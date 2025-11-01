«Τρένο» και 3Χ3 η Ολυμπιάδα, πρώτη νίκη για τον Ερμή για την Α2 Εθνική

«Τρένο» και 3Χ3 η Ολυμπιάδα, πρώτη νίκη για τον Ερμή για την Α2 Εθνική
01 Νοέ. 2025 21:52
Pelop News

Χαμόγελα για τις ομάδες της Πάτρας που συμμετέχουν στην Α2 Εθνική βόλεϊ, καθώς τόσο η Ολυμπιάδα, όσο και ο Ερμής προχωρήσαν με νίκες για την 3η αγωνιστική.

Η Ολυμπιάδα πραγματοποίησε νέα καλή εμφάνιση και επικράτησε εντός έδρας με 3-0 ( 25-16, 25-18, 25-19) σετ  τον Ιωνικό Νίκαιας έχοντας σε καλή μέρα όλους τους παίκτες.

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (Δαρείος): Ρουμελιώτης, Μπρουκς, Αδαμόπουλος, Φερτάκης, Βεζύρης, Παναγιωτάρας, λίμπερο Πετρίδης, Γιαννόπουλος, Γεωργιόπουλος, Σπυρόπουλος (λίμπερο), Παπακωνσταντόπουλος.

Από την άλλη, ο Ερμής έκανε πολύ καλή εμφάνιση και νίκησε εκτός έδρας με 3-0 (25-20, 25-20, 25-23) σετ την Πετρούπολη και πανηγύρισε το πρώτο «διπλό» στη σεζόν.

ΕΡΜΗΣ (Χριστόπουλος): Βατυλιώτης, Εκμετσόζγλου,  Δρακόπουλος, Κανελλόπουλος, Τσιχλιάς, Τραχάνης, λίμπερο ο Καραγιώργος (Γεωργακόπουλος, Μπακούλιας, Ρέππας, Κούγιας).

 

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:17 Η μεγάλη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ
22:00 Για 90 λεπτά έκαναν ΚΑΡΠΑ οι γιατροί του Θριάσιου στη 10χρονη που «έσβησε» στο προαύλιο του σχολείου
21:53 Πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα της Ευλογιάς των πιθήκων
21:52 «Τρένο» και 3Χ3 η Ολυμπιάδα, πρώτη νίκη για τον Ερμή για την Α2 Εθνική
21:39 «Ο διαιτητής μου είπε ότι δεν έχει δει χειρότερη ΑΕΚ φέτος» , απίστευτη δήλωση Σάκοτα
21:29 «Πήγε να του βάλει φάρμακο στα αυτιά και τότε τον άρπαξε» λέει ο γιος του 76χρονου για την επίθεση του ροτβάιλερ
21:17 Κένυα: Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 31 φέρονται ως αγνοούμενοι
21:07 Η δεύτερη ημέρα του AGROWN 2025 ανέδειξε τη “νέα γενιά” του αγροδιατροφικού τομέα
20:52 Πάτρα: Καραμπόλα τεσσάρων αυτοκινήτων, ΦΩΤΟ
20:43 Αλλάζει πάλι ο καιρός, βροχερός θα είναι αύριο Κυριακή (2/11/2025) στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας
20:34 «Φανούρη μου, άνδρα μου, πού είσαι; Σε φάγανε! Σε εκτελέσανε», σπαράζει η αδελφή του νεκρού στα Βορίζια, ΒΙΝΤΕΟ
20:21 Η απάντηση στο…αιώνιο ερώτημα:Οι γάτες εκπαιδεύονται;
20:11 Αυτή είναι η μοναδική εξαίρεση του ΚΟΚ για τη χρήση κινητού τηλεφώνου στην οδήγηση
20:03 Αντώνης Καρανάσος: Ο επεμβατικός καρδιολόγος δουλεύει ομαδικά
20:02 Ο Προμηθέας αγρίεψε και συνέτριψε την Καρδίτσα – Φωτογραφίες/δηλώσεις
19:50 Ηττα για τον ΝΟΠ απο Παλαιό Φάληρο
19:39 Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Αθήνα: Παραθέτει δεξίωση προς τιμήν των Αμερικανών πεζοναυτών, ΦΩΤΟ
19:35 Οι Μίνι Κορασίδες της ΝΕΠ στο τουρνουά του Πανιωνίου
19:22 Ιστορική και μεγάλη νίκη για την ΑΕ Γλαύκου Έσπερου
19:04 Βορίζια: Η μεγάλη έχθρα με τη βεντέτα που δεν έσβησε ποτέ! Έτσι έγινε το κακό, πυροβόλησαν και αστυνομικούς,ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 01-02/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ