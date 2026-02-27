Τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών: Πανελλαδικές απεργίες και συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα

Τρία χρόνια συμπληρώνονται από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, και η χώρα κινητοποιείται με γενική απεργία και μαζικά συλλαλητήρια το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026.

Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, η ΑΔΕΔΥ, εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία και φοιτητικοί σύλλογοι καλούν σε συμμετοχή, με κεντρικό σύνθημα την απόδοση δικαιοσύνης και τη μη συγκάλυψη του εγκλήματος.

Στην Αθήνα, η κεντρική συγκέντρωση έχει οριστεί στις 12:00 στο Σύνταγμα, με κάλεσμα από τα Εργατικά Κέντρα Αθήνας, Πειραιά, Λαυρίου και Ανατολικής Αττικής. Η ΑΔΕΔΥ κήρυξε 24ωρη απεργία για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα που απασχολούνται το Σάββατο.

Συμμετέχουν μεταξύ άλλων η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος, η Ομοσπονδία Οικοδόμων, η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής και το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, με αποτέλεσμα τα θέατρα να παραμείνουν κλειστά όλη την ημέρα.

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) προκήρυξε 24ωρη πανελλαδική απεργία, οπότε δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια πλοίων από τα λιμάνια της χώρας από τις 00:01 έως τα μεσάνυχτα.

Οι εργαζόμενοι στα μέσα σταθερής τροχιάς προχωρούν σε απεργία, με αποτέλεσμα να μην κυκλοφορήσουν τρένα σε όλο το εθνικό δίκτυο.

Μετακινήσεις στην Αθήνα

Λεωφορεία και τραμ: Λειτουργία από τις 09:00 έως τις 21:00, για διευκόλυνση συμμετοχής στις συγκεντρώσεις.

Μετρό: Στάση εργασίας από την έναρξη έως τις 09:00 (σε ορισμένες γραμμές), με πιθανή λειτουργία 09:00-21:00 – αναμένεται τελική ενημέρωση.

Στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στις 12:00 στο άγαλμα Βενιζέλου. Έξι σταθμοί μετρό θα παραμείνουν κλειστοί από τις 10:00 (Σιδηροδρομικός Σταθμός, Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγίας Σοφίας, Πανεπιστήμιο, Σιντριβάνι).

Εκδηλώσεις μνήμης σήμερα Παρασκευή

Αγρυπνία από τις 21:00 έως τις 00:15 στον Ιερό Ναό Τριών Ιεραρχών (φοιτητικές εστίες ΑΠΘ), προαναγγελθείσα από τον μητροπολίτη Φιλόθεο.

Συγκέντρωση φοιτητικών συλλόγων στις 22:00 στο γρασίδι της Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ, στον χώρο με τη μαρμάρινη πλάκα για τα 13 θύματα φοιτητών του ΑΠΘ και ΠΑΜΑΚ.

Συγκεντρώσεις σε άλλες πόλεις

Προγραμματισμένες εκδηλώσεις σε Ηράκλειο, Πάτρα, Χανιά, Λάρισα, Βόλο, Λιβαδειά, Κατερίνη, Αλεξανδρούπολη, Βέροια, Γρεβενά, Δράμα, Καλαμάτα, Κιλκίς και δεκάδες ακόμη πόλεις, με ώρες κυρίως 11:00-13:00.

Η ημέρα αναμένεται να εξελιχθεί με εκτεταμένες διακοπές σε μεταφορές, υπηρεσίες και επιχειρήσεις.

