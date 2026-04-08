Ηράκλειο: Άνδρας επιχείρησε να …πατήσει συγγενή με το αμάξι του

Απίστευτο αυτό που συνέβη την Μ. Τρίτη στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν ένας 47χρονος προσπάθησε αρχικά να επιτεθεί στον 34χρονο κτηνοτρόφο συγγενή του και στη συνέχεια τον παρέσυρε με το αυτοκίνητο.

Οπως αναφέρουν οι πληροφορίες του patris.gr, ο ένας από τους δύο άνδρες, ηλικίας 47 ετών, φέρεται αρχικά να προσπάθησε να επιτεθεί στον νεότερο συγγενή του. Στη συνέχεια, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, μπήκε στο αυτοκίνητό του, ανέπτυξε ταχύτητα και παρέσυρε τον 34χρονο.

Ο τραυματίας υπέστη κακώσεις στα άκρα και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



