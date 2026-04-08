Επιχείρηση «σκούπα» από την ΕΛ.ΑΣ σε οικισμούς Ρομά, έγιναν 19 συλλήψεις

Επιχείρηση «σκούπα» έκανε η ΕΛ.ΑΣ. σε οικισμούς Ρομά στα Άνω Λιόσια μαζί με συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ και προχώρησαν σε 19 συλλήψεις για ρευματοκλοπές.

Οι αστυνομικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν στα Άνω Λιόσια, με επίκεντρο τις συνοικίες Πανοράματος και Αγίου Ιωάννη, με βασικό στόχο την καταπολέμηση των ρευματοκλοπών. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι σε άτομα και οχήματα. Συνολικά ελέγχθηκαν 115 οχήματα και 230 άτομα, ενώ προσήχθησαν 46 άτομα. Από τους ελέγχους προέκυψαν 19 συλλήψεις για ρευματοκλοπές, ενώ τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησαν σε 80 διακοπές παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, που αντιστοιχούν σε 2.153 μέτρα καλωδίου.

Επιπλέον, καταγράφηκε μία σύλληψη για όχημα χωρίς πινακίδες και χωρίς εκτελωνισμό, ενώ βεβαιώθηκαν 44 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και αφαιρέθηκαν 33 στοιχεία κυκλοφορίας, όπως πινακίδες και άδειες οδήγησης.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής με τη συμμετοχή δεκάδων αστυνομικών και οχημάτων, καθώς και συνεργείων του ΔΕΔΔΗΕ, τα οποία χρησιμοποίησαν καλαθοφόρο όχημα για παρεμβάσεις στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Ο δήμαρχος Φυλής, Χρήστος Παππούς, χαιρέτισε τη δραστηριότητα της Ελληνικής Αστυνομίας, τονίζοντας ότι ο Δήμος αντιδρά στη γκετοποίηση περιοχών και στηρίζει τις τακτικές εξορμήσεις και τους ελέγχους σε δρόμους, συνοικίες και μέσα μαζικής μεταφοράς. Όπως ανέφερε, οι δημοτικές υπηρεσίες επιβάλλουν καθημερινά πρόστιμα για ηχορύπανση και ρύπανση, επισημαίνοντας ότι οι πολίτες δικαιούνται να αισθάνονται ασφαλείς και να δραστηριοποιούνται απερίσπαστοι.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



