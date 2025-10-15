Τρεις συλλήψεις για ναρκωτικά στην Πάτρα: Κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης και ηρωίνης

Τρεις άνδρες συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι στην Πάτρα από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης, σε διαφορετικά περιστατικά, για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Συγκεκριμένα:

Συνελήφθη ημεδαπός, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4,4 γραμμάρια κάνναβης.

Σε δεύτερο έλεγχο, συνελήφθη αλλοδαπός, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν 0,9 γραμμάρια ηρωίνης.

Λίγη ώρα αργότερα, συνελήφθη ακόμη ένας ημεδαπός με 9,4 γραμμάρια κάνναβης.

Οι ναρκωτικές ουσίες κατασχέθηκαν, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών.

Οι έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. στην περιοχή συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

