Τρεις συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών στην Πάτρα

Οι ναρκωτικές ουσίες κατασχέθηκαν, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πατρών.

14 Οκτ. 2025 15:23
Σειρά συλλήψεων για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών το τελευταίο 24ωρο.

Συγκεκριμένα, χθες το βράδυ, συνελήφθησαν δύο άνδρες σε διαφορετικά περιστατικά. Στην πρώτη περίπτωση, εντοπίστηκε ημεδαπός στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 0,8 γραμμάρια κάνναβης και ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο με μίγμα καπνού και κάνναβης. Λίγο αργότερα, σε άλλο σημείο της πόλης, οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν ακόμη άνδρα, ο οποίος κατείχε 0,3 γραμμάρια ηρωίνης.

Επιπλέον, σήμερα τα ξημερώματα συνελήφθη τρίτος ημεδαπός, καθώς σε έλεγχο που του έγινε, βρέθηκαν στην κατοχή του 2,7 γραμμάρια κάνναβης.

