Τρένο εκτός γραμμής στην Ελβετία – Πέντε τραυματίες

Εκτροχιασμός τρένου σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στην περιοχή Γκόπενσταϊν, στο καντόνι του Βαλέ, στην Ελβετία, έπειτα από χιονοστιβάδα που έπληξε τη σιδηροδρομική γραμμή. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, πέντε άτομα τραυματίστηκαν, χωρίς να έχει αναφερθεί ότι η κατάστασή τους εμπνέει ανησυχία.

Στο τρένο επέβαιναν συνολικά 29 επιβάτες. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Στοκγκράμπε, μεταξύ Γκόπενσταϊν και Χόχτεν, όταν χιονοστιβάδα κατέληξε στη γραμμή, προκαλώντας τον εκτροχιασμό του συρμού.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η τοπική αστυνομία επιβεβαίωσε ότι οι δυνάμεις έκτακτης ανάγκης έσπευσαν άμεσα στο σημείο, ενώ οι τραυματίες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες. Εκπρόσωπος της σιδηροδρομικής εταιρείας BLS δήλωσε ότι η αιτία του εκτροχιασμού ήταν η χιονοστιβάδα που έπληξε τη γραμμή.

16.02.2026 – 07:00 Uhr, Goppenstein, Zugsentgleisung, vermutlich mit verletzten Personen, Einsatz läuft, weitere Informationen folgen. pic.twitter.com/AHZxFhZ2w6 — Polizei Wallis (@PolizeiWallis) February 16, 2026

Η Swiss Federal Railways (SBB) ανακοίνωσε ότι η κυκλοφορία στη συγκεκριμένη γραμμή θα παραμείνει διακοπείσα τουλάχιστον έως τις 4:00 τα ξημερώματα της Τρίτης, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι ασφαλείας και οι εργασίες αποκατάστασης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Blick, το τρένο που εκτροχιάστηκε ήταν περιφερειακός εξπρές συρμός της BLS, ο οποίος είχε αναχωρήσει από το Σπιτς, στο καντόνι της Βέρνης, περίπου στις 6:00 το πρωί. Η εταιρεία ανέφερε ότι η διαδικασία απομάκρυνσης των επιβατών ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

🇨🇭 SUISSE : Un train de voyageurs a déraillé après une avalanche, à Goppenstein dans les Alpes du sud, faisant “probablement” des blessés, annonce la police. Une opération de secours est en cours (RTS). pic.twitter.com/J0EnCY7k9I — Infos Françaises (@InfosFrancaises) February 16, 2026

Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος, ενώ στην περιοχή επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες με έντονες χιονοπτώσεις, που αυξάνουν τον κίνδυνο κατολισθήσεων και χιονοστιβάδων.

