τα πραγματικά αποτελέσματα πιθανόν να αποκλίνουν ουσιωδώς από αυτά που εκφράζονται σε αυτές τις μελλοντικές προβολές. Παρότι δεν γνωρίζουμε τον αντίκτυπο που πιθανά τέτοιες διαφοροποιήσεις να έχουν στην επιχειρηματική μας δραστηριότητα, εάν υπάρξουν τέτοιες διαφοροποιήσεις, τα μελλοντικά μας λειτουργικά αποτελέσματα και η χρηματοοικονομική μας κατάσταση θα μπορούσαν να επηρεαστούν ουσιωδώς με δυσμενή τρόπο. Επομένως, δεν πρέπει να βασίζεστε υπέρμετρα στις μελλοντικές προβολές μας και τις οικονομικές προβλέψεις.

Αυτή η παρουσίαση περιλαμβάνει επίσης ορισμένους μελλοντικούς επιχειρηματικούς και οικονομικούς στόχους. Οι στόχοι έχουν προετοιμαστεί από τη διοίκηση καλή τη πίστη, με βάση ορισμένες παραδοχές που η διοίκηση πιστεύει ότι είναι εύλογες. Ωστόσο, δεν μπορεί να υπάρξει βεβαιότητα ότι τα γεγονότα στα οποία βασίζονται οι υποθέσεις δεν θα αλλάξουν και, κατά συνέπεια, η ικανότητά μας να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους μπορεί να επηρεαστεί από έναν αριθμό αλλαγών και κινδύνων, οι οποίοι είναι πέρα από τον έλεγχό μας και ορισμένοι από τους οποίους θα μπορούσαν να έχουν άμεσο αντίκτυπο στα κέρδη ή/και στην οικονομική μας θέση. Δεν γίνεται καμία αντιπροσώπευση ως προς το εύλογο των υποθέσεων που έγιναν σε αυτήν την παρουσίαση ή την ακρίβεια ή την πληρότητα οποιασδήποτε μοντελοποίησης, ανάλυσης σεναρίου ή εκ των υστέρων δοκιμών. Δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε αυτούς τους στόχους και διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάζουμε τους στόχους μας κατά καιρούς καθώς ανταποκρινόμαστε σε πραγματικές λειτουργικές, οικονομικές και άλλες μακροοικονομικές συνθήκες.

Η Εταιρία/ο Όμιλος έχει περιλάβει ορισμένους μη σύμφωνους με τα ΔΛΠ χρηματοοικονομικούς δείκτες μέτρησης σε αυτήν την παρουσίαση. Τέτοιου είδους μετρήσεις είναι πιθανό να μην μπορούν να συγκριθούν με άλλες έτερων εταιριών. Αναφορές σε τέτοιους μη σύμφωνους με τα ΔΛΠ χρηματοοικονομικούς δείκτες μέτρησης θα πρέπει να εξετάζονται επιπλέον των σύμφωνων με τα ΔΛΠ χρηματοοικονομικών δεικτών μέτρησης αλλά δεν πρέπει να θεωρούνται ως υποκατάστατο για τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται σύμφωνα με τα ΔΛΠ.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News