Τρεις τραυματισμοί σε τροχαία ατυχήματα μέσα σε λίγες ώρες στην Πάτρα
Απίστευτο τροχαίο συνέβη σήμερα το πρωί στη διασταύρωση των οδών Ανθείας και Πράτσικα στα Ζαρουχλέικα Πατρών, με τραυματισμό μιας 50χρονης πεζής.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η οδηγός ενός ΙΧ προσπάθησε να περάσει ανάμεσα από σταθμευμένα οχήματα, συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο και παρέσυρε την πεζή που εκείνη τη στιγμή διέσχιζε το δρόμο.
Μάρτυρες περιγράφουν ότι η γυναίκα εκτινάχτηκε στον αέρα, προσέκρουσε σε ένα σταθμευμένο δίκυκλο και κατέληξε πάνω σε γλάστρες στο πεζοδρόμιο καταστήματος, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της. Η 50χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.
Δύο ακόμη τροχαία το μεσημέρι
Στις ίδιες ώρες, σημειώθηκαν άλλα δύο τροχαία στην Πάτρα:
- Στην Ακτή Δυμαίων, έξω από την Πειραϊκή Πατραϊκή, ένα δίκυκλο συγκρούστηκε με διερχόμενο ΙΧ. Ο οδηγός του δίκυκλου μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.
- Στη διασταύρωση των οδών Νόρμαν και Αθηνών, στις 3 το απόγευμα, ΙΧ συγκρούστηκε με δίκυκλο, με αποτέλεσμα ο δικυκλιστής να μεταφερθεί επίσης στο νοσοκομείο.
Σε όλα τα περιστατικά, έρευνες διενεργεί η Τροχαία Πατρών, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια των συγκρούσεων.
