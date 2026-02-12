Τρεις συλλήψεις στην Πάτρα μέσα σε λίγες ώρες: Ναρκωτικά, τροχαίες παραβάσεις και ανήλικος που αγνόησε σήμα στάσης

Σε τρεις διαφορετικές συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας στην Πάτρα, στο πλαίσιο ελέγχων και παρεμβάσεων για ζητήματα ασφάλειας, οδικής κυκλοφορίας και ναρκωτικών.

Στην πρώτη περίπτωση, άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης Πατρών, καθώς κατά τη διάρκεια ελέγχου βρέθηκαν στην κατοχή του 6,4 γραμμάρια κάνναβης, τα οποία κατασχέθηκαν.

Παράλληλα, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνέλαβαν οδηγό αυτοκινήτου που εντοπίστηκε να κινείται χωρίς τα απαραίτητα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος, τα οποία είχαν αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο λόγω τροχονομικών παραβάσεων.

Τρίτο περιστατικό αφορά 16χρονο οδηγό μοτοποδηλάτου, ο οποίος δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του για απείθεια. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς του ανηλίκου, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας.

Οι σχετικές δικογραφίες σχηματίστηκαν σε βάρος των εμπλεκομένων, ενώ οι υποθέσεις ακολουθούν τη νόμιμη δικαστική διαδικασία.

