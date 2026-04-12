Τριχόπτωση και σαμπουάν: Ποιες ουσίες μπορεί να επιβαρύνουν τα μαλλιά

Η τριχόπτωση αποτελεί ένα ολοένα και συχνότερο πρόβλημα στη σύγχρονη κοινωνία, επηρεάζοντας όχι μόνο την εμφάνιση αλλά και την ψυχολογία των ατόμων. Αν και βασικοί παράγοντες όπως η γενετική, οι ορμονικές διαταραχές και το στρες παίζουν καθοριστικό ρόλο, ολοένα και μεγαλύτερη προσοχή δίνεται και στα προϊόντα καθημερινής χρήσης, όπως τα σαμπουάν.

Όπως επισημαίνει ο δερματολόγος – αφροδισιολόγος Χρήστος Στάμου, ορισμένα συστατικά που περιέχονται σε σαμπουάν μπορεί να ερεθίσουν το τριχωτό της κεφαλής, να αποδυναμώσουν τους θύλακες των τριχών και να συμβάλουν στην αραίωση ή την πτώση τους, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται συστηματικά ή σε υψηλές συγκεντρώσεις.

Τα βασικά «ύποπτα» συστατικά

Θειικά άλατα: Καθαρισμός με… κόστος

Τα θειικά άλατα χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό των μαλλιών, ωστόσο ουσίες όπως το δωδεκυλοθειικό νάτριο μπορεί να αφαιρούν τα φυσικά έλαια και την πρωτεΐνη της τρίχας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ξηρότητα, ευθραυστότητα και σπάσιμο των μαλλιών.

DMDM υδαντοΐνη και φορμαλδεΰδη: Κίνδυνος ερεθισμών

Η DMDM υδαντοΐνη είναι συντηρητικό που απελευθερώνει μικρές ποσότητες φορμαλδεΰδης. Αν και θεωρείται ασφαλής για τους περισσότερους, ένα ποσοστό χρηστών μπορεί να εμφανίσει δερματίτιδα εξ επαφής, η οποία έχει συνδεθεί με μορφές προσωρινής τριχόπτωσης.

Θειούχο σελήνιο: Διπλή δράση

Χρησιμοποιείται κυρίως κατά της πιτυρίδας και της σμηγματορροϊκής δερματίτιδας, ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις έχει συσχετιστεί με διάχυτη αραίωση των μαλλιών.

Κερατίνη: Όχι πάντα ωφέλιμη

Παρότι η κερατίνη είναι βασική πρωτεΐνη των μαλλιών, στα σαμπουάν δεν διεισδύει στην τρίχα αλλά την επικαλύπτει, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη ενυδάτωση και πιο εύθραυστα μαλλιά με την πάροδο του χρόνου.

Σιλικόνες: Συσσώρευση και «μπλοκάρισμα»

Οι σιλικόνες δεν έχουν αποδειχθεί άμεσα υπεύθυνες για τριχόπτωση, ωστόσο μπορούν να δημιουργήσουν υπολείμματα στο τριχωτό της κεφαλής, φράζοντας τους θύλακες και δυσχεραίνοντας την ανάπτυξη των μαλλιών.

Parabens, αλκοόλες και αλλεργιογόνα

Τα parabens ενδέχεται να επηρεάσουν την ορμονική ισορροπία, ενώ οι αλκοόλες αφυδατώνουν τα μαλλιά. Παράλληλα, τα τεχνητά αρώματα και άλλα αλλεργιογόνα μπορεί να προκαλέσουν φλεγμονές, επηρεάζοντας τον κύκλο ανάπτυξης της τρίχας.

Πίσσα λιθανθράκων και χρωμοσαμπουάν

Η πίσσα λιθανθράκων χρησιμοποιείται για δερματικές παθήσεις, αλλά σε ορισμένους προκαλεί ερεθισμό. Αντίστοιχα, σαμπουάν με ισχυρές βαφές ενδέχεται να επηρεάσουν τον δερματικό φραγμό του τριχωτού.

Πότε πρέπει να αλλάξετε σαμπουάν

Σύμφωνα με τους ειδικούς, ένα σαμπουάν θα πρέπει να διακόπτεται όταν:

προκαλεί κνησμό, ερεθισμό ή ερυθρότητα

οδηγεί σε έντονη ξηρότητα και σπάσιμο της τρίχας

σχετίζεται με αυξημένη τριχόπτωση

Ιδανικά, προτείνονται προϊόντα που:

καθαρίζουν χωρίς να αφαιρούν τα φυσικά έλαια

δεν περιέχουν parabens ή ουσίες που απελευθερώνουν φορμαλδεΰδη

είναι προσαρμοσμένα στον τύπο μαλλιών (λιπαρά, ξηρά, κανονικά)

Η σημασία της ιατρικής διάγνωσης

Η τριχόπτωση δεν έχει μία μόνο αιτία. Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να αποτελεί ένδειξη υποκείμενης πάθησης. Για τον λόγο αυτό, όσοι παρατηρούν έντονη ή ασυνήθιστη απώλεια μαλλιών θα πρέπει να απευθύνονται σε ειδικό.

Μέσω κλινικής εξέτασης και εξειδικευμένων μετρήσεων, όπως η πυκνότητα και το πάχος των τριχών, μπορεί να εντοπιστεί η αιτία και να προταθεί η κατάλληλη θεραπεία, από απλή αλλαγή προϊόντων έως πιο εξειδικευμένες παρεμβάσεις.

Συμπέρασμα

Τα σαμπουάν αποτελούν βασικό στοιχείο της καθημερινής φροντίδας των μαλλιών, όμως η επιλογή τους δεν πρέπει να γίνεται τυχαία. Η προσεκτική ανάγνωση των συστατικών και η προσαρμογή στις ανάγκες του κάθε τύπου μαλλιών μπορεί να κάνει τη διαφορά, τόσο στην υγεία του τριχωτού όσο και στην πρόληψη της τριχόπτωσης.

