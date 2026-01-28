Τριήμερο πένθος στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τους επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία

Τριήμερο πένθος κήρυξε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους επτά νεαροί Έλληνες φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, οι οποίοι ταξίδευαν προς τη Γαλλία για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της ομάδας τους. Το πένθος θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, ενώ στο πλαίσιο του μέτρου αναστέλλονται όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις και οι σημαίες στα κτίρια της Περιφέρειας θα κυματίζουν μεσίστιες.

Σε ανακοίνωσή της, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη και τα συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των θυμάτων, τονίζοντας ότι το τριήμερο πένθος αποτελεί ένδειξη σεβασμού στη μνήμη των αδικοχαμένων νέων και συμπαράστασης προς τους οικείους τους. Η απόφαση ελήφθη από την περιφερειάρχη Αθηνά Αηδονά.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 27 Ιανουαρίου 2026 στον αυτοκινητόδρομο DN6–E70 στη Ρουμανία, όταν το μίνι βαν με τους Έλληνες φιλάθλους συγκρούστηκε με φορτηγό που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το όχημα επιχείρησε νόμιμη προσπέραση και, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, βρέθηκε στην πορεία της νταλίκας, με αποτέλεσμα να διαλυθεί ολοσχερώς. Επτά από τους δέκα επιβαίνοντες σκοτώθηκαν ακαριαία, ενώ οι τρεις τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ ένας από τους επιζώντες ανέφερε ότι το τιμόνι «κλείδωσε», γεγονός που δεν επέτρεψε στον οδηγό να αντιδράσει εγκαίρως και να αποφύγει τη σύγκρουση.

