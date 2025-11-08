Τρεις συλλήψεις διακινητών στον Έβρο: Μετέφεραν παράνομα μετανάστες με αυτοκίνητα και κρυφές θήκες

Σε τρεις ξεχωριστές επιχειρήσεις μέσα σε μία ημέρα, η αστυνομία συνέλαβε τρεις αλλοδαπούς διακινητές στον Έβρο, οι οποίοι προωθούσαν συνολικά έντεκα μετανάστες στο εσωτερικό της χώρας, χρησιμοποιώντας ακόμη και ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες σε οχήματα.

08 Νοέ. 2025 13:36
Pelop News

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις της ΕΛ.ΑΣ. για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών στον Έβρο, με τρεις νέες συλλήψεις που πραγματοποιήθηκαν χθες σε ισάριθμα περιστατικά από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας.

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί, όταν αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κυπρίνου εντόπισαν και συνέλαβαν έναν διακινητή σε αγροτική περιοχή, ο οποίος οδηγούσε Ι.Χ. αυτοκίνητο μεταφέροντας παράνομα πέντε μετανάστες προς το εσωτερικό της χώρας.

Λίγες ώρες αργότερα, το μεσημέρι, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου συνέλαβαν δεύτερο διακινητή στην επαρχιακή οδό, που μετέφερε τέσσερις μη νόμιμους μετανάστες με Ι.Χ. όχημα.

Το τρίτο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ, στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Καστανεών, όπου αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ορεστιάδας εντόπισαν σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη οχήματος δύο μετανάστες, τους οποίους ο οδηγός επιχειρούσε να περάσει παράνομα στη χώρα.

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν τα οχήματα και τα κινητά τηλέφωνα των δραστών, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας. Την προανάκριση για κάθε υπόθεση έχουν αναλάβει τα αρμόδια Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Κυπρίνου, Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας.
