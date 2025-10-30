Τρεις νέοι δημοσιογράφοι για Ράφα Μπενίτεθ και το Top-5 στην Ελλάδα

Τρεις σπουδαστές αθλητικές δημοσιογραφίας στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 Πάτρας, η Ανδριάνα Κουτσοβασίλη, ο Γιώργος Προύσαλης και ο Ιάσονας Κοτσώνης, μοιράζονται μαζί μας τις απόψεις τους για τους κορυφαίους ξένους προπονητές που εργάστηκαν στην Ελλάδα.

ΜΕ ΜΠΕΝΙΤΕΘ ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΞΑΝΑΖΩΝΤΑΝΕΥΟΥΝ

Κάθε εποχή στο ελληνικό ποδόσφαιρο έχει το δικό της πρόσωπο, τον δικό της «καπετάνιο» στον πάγκο. Κάποιους τους θυμόμαστε για τα τρόπαια, άλλους για το πάθος, άλλους γιατί μας έμαθαν ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο φωνές κι ένστικτο, αλλά και σκέψη, πλάνο, κουλτούρα. Σήμερα, με τον Ραφαέλ Μπενίτεθ να αναλαμβάνει τον Παναθηναϊκό, είναι η ιδανική στιγμή να θυμηθούμε εκείνους που άνοιξαν τον δρόμο. Τους πέντε καλύτερους προπονητές που πέρασαν ποτέ από την Ελλάδα κι άφησαν πίσω τους κάτι παραπάνω από τίτλους, άφησαν κληρονομιά.

Πάμε να ξεκινήσουμε με τον σπουδαιότερο, κατά την άποψή μας, που πέρασε από την Ελλάδα, τον Οττο Ρεχάγκελ. Ένας προπονητής που θα μείνει χαραγμένος στις καρδιές των Ελλήνων μετά την κατάκτηση του Euro 2004. Η μεγαλύτερη κατάκτηση της Ελλάδας μέχρι στιγμής. Στη συνέχεια, ο Ερνέστο Βαλβέρδε αξίζει να συμπεριληφθεί στους καλύτερους πέντε, καθώς ενσωμάτωσε στην Ελλάδα το σύγχρονο ευρωπαϊκό στυλ παιχνιδιού. Ήταν αυτός που έφερε σύστημα, συνοχή και καθαρή αγωνιστική ταυτότητα, κάτι που έλειπε από την Ελλάδα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Ο Φέρεντς Πούσκας ήταν ένας εξίσου αξιοθαύμαστος προπονητής που έχει περάσει από την Ελλάδα, καθώς έφερε αναγνωρισιμότητα και σεβασμό για το ελληνικό ποδόσφαιρο στην Ευρώπη, οδηγώντας τον Παναθηναϊκό το 1971, φιναλίστ στο κύπελλο πρωταθλητριών (σημερινό Champions League). Είναι από τις μεγαλύτερες πορείες που έχουν γίνει στην Ευρώπη από ελληνικά αθλητικά σωματεία.

Την αγωνιστική χρονιά 2023-2024 ο Ολυμπιακός, με την καθοδήγηση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα που κατέκτησε τρόπαιο σε ευρωπαϊκή οργάνωση (Conference League). Μια πολύ ξεχωριστή ποδοσφαιρική στιγμή για τη χώρα μας, καθώς δήλωσε «παρούσα» στο ποδοσφαιρικό υψηλό επίπεδο της Ευρώπης στη σύγχρονη εποχή.

Τέλος, ερχόμαστε στο σήμερα, στον Ισπανό προπονητή Ραφαέλ Μπενίτεθ, έναν από τους πιο επιτυχημένους προπονητές στην Ευρώπη και τωρινός προπονητής του Παναθηναϊκού. Δεν ξεχωρίζει μόνο για τους τίτλους και τις επιτυχίες του ως «ηγέτης» σωματείων, αλλά επειδή δεν φτιάχνει απλώς ομάδες, δημιουργεί στρατηγικά «όπλα» που παίζουν με μυαλό, καρδιά και ακρίβεια.

Η άφιξή του στην Ελλάδα, μας ξυπνάει μνήμες. Μας κάνει να θυμηθούμε τους θρύλους που άφησαν το στίγμα τους στον ελληνικό πάγκο, τους προπονητές που μας έμαθαν ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο τίτλοι, αλλά πάθος, πειθαρχία και καρδιά. Τώρα, με τον Ραφαέλ Μπενίτεθ, ανοίγει μια νέα σελίδα στην ιστορία μας, μια σελίδα που «μυρίζει» ξανά μεγάλες στιγμές και όνειρα.

ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗ

ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΘΡΥΛΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΠΑΓΚΟΥΣ

Πριν από λίγες ημέρες ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον Ράφα Μπενίτεθ ως νέο του προπονητή, φέρνοντας ένα μεγάλο όνομα στα ελληνικά γήπεδα. Με αφορμή την άφιξη του Ισπανού προπονητή πάμε να δούμε τους 5 κορυφαίους προπονητές που έχουν περάσει από τους ελληνικούς πάγκους.

Ξεκινάμε με τον Οττο Ρεχάγκελ να βρίσκεται στη κορυφή της λίστας. Ο πρώην Ομοσπονδιακός τεχνικός ήρθε στη χώρα μας το 2002 για να αναλάβει τα καθήκοντά της Εθνικής μας ομάδας, έχοντας κατακτήσει τρεις φορές τη Bundesliga. Δύο φορές με τη Καϊζερσλάουτερν και μια φορά με τη Βέρντερ Βρέμης και το 2004 έκανε το θαύμα του κατακτώντας το Euro, κερδίζοντας την Πορτογαλία στον τελικό, επιτυχίες που τον έκαναν αναμφισβήτητα τον κορυφαίο προπονητή που έχει περάσει από τα ελληνικά γήπεδα.

Από πίσω του έρχεται ο Φέρεντς Πούσκας, ένας θρύλος του Ουγγρικού ποδοσφαίρου. Ήρθε στη χώρα μας για να αναλάβει το πάγκο του Παναθηναϊκού και κατάφερε να φτάσει με το «τριφύλλι» στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών το 1971, εκεί όπου ηττήθηκε από το μεγαθήριο που λέγεται Άγιαξ. Κατέκτησε δύο πρωταθλήματα Ελλάδας με τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, αφήνοντας ιστορία στη χώρα μας.

Συνεχίζουμε με τον Ράφα Μπενίτεθ. Ο Ισπανός προπονητής ήρθε πριν από λίγες μέρες στη χώρα μας και σίγουρα οι φίλοι του «τριφυλλιού» περιμένουν πολλά από αυτόν. Στην Αγγλία τον χαρακτηρίζουν ως έναν θρύλο, μιας και τα χρόνια που πέρασε εκεί είχε κατακτήσει πολλά τρόπαια (Champions League, Super Cup, Fa Cup, Community Shield), με τη Λίβερπουλ ενώ έχει και μια κατάκτηση Europa League με την Τσέλσι και το πρωτάθλημα της Championship με τη Νιούκαστλ. Επιτυχημένη προπονητική καριέρα είχε και στη χώρα του, κατακτώντας δύο πρωταθλήματα Ισπανίας κι ένα Uefa Cup (σημερινό Europa League) με τη Βαλένθια. Στην Ιταλία είχε κερδίσει δύο ιταλικά Super Cup με την Ιντερ και τη Νάπολι, καθώς κι ένα κύπελλο Ιταλίας με τους «Ναπολιτάνο», μαζί με ένα κύπελλο συλλόγων με τους «νερατζούρι».

Ακολουθεί ο Ερνέστο Βαλβέρδε. Ενα όνομα, μια ιστορία, χιλιάδες αναμνήσεις. Τι να πει κανείς γι΄ αυτόν τον προπονητή, έναν από τους πιο κορυφαίους, αν όχι τον κορυφαίο, προπονητές που έχει περάσει από το πάγκο του Ολυμπιακού. Ήρθε στα ελληνικά σύνορα το 2008 αφήνοντας ιστορία στα ελληνικά γήπεδα, κατακτώντας τρία πρωταθλήματα Ελλάδας με τους «ερυθρόλευκους», κάνοντας το double το 2012 και δύο κύπελλα Ελλάδας, χαρίζοντας μεγάλες βραδιές στην Ευρώπη και πήρε μεγάλες νίκες απέναντι σε Άρσεναλ, Μαρσέιγ και Μπορούσια Ντόρτμουντ, με τους φίλους των «ερυθρόλευκων» να τον έχουν σε μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά τους.

Και τέλος, ο Ευγένιος Γκέραρντ, ο άνθρωπος που χάρισε στους φίλους του ΟΦΗ αξέχαστες αναμνήσεις. Στην Ελλάδα ήρθε το 1985 κι έφυγε από τη χώρα μας το 2000, κατακτώντας ένα κύπελλο Ελλάδας, γράφοντας ιστορία με τους Κρητικούς κι αφήνοντας το λιθαράκι του όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά και σε όλη τη χώρα.

Από τη χώρα μας έχουν περάσει σπουδαίοι προπονητές, άλλοι μάγεψαν τους οπαδούς των ομάδων που προπόνησαν, άλλοι χάρισαν μαγικές βραδιές και άλλοι κατάφερναν να κάνουν πράγματα που δεν πίστευαν ότι είναι εφικτά. Ένα πράγμα συνδέει όλους αυτούς τους προπονητές: Οτι όλοι άφησαν ιστορία στους ελληνικούς πάγκους με τη προπονητική τους «μαγεία».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΟΥΣΑΛΗΣ

Η «ΒΟΜΒΑ» ΜΠΕΝΙΤΕΘ ΞΥΠΝΑ ΜΝΗΜΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΙΑ



Με αφορμή τη «βόμβα» που έσκασε ο Παναθηναϊκός, φέρνοντας στην Ελλάδα τον Ράφα Μπενίτεθ, πάμε να θυμηθούμε πέντε κορυφαία ονόματα που κάθισαν στους Ελληνικούς πάγκους, γράφοντας τη δικιά τους ξεχωριστή ιστορία.

Ο πρώτος και ο πιο πρόσφατος, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Βάσκος τεχνικός ήρθε στον Ολυμπιακό σε μία περίοδο κρίσης και κατάφερε μέσα σε λίγους μήνες να πραγματοποιήσει το «όνειρο τρέλο» που φώναζαν δεκαετίες τα παιδιά της κερκίδας. Μάλιστα στο «παλμαρέ» του – παρότι οι προηγούμενες δουλειές του ήταν σε μικρομεσαίες ομάδες της Ισπανίας – είχε ένα Europa League με τη Σεβίλλη την αμέσως προηγούμενη χρονιά. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει καταφέρει αυτά τα 2,5 χρόνια που βρίσκεται στη χώρα μας, να αλλάξει τελείως επίπεδο τον Ολυμπιακό, όσον αφορά στο «status» του σαν σύλλογο στην Ευρώπη, αλλά και ως οργανισμό, βάζοντας μέσα «πιτσιρίκια» τα οποία μετέπειτα είτε έφεραν (Κωστούλας), είτε θα φέρουν πολλά εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία του. Ο Μεντιλίμπαρ, πέρα από το «αξέχαστο» Conference League, την περσινή περίοδο κατέκτησε το νταμπλ, ενώ έβαλε ξανά τον Ολυμπιακό στα «μεγάλα σαλόνια» του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, με τη συμμετοχή στη league phase του Champions League.

Για τη συνέχεια θα πρέπει να μεταφερθούμε δεκαετίες πίσω και συγκεκριμένα στα 70ς, όταν ο τεράστιος Φέρεντς Πούσκας ήρθε στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό. Ο Ούγγρος άλλοτε σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, έγραψε την πιο χρυσή σελίδα στο «βιβλίο» των «πράσινων», πηγαίνοντας τον στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών το 1971 στο «Wembley», ένα επίτευγμα όπου μνημονεύεται μέχρι και σήμερα. Στον Παναθηναϊκό έμεινε για πέντε χρόνια (1969-1974) κατακτώντας δύο πρωταθλήματα Ελλάδας, ενώ το 1978-79 επέστρεψε για μία σεζόν για λογαριασμό της ΑΕΚ. Η Ένωση κατέκτησε το πρωτάθλημα και ο Πούσκας ουσιαστικά μοιράστηκε τον τίτλο με τον Ανδρέα Σταματιάδη, ο οποίος τον είχε διαδεχθεί.

Επόμενος ο Ερνέστο Βαλβέρδε. Ένας προπονητής που αγαπήθηκε όσο λίγοι από το φίλαθλο κοινό του Ολυμπιακού, γίνοντας σύμβολο του συλλόγου. Βάση τροπαίων και πορειών στην Ευρώπη, ο Βάσκος τεχνικός αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους προπονητές που πέρασαν ποτέ από τα Ελληνικά γήπεδα, καθώς μετράει 3 πρωταθλήματα Ελλάδας, (2009, 2011, 2012), δύο κύπελλα Ελλάδας (2009, 2012) και δύο ντάμπλ. Ο Βαλβέρδε πάτησε λιμάνι επί Κόκκαλη το 2008, επέστρεψε επί Μαρινάκη το 2010 κι επρόκειτο να μπει στο «κλειστό» πάνθεον των κορυφαίων προπονητών, όχι μόνο των «ερυθρόλευκων», αλλά του Ελληνικού ποδοσφαίρου.

Προτελευταίος ο «τραγικός» Γκιούλα Λόραντ του ΠΑΟΚ. Ο Γερμανός τεχνικός επέλεξε την Ελλάδα για θέματα υγείας και έμελλε να είναι αυτά που θα του πάρουν τη ζωή λίγα χρόνια αργότερα. Το Δεκέμβριο του 1974 ανέλαβε τον «Δικέφαλο» του Βορρά, κάνοντας μάλιστα νικηφόρο ντεμπούτο κόντρα στον Ολυμπιακό με 2-0. Με τον Λόραντ ο ΠΑΟΚ μπήκε στον «ποδοσφαιρικό χάρτη» της Ελλάδας, καθώς τη σεζόν 1975-76 στέφθηκε πρωταθλητής για πρώτη φορά στην ιστορία του. Μάλιστα ο ίδιος είχε δηλώσει μετά το ντέρμπι με την ΑΕΚ, που ουσιαστικά τον έστεψε πρωταθλητή, πως: «Εμείς τρέχαμε όλη τη χρονιά με λαστιχένια παπούτσια», θέλοντας να κάνει το κόσμο να καταλάβει τις δυσκολίες που έπρεπε να ξεπεράσει η ομάδα του ώστε να φτάσει στον «άθλο». Το μεγαλύτερο επίτευγμά του ωστόσο είναι ίσως η νίκη επί της Μπαρτσελόνα του Γιόχαν Κροϊφ και του Γιόχαν Νέεσκενς με 1-0, την ίδια αγωνιστική περίοδο. Το καλοκαίρι του 1976 έφυγε για να έρθει ξανά τον Απρίλη του 1980 για τη δεύτερη θητεία του, που τελείωσε με «δεινό» τρόπο. Στις 31 του Μαϊου, με αντίπαλο τον Ολυμπιακό (όπως και στο ντεμπούτο του) άφησε την τελευταία του πνοή στο πάγκο της ομάδας που αγάπησε όσο καμία.

Για το τέλος αφήσαμε τον – κατά πολλούς – του Ελληνικού ποδοσφαίρου, Ντούσαν Μπάγεβιτς. Ο «Έλληνας» Σέρβος αφού πρώτα συστήθηκε ως ποδοσφαιριστής στο ευρύ κοινό με την φανέλα της ΑΕΚ, μετέπειτα «μάγεψε» του πάγκους του Ελληνικού ποδοσφαίρου περνώντας από ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Αρη και Ατρόμητο. Το 1988 ξεκίνησε την πορεία του στην Ένωση, όπου κατόρθωσε να την οδηγήσει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά από δέκα χρόνια. Τα επόμενα έτη, οι «κιτρινόμαυροι» κυρίευσαν τα γήπεδα, κατακτώντας τρία σερί πρωταθλήματα τις σεζόν 1992, 1993 και 1994. Τη σεζόν 1995 κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδας, αλλά στερήθηκε το πρωτάθλημα από τον Παναθηναϊκό για μόλις έναν βαθμό. Η πρώτη θητεία του Μπάγεβιτς στην ΑΕΚ, θεωρείται ποδοσφαιρικά η καλύτερη στην ιστορία της. Το 1996 πήγε στον Ολυμπιακό προκαλώντας σάλο στους φίλους της ΑΕΚ, οι οποίοι τότε τον είχαν σαν «θεό». Οι «ερυθρόλευκοι» αναδείχθηκαν πρωταθλητές, όπως και την αμέσως επόμενη χρονιά, ενώ την σεζόν 1998-1999 κατέκτησαν το νταμπλ κι έκαναν μία ξέφρενη πορεία στο Τσάμπιονς Λιγκ, φτάνοντας μέχρι τα προημιτελικά. Έπειτα ήρθε η σειρά του ΠΑΟΚ, στον οποίο πήγε το 2000, με σημαντικότερη στιγμή του να είναι η κατάκτηση του Κυπέλλου το 2001, μετά από 27 ολόκληρα χρόνια. Στη Θεσσαλονίκη κάθισε μέχρι το 2002, για να επιστρέψει στην ΑΕΚ και να φέρει διχασμό ανάμεσα στον κόσμο, χωρίζοντας τους σε ομάδες. Οι μισοί αποθέωσαν τον Σέρβο τεχνικό, ενώ οι άλλοι μισοί τον αποδοκίμασαν. Ο Μπάγεβιτς δεν κατάφερε ποτέ να «κερδίσει» την συγχώρεση από τη μεγάλη μερίδα οπαδών της Ένωσης που δεν τον ήθελαν κι έτσι υπέβαλε την παραίτησή του απροσδόκητα σε ένα παιχνίδι με τον Ηρακλή όσο αυτό βρισκόταν ακόμη στο ημίχρονο. Αξιοσημείωτο είναι πως τη σεζόν 2002-2003 πέτυχε το αήττητο στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ, μετρώντας έξι ισοπαλίες σε ισάριθμα παιχνίδια. Εντυπωσιακές ήταν οι αναμετρήσεις με τη Ρεάλ Μαδρίτης που έληξαν 3-3 στη Νέα Φιλαδέλφεια και 2-2 στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου. Το 2004 επέστρεψε ξανά στον Ολυμπιακό, όπου πανηγύρισε το νταμπλ, αλλά δεν συνέχισε, καθώς δεν άντεξε την πίεση των οπαδών, οι οποίοι δεν ήταν ικανοποιημένοι με το τρόπο παιχνιδιού της ομάδας τους. Το 2007, έπειτα από τρία χρόνια απουσίας από τα Ελληνικά γήπεδα, ανέλαβε τον Άρη, όπου υπό τις οδηγίες του προκρίθηκε για πρώτη φορά στους ομίλους του Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ (σημερινό Europa League). Το 2008 έφτασε μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, εκεί όπου ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό. Παρά το τριετές συμβόλαιο που είχε υπογράψει με τους Θεσσαλονικείς, παραιτήθηκε αιφνιδιαστικά λίγο πριν από το ξεκίνημα της σεζόν 2008-2009. Τον Νοέμβριο εκείνης της χρονιάς, επέστρεψε για τρίτη φορά στην Ένωση, την οποία οδήγησε μέχρι τέλους στον θεσμό του Κυπέλλου, εκεί όπου έχασε πάλι από τον Ολυμπιακό, στον εντυπωσιακό τελικό του ΟΑΚΑ με 15-14 στα πέναλτι. Τον Σεπτέμβριο του 2010 η βαριά ήττα από τον Ολυμπιακό Βόλου με 3-1 τον έκανε να παραιτηθεί και να κλείσει για πάντα οριστικά την πόρτα της ΑΕΚ. Τελευταία φορά που έκατσε σε ελληνικό πάγκο ήταν το 2012 για λογαριασμό του Ατρόμητου, από τον οποίο και αποχώρησε οικειοθελώς τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς.

Η εποχή του Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό, έχει ξεκινήσει και μένει να δούμε αν θα καταφέρει να μείνει στην ιστορία ή αν θα είναι ακόμα ένας που ήρθε με υποσχέσεις και… έφυγε νύχτα!

ΙΑΣΟΝΑΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ

