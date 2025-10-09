Τρεις συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών στην Πάτρα

Για κατοχή ναρκωτικών συνελήφθησαν δυο άνδρες και μια γυναίκα, στην Πάτρα.

Τρεις συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών στην Πάτρα
09 Οκτ. 2025 9:50
Pelop News

Από αστυνομικούς του Τμήματος Αμεσης Δράσης και της ομάδας ΔΙΑΣ συνελήφθησαν στην Πάτρα τρία άτομα (δύο άνδρες και μια γυναίκα), για κατοχή ναρκωτικών.

Σε αστυνομικούς ελέγχους που τους διενεργήθηκαν βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν συνολικά τα εξής : 2,1 γραμμάρια ηρωίνης, 0,5 γραμμάρια βουπρενορφίνης, 0,5 γραμμάρια κοκαΐνης, 10 ναρκωτικά φαρμακευτικά δισκία και ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο με μίγμα καπνού κάνναβης.
