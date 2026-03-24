Τρεις τραυματισμοί σε τροχαία ατυχήματα μέσα σε λίγες ώρες στην Πάτρα

Η οδηγός ενός ΙΧ προσπάθησε να περάσει ανάμεσα από σταθμευμένα οχήματα, συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο και παρέσυρε την πεζή που εκείνη τη στιγμή διέσχιζε το δρόμο.

24 Μαρ. 2026 17:23
Pelop News

Απίστευτο τροχαίο συνέβη σήμερα το πρωί στη διασταύρωση των οδών Ανθείας και Πράτσικα στα Ζαρουχλέικα Πατρών, με τραυματισμό μιας 50χρονης πεζής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η οδηγός ενός ΙΧ προσπάθησε να περάσει ανάμεσα από σταθμευμένα οχήματα, συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο και παρέσυρε την πεζή που εκείνη τη στιγμή διέσχιζε το δρόμο.

Μάρτυρες περιγράφουν ότι η γυναίκα εκτινάχτηκε στον αέρα, προσέκρουσε σε ένα σταθμευμένο δίκυκλο και κατέληξε πάνω σε γλάστρες στο πεζοδρόμιο καταστήματος, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της. Η 50χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Δύο ακόμη τροχαία το μεσημέρι

Στις ίδιες ώρες, σημειώθηκαν άλλα δύο τροχαία στην Πάτρα:

  • Στην Ακτή Δυμαίων, έξω από την Πειραϊκή Πατραϊκή, ένα δίκυκλο συγκρούστηκε με διερχόμενο ΙΧ. Ο οδηγός του δίκυκλου μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.
  • Στη διασταύρωση των οδών Νόρμαν και Αθηνών, στις 3 το απόγευμα, ΙΧ συγκρούστηκε με δίκυκλο, με αποτέλεσμα ο δικυκλιστής να μεταφερθεί επίσης στο νοσοκομείο.

Σε όλα τα περιστατικά, έρευνες διενεργεί η Τροχαία Πατρών, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια των συγκρούσεων.

