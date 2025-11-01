«Τρένο» και 3Χ3 η Ολυμπιάδα, πρώτη νίκη για τον Ερμή για την Α2 Εθνική

Χαμόγελα για τις ομάδες της Πάτρας που συμμετέχουν στην Α2 Εθνική βόλεϊ, καθώς τόσο η Ολυμπιάδα, όσο και ο Ερμής προχωρήσαν με νίκες για την 3η αγωνιστική.

Η Ολυμπιάδα πραγματοποίησε νέα καλή εμφάνιση και επικράτησε εντός έδρας με 3-0 ( 25-16, 25-18, 25-19) σετ τον Ιωνικό Νίκαιας έχοντας σε καλή μέρα όλους τους παίκτες.

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (Δαρείος): Ρουμελιώτης, Μπρουκς, Αδαμόπουλος, Φερτάκης, Βεζύρης, Παναγιωτάρας, λίμπερο Πετρίδης, Γιαννόπουλος, Γεωργιόπουλος, Σπυρόπουλος (λίμπερο), Παπακωνσταντόπουλος.

Από την άλλη, ο Ερμής έκανε πολύ καλή εμφάνιση και νίκησε εκτός έδρας με 3-0 (25-20, 25-20, 25-23) σετ την Πετρούπολη και πανηγύρισε το πρώτο «διπλό» στη σεζόν.

ΕΡΜΗΣ (Χριστόπουλος): Βατυλιώτης, Εκμετσόζγλου, Δρακόπουλος, Κανελλόπουλος, Τσιχλιάς, Τραχάνης, λίμπερο ο Καραγιώργος (Γεωργακόπουλος, Μπακούλιας, Ρέππας, Κούγιας).

