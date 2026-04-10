Τρεις συλλήψεις σε Πάτρα και Κάτω Αχαΐα για εκκρεμείς καταδικαστικές αποφάσεις

Τρεις συλλήψεις ατόμων σε βάρος των οποίων εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις πραγματοποιήθηκαν σε Πάτρα και Κάτω Αχαΐα από αστυνομικές υπηρεσίες της περιοχής. Οι υποθέσεις αφορούν ενδοοικογενειακή βία, κλοπές και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Τρεις συλλήψεις σε Πάτρα και Κάτω Αχαΐα για εκκρεμείς καταδικαστικές αποφάσεις
10 Απρ. 2026 11:54
Pelop News

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί σε Πάτρα και Κάτω Αχαΐα, στο πλαίσιο ελέγχων για πρόσωπα σε βάρος των οποίων εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις. Οι υποθέσεις αφορούν διαφορετικά αδικήματα, από ενδοοικογενειακή βία έως κλοπές και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Η πρώτη σύλληψη έγινε το μεσημέρι στην Πάτρα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν ημεδαπό άνδρα, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης. Με την απόφαση αυτή είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης ενός έτους και πέντε μηνών για ενδοοικογενειακή βία.

Δύο συλλήψεις στην Πάτρα

Από την ίδια υπηρεσία πραγματοποιήθηκε και δεύτερη σύλληψη, επίσης το μεσημέρι στην Πάτρα. Στην περίπτωση αυτή, ημεδαπός άνδρας συνελήφθη επειδή εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πατρών.

Σύμφωνα με την απόφαση, είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης τριών ετών και έξι μηνών για κλοπή κατ’ εξακολούθηση, τόσο τετελεσμένη όσο και σε απόπειρα, καθώς και για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Σύλληψη και στην Κάτω Αχαΐα

Η τρίτη σύλληψη έγινε το απόγευμα στην Κάτω Αχαΐα από αστυνομικούς της Ο.Π.ΔΙ. του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε ημεδαπό άνδρα, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πατρών.

Ο συγκεκριμένος είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης ενός έτους και δύο μηνών για κλοπή.

Έλεγχοι για εκκρεμείς αποφάσεις

Οι τρεις αυτές υποθέσεις εντάσσονται στους τακτικούς ελέγχους των αστυνομικών υπηρεσιών για τον εντοπισμό ατόμων που αναζητούνται ή σε βάρος των οποίων υπάρχουν εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις. Οι συλλήψεις έγιναν από υπηρεσίες της Αστυνομίας που επιχειρούν στην Πάτρα και στη Δυτική Αχαΐα, με τις σχετικές διαδικασίες να ακολουθούνται για την εκτέλεση των ποινών που έχουν επιβληθεί.

