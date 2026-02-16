Τρένο η ΑΕ Ροϊτίκων, το «17 στα 17», η ΕΑΠ το ντέρμπι με τον Αστέρα Τέμενης ΦΩΤΟ

Τι συνέβη στη 17η αγωνιστική της Α1 Κατηγορίας της ΕΣΚΑ-Η, συνεχής ενημέρωση

Τρένο η ΑΕ Ροϊτίκων, το «17 στα 17», η ΕΑΠ το ντέρμπι με τον Αστέρα Τέμενης ΦΩΤΟ
16 Φεβ. 2026 22:11
Pelop News

Η ΑΕ Ροϊτίκων νίκησε και την Ανδραβίδα, έκανε το «17 στα 17» και συνεχίζει αήττητη στην κορυφή του πρωταθλήματος της Α1 Κατηγορίας της ΕΣΚΑ-Η.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

17η Αγωνιστική

ΑΕ Ροϊτίκων-Ανδραβίδα 83-73

ΕΑΠ-Αστέρας Τέμενης 77-74

Αραχαβίτικα/Ακταίο-Δύμη

Αίολος-Ολυμπιάδα 67-65

Κεραυνός-ΠΑΣ Ναυπάκτου 75-61

Ηρακλής Πύργου-Διαγόρας 53-55

Απολλωνιάδα-Νέοι Γλαύκου 63-54

Τρένο η ΑΕ Ροϊτίκων, το «17 στα 17», η ΕΑΠ το ντέρμπι με τον Αστέρα Τέμενης ΦΩΤΟ Τρένο η ΑΕ Ροϊτίκων, το «17 στα 17», η ΕΑΠ το ντέρμπι με τον Αστέρα Τέμενης ΦΩΤΟ Τρένο η ΑΕ Ροϊτίκων, το «17 στα 17», η ΕΑΠ το ντέρμπι με τον Αστέρα Τέμενης ΦΩΤΟ Τρένο η ΑΕ Ροϊτίκων, το «17 στα 17», η ΕΑΠ το ντέρμπι με τον Αστέρα Τέμενης ΦΩΤΟ Τρένο η ΑΕ Ροϊτίκων, το «17 στα 17», η ΕΑΠ το ντέρμπι με τον Αστέρα Τέμενης ΦΩΤΟ Τρένο η ΑΕ Ροϊτίκων, το «17 στα 17», η ΕΑΠ το ντέρμπι με τον Αστέρα Τέμενης ΦΩΤΟ Τρένο η ΑΕ Ροϊτίκων, το «17 στα 17», η ΕΑΠ το ντέρμπι με τον Αστέρα Τέμενης ΦΩΤΟ Τρένο η ΑΕ Ροϊτίκων, το «17 στα 17», η ΕΑΠ το ντέρμπι με τον Αστέρα Τέμενης ΦΩΤΟ Τρένο η ΑΕ Ροϊτίκων, το «17 στα 17», η ΕΑΠ το ντέρμπι με τον Αστέρα Τέμενης ΦΩΤΟ Τρένο η ΑΕ Ροϊτίκων, το «17 στα 17», η ΕΑΠ το ντέρμπι με τον Αστέρα Τέμενης ΦΩΤΟ Τρένο η ΑΕ Ροϊτίκων, το «17 στα 17», η ΕΑΠ το ντέρμπι με τον Αστέρα Τέμενης ΦΩΤΟ Τρένο η ΑΕ Ροϊτίκων, το «17 στα 17», η ΕΑΠ το ντέρμπι με τον Αστέρα Τέμενης ΦΩΤΟ Τρένο η ΑΕ Ροϊτίκων, το «17 στα 17», η ΕΑΠ το ντέρμπι με τον Αστέρα Τέμενης ΦΩΤΟ Τρένο η ΑΕ Ροϊτίκων, το «17 στα 17», η ΕΑΠ το ντέρμπι με τον Αστέρα Τέμενης ΦΩΤΟ Τρένο η ΑΕ Ροϊτίκων, το «17 στα 17», η ΕΑΠ το ντέρμπι με τον Αστέρα Τέμενης ΦΩΤΟ Τρένο η ΑΕ Ροϊτίκων, το «17 στα 17», η ΕΑΠ το ντέρμπι με τον Αστέρα Τέμενης ΦΩΤΟ Τρένο η ΑΕ Ροϊτίκων, το «17 στα 17», η ΕΑΠ το ντέρμπι με τον Αστέρα Τέμενης ΦΩΤΟ Τρένο η ΑΕ Ροϊτίκων, το «17 στα 17», η ΕΑΠ το ντέρμπι με τον Αστέρα Τέμενης ΦΩΤΟ Τρένο η ΑΕ Ροϊτίκων, το «17 στα 17», η ΕΑΠ το ντέρμπι με τον Αστέρα Τέμενης ΦΩΤΟ Τρένο η ΑΕ Ροϊτίκων, το «17 στα 17», η ΕΑΠ το ντέρμπι με τον Αστέρα Τέμενης ΦΩΤΟ Τρένο η ΑΕ Ροϊτίκων, το «17 στα 17», η ΕΑΠ το ντέρμπι με τον Αστέρα Τέμενης ΦΩΤΟ Τρένο η ΑΕ Ροϊτίκων, το «17 στα 17», η ΕΑΠ το ντέρμπι με τον Αστέρα Τέμενης ΦΩΤΟ Τρένο η ΑΕ Ροϊτίκων, το «17 στα 17», η ΕΑΠ το ντέρμπι με τον Αστέρα Τέμενης ΦΩΤΟ Τρένο η ΑΕ Ροϊτίκων, το «17 στα 17», η ΕΑΠ το ντέρμπι με τον Αστέρα Τέμενης ΦΩΤΟ Τρένο η ΑΕ Ροϊτίκων, το «17 στα 17», η ΕΑΠ το ντέρμπι με τον Αστέρα Τέμενης ΦΩΤΟ

Τρένο η ΑΕ Ροϊτίκων, το «17 στα 17», η ΕΑΠ το ντέρμπι με τον Αστέρα Τέμενης ΦΩΤΟ Τρένο η ΑΕ Ροϊτίκων, το «17 στα 17», η ΕΑΠ το ντέρμπι με τον Αστέρα Τέμενης ΦΩΤΟ Τρένο η ΑΕ Ροϊτίκων, το «17 στα 17», η ΕΑΠ το ντέρμπι με τον Αστέρα Τέμενης ΦΩΤΟ Τρένο η ΑΕ Ροϊτίκων, το «17 στα 17», η ΕΑΠ το ντέρμπι με τον Αστέρα Τέμενης ΦΩΤΟ Τρένο η ΑΕ Ροϊτίκων, το «17 στα 17», η ΕΑΠ το ντέρμπι με τον Αστέρα Τέμενης ΦΩΤΟ Τρένο η ΑΕ Ροϊτίκων, το «17 στα 17», η ΕΑΠ το ντέρμπι με τον Αστέρα Τέμενης ΦΩΤΟ Τρένο η ΑΕ Ροϊτίκων, το «17 στα 17», η ΕΑΠ το ντέρμπι με τον Αστέρα Τέμενης ΦΩΤΟ Τρένο η ΑΕ Ροϊτίκων, το «17 στα 17», η ΕΑΠ το ντέρμπι με τον Αστέρα Τέμενης ΦΩΤΟ Τρένο η ΑΕ Ροϊτίκων, το «17 στα 17», η ΕΑΠ το ντέρμπι με τον Αστέρα Τέμενης ΦΩΤΟ Τρένο η ΑΕ Ροϊτίκων, το «17 στα 17», η ΕΑΠ το ντέρμπι με τον Αστέρα Τέμενης ΦΩΤΟ Τρένο η ΑΕ Ροϊτίκων, το «17 στα 17», η ΕΑΠ το ντέρμπι με τον Αστέρα Τέμενης ΦΩΤΟ Τρένο η ΑΕ Ροϊτίκων, το «17 στα 17», η ΕΑΠ το ντέρμπι με τον Αστέρα Τέμενης ΦΩΤΟ Τρένο η ΑΕ Ροϊτίκων, το «17 στα 17», η ΕΑΠ το ντέρμπι με τον Αστέρα Τέμενης ΦΩΤΟ Τρένο η ΑΕ Ροϊτίκων, το «17 στα 17», η ΕΑΠ το ντέρμπι με τον Αστέρα Τέμενης ΦΩΤΟ Τρένο η ΑΕ Ροϊτίκων, το «17 στα 17», η ΕΑΠ το ντέρμπι με τον Αστέρα Τέμενης ΦΩΤΟ Τρένο η ΑΕ Ροϊτίκων, το «17 στα 17», η ΕΑΠ το ντέρμπι με τον Αστέρα Τέμενης ΦΩΤΟ Τρένο η ΑΕ Ροϊτίκων, το «17 στα 17», η ΕΑΠ το ντέρμπι με τον Αστέρα Τέμενης ΦΩΤΟ Τρένο η ΑΕ Ροϊτίκων, το «17 στα 17», η ΕΑΠ το ντέρμπι με τον Αστέρα Τέμενης ΦΩΤΟ Τρένο η ΑΕ Ροϊτίκων, το «17 στα 17», η ΕΑΠ το ντέρμπι με τον Αστέρα Τέμενης ΦΩΤΟ Τρένο η ΑΕ Ροϊτίκων, το «17 στα 17», η ΕΑΠ το ντέρμπι με τον Αστέρα Τέμενης ΦΩΤΟ Τρένο η ΑΕ Ροϊτίκων, το «17 στα 17», η ΕΑΠ το ντέρμπι με τον Αστέρα Τέμενης ΦΩΤΟ Τρένο η ΑΕ Ροϊτίκων, το «17 στα 17», η ΕΑΠ το ντέρμπι με τον Αστέρα Τέμενης ΦΩΤΟ Τρένο η ΑΕ Ροϊτίκων, το «17 στα 17», η ΕΑΠ το ντέρμπι με τον Αστέρα Τέμενης ΦΩΤΟ Τρένο η ΑΕ Ροϊτίκων, το «17 στα 17», η ΕΑΠ το ντέρμπι με τον Αστέρα Τέμενης ΦΩΤΟ Τρένο η ΑΕ Ροϊτίκων, το «17 στα 17», η ΕΑΠ το ντέρμπι με τον Αστέρα Τέμενης ΦΩΤΟ Τρένο η ΑΕ Ροϊτίκων, το «17 στα 17», η ΕΑΠ το ντέρμπι με τον Αστέρα Τέμενης ΦΩΤΟ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:51 Με Μαρινάκη και Καρπάνο το Final 8 του Κυπέλλου
22:41 Κυριάκος Μητσοτάκης: Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ ήταν η φωτισμένη ερευνήτρια που ένωσε τους κύκλους της πορείας του Έθνους μας
22:31 Δυτική Αχαΐα: Άνδρας περίπου 22 χρόνων βρέθηκε απαγχονισμένος σε θερμοκήπιο!
22:20 Τέμπη: Εισαγγελική εντολή για την εκταφή 9 σορών
22:11 Τρένο η ΑΕ Ροϊτίκων, το «17 στα 17», η ΕΑΠ το ντέρμπι με τον Αστέρα Τέμενης ΦΩΤΟ
22:00 Κακοκαιρία σε εξέλιξη με εξπρές με βροχές και θυελλώδεις ανέμους, Red Code σε 4 περιφέρειες
21:50 Τα ΤΑΞΙ στην Πάτρα δεν τραβούν «χειρόφρενο», δεν συμμετέχουν στην απεργία
21:41 Ναβρότσκι: Η Πολωνία πρέπει να αποκτήσει το δικό της πυρηνικό οπλοστάσιο λόγω των ρωσικών απειλών
21:30 Μητσοτάκης: «Η μάχη των επόμενων εκλογών έχει ήδη ξεκινήσει», ΒΙΝΤΕΟ 
21:20 «Να το κάνουμε να δουλέψει μαζί με Σλούκα και Ναν, έχει κλείσει το κεφάλαιο Φενέρμπαχτσε για μένα», ξεκάθαρος ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις
21:09 Πακιστάν: Τουλάχιστον δύο νεκροί και 17 τραυματίες σε βομβιστική επίθεση έξω από αστυνομικό τμήμα
21:01 «Ήταν αγαπημένες, αλλά τα προβλήματα τους, πολλά», μαρτυρίες για τις δύο αδελφές που βρέθηκαν νεκρές
20:47 «Αναμένουμε επιτέλους η εισαγγελέας Λάρισας να κάνει το καθήκον της», η ανάρτηση Καρυστιανού
20:37 Υπόθεση Επστάιν: Στα αρχεία του η Ναόμι Κάμπελ, οι στενοί δεσμοί και η «στρατολόγηση» νεαρών μοντέλων
20:28 Πέθανε ο σπουδαίος ηθοποιός Ρόμπερτ Ντιβάλ
20:26 Το Fight Club Patras χρυσό μετάλλιο στα Τίρανα
20:23 ΠΑΣΟΚ: Διαγραφή Παρασκευαΐδη μετά τις απαράδεκτες δηλώσεις του για συγκυβέρνηση και με… δικτατορία
20:12 «Εμπλέκεται η κυβέρνηση», κόντρα Καραγκούνη-Κωνσταντοπούλου στη Βουλή για την τραγωδία στη «Βιολάντα»
20:05 Βιέννη: Διώκεται για τρομοκρατία 21χρονος που σχεδίαζε επίθεση σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ στην Αυστρία
19:54 «Τα παιδιά του τα αγάπησε, το λέω και το πιστεύω, εμένα όχι» η Εύη Βατίδου για τον Αλέξη Κούγια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ