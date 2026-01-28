Τριήμερο πένθος στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τους επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία

Τριήμερο πένθος κηρύχθηκε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την πολύνεκρη τραγωδία στη Ρουμανία με θύματα επτά Έλληνες φιλάθλους του ΠΑΟΚ, με αναστολή εκδηλώσεων και μεσίστια τις σημαίες στα δημόσια κτίρια έως την Παρασκευή.

Τριήμερο πένθος στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τους επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία
28 Ιαν. 2026 11:33
Pelop News

Τριήμερο πένθος κήρυξε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους επτά νεαροί Έλληνες φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, οι οποίοι ταξίδευαν προς τη Γαλλία για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της ομάδας τους. Το πένθος θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, ενώ στο πλαίσιο του μέτρου αναστέλλονται όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις και οι σημαίες στα κτίρια της Περιφέρειας θα κυματίζουν μεσίστιες.

Σε ανακοίνωσή της, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη και τα συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των θυμάτων, τονίζοντας ότι το τριήμερο πένθος αποτελεί ένδειξη σεβασμού στη μνήμη των αδικοχαμένων νέων και συμπαράστασης προς τους οικείους τους. Η απόφαση ελήφθη από την περιφερειάρχη Αθηνά Αηδονά.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 27 Ιανουαρίου 2026 στον αυτοκινητόδρομο DN6–E70 στη Ρουμανία, όταν το μίνι βαν με τους Έλληνες φιλάθλους συγκρούστηκε με φορτηγό που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το όχημα επιχείρησε νόμιμη προσπέραση και, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, βρέθηκε στην πορεία της νταλίκας, με αποτέλεσμα να διαλυθεί ολοσχερώς. Επτά από τους δέκα επιβαίνοντες σκοτώθηκαν ακαριαία, ενώ οι τρεις τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ ένας από τους επιζώντες ανέφερε ότι το τιμόνι «κλείδωσε», γεγονός που δεν επέτρεψε στον οδηγό να αντιδράσει εγκαίρως και να αποφύγει τη σύγκρουση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:47 Φωτογραφικό ντοκουμέντο από τη “Βιολάντα”: Διάτρηση στον αγωγό προπανίου – Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες
11:47 Κύπελλο Ερασιτεχνών: Το σημερινό (28/1) πρόγραμμα των αγώνων
11:40 Λουτρά Ποζάρ: Ανεξάντλητη φυσική ομορφιά
11:33 Τριήμερο πένθος στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τους επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία
11:32 Πάτρα: Ελάχιστα διαθέσιμα δωμάτια στα ξενοδοχεία για τo Καρναβάλι
11:28 Τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία: Συγκλονιστικές εικόνες από τον «δρόμο του θανάτου» – Σημαίες και κασκόλ στο σημείο της τραγωδίας ΦΩΤΟ
11:24 Επιθεώρηση Εργασίας 2026: Μόλις 243 ελεγκτές για 1.400 επιχειρήσεις έκαστος
11:20 Θεοδωρικάκος: «Δύο ασύλληπτες τραγωδίες, έχει παγώσει όλη η Ελλάδα» – Επιστολική ψήφος, ενέργεια και πολιτικό κλίμα στο επίκεντρο
11:19 Γκιλφόιλ: «Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να προμηθεύσουν με φυσικό αέριο ευρωπαίους εταίρους»
11:17 Το Χρηματιστήριο σκαρφάλωσε σε νέο υψηλό 16 ετών
11:16 Γκιλφόιλ: Προτεραιότητα για τις ΗΠΑ η απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο – Ρόλος για τον «Κάθετο Διάδρομο»
11:11 Ο Τραμπ ευελπιστεί σε συμφωνία με το Ιραν
11:11 Σήμερα η δεύτερη δόση για τις συντάξεις Φεβρουαρίου 2026
11:10 Ξυλοδαρμός 17χρονης στη Θεσσαλονίκη: Δύο ανήλικες στα χέρια της αστυνομίας – Βίντεο της επίθεσης στα social media
11:09 Με επιτυχία η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Πολιτιστικού & Περιβαλλοντικού Συλλόγου Αγ. Βασιλείου
11:00 Δυτική Ελλάδα – Κτηνοτρόφοι: Στον εισαγγελέα 19 δικογραφίες
11:00 Αμαλιάδα: Τοποθετήθηκαν τα «έξυπνα» παγκάκια ΦΩΤΟ
10:59 Η Φυγή: Πόσο σκοτάδι αντέχει ένας πατέρας;
10:57 Τραγωδία Ρουμανία: Επιζών περιγράφει μπλοκάρισμα τιμονιού πριν το πολύνεκρο τροχαίο
10:55 Ινδία: Συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους με 5 νεκρούς, ανάμεσα τους ο αναπληρωτής Πρωθυπουργός
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ