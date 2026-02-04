Τρεις νέες δομές κατά των εξαρτήσεων από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Σε νέα δέσμη δράσεων με κοινωνικό πρόσημο προχωρά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, καθώς με απόφαση του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη εντάχθηκε στο ΕΠ «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» η πράξη «Ενίσχυση υπηρεσιών αντιμετώπισης εξαρτήσεων Δυτικής Ελλάδας» που χρηματοδοτείται με 2.794.327,58 ευρώ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Στο επίκεντρο της παρέμβασης βρίσκεται η δημιουργία και η διεύρυνση κρίσιμων μονάδων με έδρα την Πάτρα. Συγκεκριμένα, δημιουργείται Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων με αντικείμενο, την παροχή συμβουλευτικών και θεραπευτικών υπηρεσιών απεξάρτησης, με έμφαση σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες που παρουσιάζουν εξαρτητικές συμπεριφορές. Επίσης, πρόκειται να λειτουργήσει Κέντρο Σωματικής Αποτοξίνωσης (Detox) που θα έχει ως αποστολή την ιατρική αντιμετώπιση του συνδρόμου στέρησης σε μακροχρόνιους χρήστες ουσιών ή αλκοόλ.

Παράλληλα, διευρύνεται το Πρόγραμμα Γονεϊκής Στήριξης, καθώς ενισχύεται η υφιστάμενη δομή με νέες υπηρεσίες έγκαιρης παρέμβασης για εφήβους που εμφανίζουν παραβατική συμπεριφορά.

Για τη στελέχωση και λειτουργία των μονάδων, προβλέπεται η πρόσληψη εξειδικευμένων επαγγελματιών

Με αφορμή την ένταξη, ο Περιφερειάρχης, δήλωσε: «Με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την παροχή εξειδικευμένης φροντίδας στους πολίτες που έχουν ανάγκη, συνεχίζουμε την προσπάθειά με τη δημιουργία ενός δικτύου προστασίας, προσφέροντας δωρεάν πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης. Με τη νέα μας παρέμβαση επιδιώκουμε να απαντήσουμε στις σύγχρονες προκλήσεις των εξαρτήσεων, οι οποίες πλήττουν ολοένα και περισσότερο τις πιο ευάλωτες ηλικιακές ομάδες της κοινωνίας μας»

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



