Τρένο η ΑΕ Ροϊτίκων, το «17 στα 17», η ΕΑΠ το ντέρμπι με τον Αστέρα Τέμενης ΦΩΤΟ

Η ΑΕ Ροϊτίκων νίκησε και την Ανδραβίδα, έκανε το «17 στα 17» και συνεχίζει αήττητη στην κορυφή του πρωταθλήματος της Α1 Κατηγορίας της ΕΣΚΑ-Η.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

17η Αγωνιστική

ΑΕ Ροϊτίκων-Ανδραβίδα 83-73

ΕΑΠ-Αστέρας Τέμενης 77-74

Αραχαβίτικα/Ακταίο-Δύμη

Αίολος-Ολυμπιάδα 67-65

Κεραυνός-ΠΑΣ Ναυπάκτου 75-61

Ηρακλής Πύργου-Διαγόρας 53-55

Απολλωνιάδα-Νέοι Γλαύκου 63-54

