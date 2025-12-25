Τρεις ληστείες κατά ανηλίκων που είχαν βγει να πουν τα κάλαντα

Τα περιστατικά σημειώθηκαν σε Χαϊδάρι, Μαρούσι και Νέο Ψυχικό.

Τρεις ληστείες κατά ανηλίκων που είχαν βγει να πουν τα κάλαντα
25 Δεκ. 2025 12:18
Pelop News

Θύματα ληστών έπεσαν χθες το πρωί, παραμονή των Χριστουγέννων, ανήλικοι, οι οποίοι είχαν βγει για τα κάλαντα, καθώς τους επιτέθηκαν και με την απειλή μαχαιριού τους πήραν τις εισπράξεις τους, από το χριστουγεννιάτικο έθιμο και να γίνονται καπνός. Τα περιστατικά σημειώθηκαν σε Χαϊδάρι, Μαρούσι και Νέο Ψυχικό.

Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι στην πλατεία Ελευθερίας στο Νέο Ψυχικό, τρία άτομα απείλησαν με μαχαίρι, δύο 14χρονα, τους άρπαξαν τα χρήματα και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν.

Νωρίτερα, στην περιοχή του Αμαρουσίου, δύο άγνωστοι με την απειλή του ξυλοδαρμού απείλησαν τρεις ανήλικους και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν, αφού τους είχαν πάρει όλα τα χρήματα τα οποία είχαν μαζέψει από τα κάλαντα των Χριστουγέννων. Το τρίτο περιστατικό καταγράφηκε στην περιοχή του Χαϊδαρίου, εκεί όπου λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι δυο δράστες χτύπησαν δύο παιδιά ηλικίας 14 και 15 ετών, τους άρπαξαν όσα χρήματα είχαν συγκεντρώσει από το χριστουγεννιάτικο έθιμο και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Φυσικά, οι αστυνομικοί και για τις τρεις περιπτώσεις αναζητούν τους θρασύτητα τους ληστές, οι οποίοι έβαλαν στο στόχαστρο τα ανήλικα παιδιά που είχαν βγει για το χριστουγεννιάτικο έθιμο.

