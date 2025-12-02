Τρία άτομα τραυματίες μετά από πρόσκρουση σε κολόνα στην Πειραιώς ΦΩΤΟ

Τρία άτομα χρειάστηκαν διακομιδή σε νοσοκομείο μετά το τροχαίο που σημειώθηκε στην οδό Πειραιώς, όταν το λάστιχο αυτοκινήτου έσπασε εν κινήσει, προκαλώντας απώλεια ελέγχου και πρόσκρουση σε κολόνα. Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Ο οδηγός δεν κατάφερε να κρατήσει τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο εξετράπη και προσέκρουσε βίαια σε κολόνα στην άκρη του δρόμου.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα περιπολικά της Αστυνομίας και πληρώματα του ΕΚΑΒ, που προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες. Από το ατύχημα τραυματίστηκαν τρία άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις και ιατρική αξιολόγηση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



