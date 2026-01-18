Τρεις συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών σε Πύργο, Αρχαία Ολυμπία και Ανδραβίδα

Τρεις άνδρες συνελήφθησαν στην Ηλεία για κατοχή ηρωίνης και κάνναβης, κατά τη διάρκεια ελέγχων της Αστυνομίας.

Τρεις συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών σε Πύργο, Αρχαία Ολυμπία και Ανδραβίδα
18 Ιαν. 2026 13:43
Pelop News

Τρεις ξεχωριστές συλλήψεις για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών σημειώθηκαν χθες και σήμερα στην Ηλεία. Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν από διάφορες υπηρεσίες της Αστυνομίας σε Πύργο, Αρχαία Ολυμπία και Ανδραβίδα.

Συγκεκριμένα:

  • Στην Εθνική Οδό Πύργου – Κυπαρισσίας, αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ελέγχων εντόπισαν έναν ημεδαπό άνδρα ο οποίος είχε στην κατοχή του μικροποσότητα ηρωίνης σε μορφή βράχου, η οποία και κατασχέθηκε.

  • Στην Αρχαία Ολυμπία, αστυνομικοί της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου συνέλαβαν έναν άνδρα, στον οποίο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6,6 γραμμάρια κάνναβης.

  • Στην Ανδραβίδα, αστυνομικοί της Ο.Π.ΔΙ. του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού συνέλαβαν οδηγό οχήματος, στον οποίο βρέθηκαν 3,8 γραμμάρια κάνναβης και ένας μεταλλικός τρίφτης με υπολείμματα της ουσίας.

Σε όλες τις περιπτώσεις, οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες Αρχές και σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Οι έλεγχοι των αστυνομικών δυνάμεων συνεχίζονται σε όλο το νομό, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της παράνομης διακίνησης και κατοχής ναρκωτικών ουσιών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
