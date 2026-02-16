Τρένο η ΑΕ Ροϊτίκων, το «17 στα 17», η ΕΑΠ το ντέρμπι με τον Αστέρα Τέμενης ΦΩΤΟ
Τι συνέβη στη 17η αγωνιστική της Α1 Κατηγορίας της ΕΣΚΑ-Η, συνεχής ενημέρωση
Η ΑΕ Ροϊτίκων νίκησε και την Ανδραβίδα, έκανε το «17 στα 17» και συνεχίζει αήττητη στην κορυφή του πρωταθλήματος της Α1 Κατηγορίας της ΕΣΚΑ-Η.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
17η Αγωνιστική
ΑΕ Ροϊτίκων-Ανδραβίδα 83-73
ΕΑΠ-Αστέρας Τέμενης 77-74
Αραχαβίτικα/Ακταίο-Δύμη
Αίολος-Ολυμπιάδα 67-65
Κεραυνός-ΠΑΣ Ναυπάκτου 75-61
Ηρακλής Πύργου-Διαγόρας 53-55
Απολλωνιάδα-Νέοι Γλαύκου 63-54
